Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang được tàu chiến hộ tống, tàu chở dầu Nga bất ngờ bị một quốc gia EU 'bám đuôi' giữa biển

22-01-2026 - 11:48 AM | Tài chính quốc tế

Tàu chở dầu Nga được hộ tống bởi một tàu khu trục đang bị Hà Lan "giám sát từng hải lý".

Căng thẳng giữa Nga và châu Âu tiếp tục leo thang khi tàu chở dầu quân sự General Skobelev của Nga di chuyển qua Biển Bắc trong sự giám sát chặt chẽ của Hải quân Hoàng gia Hà Lan.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu ngày càng quan ngại về hoạt động của các tàu Nga tại các vùng biển chiến lược, đặc biệt liên quan đến các tàu thuộc “hạm đội bóng tối”.

Trong hành trình lần này từ Biển Baltic đến Địa Trung Hải, General Skobelev được hộ tống bởi tàu khu trục Boiky thuộc Hải quân Nga khi đi qua khu vực Biển Bắc, điều hiếm thấy cho thấy mức độ nhạy cảm của chuyến đi. Đáp lại, Hà Lan đã điều tàu tuần tra GSS Galatea theo dõi sát sao tàu Nga trong hành trình về phía bắc. Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần, Galatea thực hiện nhiệm vụ giám sát tàu Nga tại tuyến đường biển nhộn nhịp này.

Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 21/1, việc điều tàu giám sát “thể hiện sự cảnh giác và là biện pháp ngăn chặn nguy cơ phá hoại cơ sở hạ tầng tàu ngầm.”

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ruben Brekelmans cũng nhấn mạnh rằng các tàu Nga có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo và lập bản đồ các cơ sở hạ tầng hàng hải trọng yếu, do đó Hà Lan “sẵn sàng đáp trả mọi hành vi xâm phạm”.

General Skobelev từ lâu là cái tên quen thuộc với giới quan sát tàu biển, đặc biệt khi đi qua eo biển Manche hoặc eo Gibraltar. Tuy nhiên, hành trình lần này gây chú ý đặc biệt bởi bối cảnh địa chính trị căng thẳng, khi London và các đối tác châu Âu đang bàn thảo các biện pháp mạnh tay hơn đối với đội tàu chở dầu bán chính thức của Nga, lực lượng vốn được gọi là “hạm đội bóng tối”.

Đây là những tàu thường cũ kỹ, không được bảo hiểm đầy đủ, mang cờ hoặc không có quốc tịch rõ ràng. Chúng vận chuyển dầu thô Nga đến các thị trường chấp nhận rủi ro, nhằm lách các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên ngành năng lượng Nga kể từ sau chiến sự ở Ukraine.

Tuần trước, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã trực tiếp tham dự một cuộc diễn tập kiểm tra tàu do lực lượng Phần Lan tổ chức. Bà cho biết Anh “sẵn sàng hợp tác với các đồng minh trong việc tăng cường thực thi đối với hạm đội bóng tối”, dù chưa tiết lộ chi tiết về các bước tiếp theo.

Phản ứng trước thông tin này, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin lên tiếng cảnh báo rằng, các tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối khi đi qua các vùng biển châu Âu có thể sẽ được hộ tống bởi lực lượng hải quân Nga. Ông cũng không ngần ngại chỉ trích chính sách của Anh, cho rằng London đã “không còn là bá chủ biển cả như xưa” và mọi hành động gây hấn “sẽ không thể không bị đáp trả.”

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ EU và NATO, cho rằng những tuyên bố về “mối đe dọa từ Nga” chỉ là chiêu trò nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội tại của châu Âu, đặc biệt là khủng hoảng kinh tế do chính các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt.

Tổng hợp﻿

Không phải dầu hay khí đốt, một loại năng lượng khác của Nga đang khiến EU 'lạnh sống lưng'

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biến mất sau khi bị Mỹ bắt giữ nửa tháng trước, 2 tàu chở dầu Venezuela bất ngờ tái xuất

Biến mất sau khi bị Mỹ bắt giữ nửa tháng trước, 2 tàu chở dầu Venezuela bất ngờ tái xuất Nổi bật

Ghi nhận kết quả chính thức đầu tiên từ chiến dịch tìm kiếm MH370

Ghi nhận kết quả chính thức đầu tiên từ chiến dịch tìm kiếm MH370 Nổi bật

Tòa án Tối cao Mỹ phát tín hiệu giữ ‘vùng cấm’ của Fed: Thế giằng co quyền lực của ông Trump rẽ hướng

Tòa án Tối cao Mỹ phát tín hiệu giữ ‘vùng cấm’ của Fed: Thế giằng co quyền lực của ông Trump rẽ hướng

16:18 , 22/01/2026
Khoảnh khắc đu quay khổng lồ đổ sập khiến 14 học sinh bị thương

Khoảnh khắc đu quay khổng lồ đổ sập khiến 14 học sinh bị thương

16:12 , 22/01/2026
Kỳ lạ quốc gia đánh thuế thu nhập 50% nhưng người dân không hề phàn nàn, cơ quan thuế được tin tưởng tuyệt đối

Kỳ lạ quốc gia đánh thuế thu nhập 50% nhưng người dân không hề phàn nàn, cơ quan thuế được tin tưởng tuyệt đối

15:40 , 22/01/2026
Cú phản đòn của Mỹ sẽ đẩy Ukraine rơi vào bi kịch

Cú phản đòn của Mỹ sẽ đẩy Ukraine rơi vào bi kịch

15:13 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên