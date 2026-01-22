Đang được tàu chiến hộ tống, tàu chở dầu Nga bất ngờ bị một quốc gia EU 'bám đuôi' giữa biển

Căng thẳng giữa Nga và châu Âu tiếp tục leo thang khi tàu chở dầu quân sự General Skobelev của Nga di chuyển qua Biển Bắc trong sự giám sát chặt chẽ của Hải quân Hoàng gia Hà Lan.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu ngày càng quan ngại về hoạt động của các tàu Nga tại các vùng biển chiến lược, đặc biệt liên quan đến các tàu thuộc “hạm đội bóng tối”.

Trong hành trình lần này từ Biển Baltic đến Địa Trung Hải, General Skobelev được hộ tống bởi tàu khu trục Boiky thuộc Hải quân Nga khi đi qua khu vực Biển Bắc, điều hiếm thấy cho thấy mức độ nhạy cảm của chuyến đi. Đáp lại, Hà Lan đã điều tàu tuần tra GSS Galatea theo dõi sát sao tàu Nga trong hành trình về phía bắc. Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần, Galatea thực hiện nhiệm vụ giám sát tàu Nga tại tuyến đường biển nhộn nhịp này.

Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 21/1, việc điều tàu giám sát “thể hiện sự cảnh giác và là biện pháp ngăn chặn nguy cơ phá hoại cơ sở hạ tầng tàu ngầm.”

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ruben Brekelmans cũng nhấn mạnh rằng các tàu Nga có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo và lập bản đồ các cơ sở hạ tầng hàng hải trọng yếu, do đó Hà Lan “sẵn sàng đáp trả mọi hành vi xâm phạm”.

General Skobelev từ lâu là cái tên quen thuộc với giới quan sát tàu biển, đặc biệt khi đi qua eo biển Manche hoặc eo Gibraltar. Tuy nhiên, hành trình lần này gây chú ý đặc biệt bởi bối cảnh địa chính trị căng thẳng, khi London và các đối tác châu Âu đang bàn thảo các biện pháp mạnh tay hơn đối với đội tàu chở dầu bán chính thức của Nga, lực lượng vốn được gọi là “hạm đội bóng tối”.

Đây là những tàu thường cũ kỹ, không được bảo hiểm đầy đủ, mang cờ hoặc không có quốc tịch rõ ràng. Chúng vận chuyển dầu thô Nga đến các thị trường chấp nhận rủi ro, nhằm lách các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên ngành năng lượng Nga kể từ sau chiến sự ở Ukraine.

Tuần trước, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã trực tiếp tham dự một cuộc diễn tập kiểm tra tàu do lực lượng Phần Lan tổ chức. Bà cho biết Anh “sẵn sàng hợp tác với các đồng minh trong việc tăng cường thực thi đối với hạm đội bóng tối”, dù chưa tiết lộ chi tiết về các bước tiếp theo.

Phản ứng trước thông tin này, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin lên tiếng cảnh báo rằng, các tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối khi đi qua các vùng biển châu Âu có thể sẽ được hộ tống bởi lực lượng hải quân Nga. Ông cũng không ngần ngại chỉ trích chính sách của Anh, cho rằng London đã “không còn là bá chủ biển cả như xưa” và mọi hành động gây hấn “sẽ không thể không bị đáp trả.”

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ EU và NATO, cho rằng những tuyên bố về “mối đe dọa từ Nga” chỉ là chiêu trò nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội tại của châu Âu, đặc biệt là khủng hoảng kinh tế do chính các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt.

