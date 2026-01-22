Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc đu quay khổng lồ đổ sập khiến 14 học sinh bị thương

22-01-2026 - 16:12 PM | Tài chính quốc tế

Những người chơi đang la hét trong phấn khích đã bị hất văng và bị kim loại đè lên người.

Một chiếc đu quay khổng lồ tại hội chợ Maharaj No Melo ở Jhabua, Ấn Độ đã bất ngờ đổ sập giữa lúc đang vận hành, khiến 14 học sinh bị thương. Những người chơi đang la hét trong phấn khích đã bị hất văng vào khung kim loại khi cấu trúc này đổ sập đè lên họ.

Video quay lại vụ việc

Các quan chức cho biết chiếc đu quay hình con rồng, còn được gọi là đu quay Columbus hay Đu quay Rồng, đã bị gãy khi đang hoạt động ở tốc độ cao gần Trường Chuyên Chính phủ (Government School of Excellence). Tất cả trẻ em bị thương - 13 nữ sinh và 1 nam sinh đều là học sinh của trường này.

Cư dân địa phương và những người đi hội chợ đã hỗ trợ giải cứu những người bị thương và đưa họ đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảnh khắc đu quay khổng lồ đổ sập khiến 14 học sinh bị thương- Ảnh 1.

Khoảnh khắc đu quay khổng lồ đổ sập khiến 14 học sinh bị thương- Ảnh 2.

Người dân địa phương đã giúp đỡ các nạn nhân bị thương trong khi chờ lực lượng cứu trợ đến (Ảnh: Newsflash).

Quận trưởng Neha Meena cho biết hai nữ sinh bị thương nặng và đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ, với khả năng sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt nếu cần thiết. Những trẻ em còn lại đã được điều trị các vết gãy xương và bầm tím và được báo cáo là đã ổn định.

Các nhà chức trách đã ra lệnh điều tra ngay lập tức vụ việc, với các kỹ sư, cảnh sát và các quan chức ban điện lực được cử đến để kiểm tra khu hội chợ. Chính quyền quận cho biết sẽ thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện sự cẩu thả hoặc vi phạm an toàn trong việc vận hành trò chơi.

Nguồn: Metro

Lại thêm 1 vụ sập cần cẩu tại Thái Lan gây thương vong trong 2 ngày liên tiếp

Theo Chi Chi

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biến mất sau khi bị Mỹ bắt giữ nửa tháng trước, 2 tàu chở dầu Venezuela bất ngờ tái xuất

Biến mất sau khi bị Mỹ bắt giữ nửa tháng trước, 2 tàu chở dầu Venezuela bất ngờ tái xuất Nổi bật

Tàu chở dầu Nga bất ngờ bị một quốc gia EU 'bám đuôi' giữa biển, dù đang được tàu chiến hộ tống

Tàu chở dầu Nga bất ngờ bị một quốc gia EU 'bám đuôi' giữa biển, dù đang được tàu chiến hộ tống Nổi bật

Kỳ lạ quốc gia đánh thuế thu nhập 50% nhưng người dân không hề phàn nàn, cơ quan thuế được tin tưởng tuyệt đối

Kỳ lạ quốc gia đánh thuế thu nhập 50% nhưng người dân không hề phàn nàn, cơ quan thuế được tin tưởng tuyệt đối

15:40 , 22/01/2026
Cú phản đòn của Mỹ sẽ đẩy Ukraine rơi vào bi kịch

Cú phản đòn của Mỹ sẽ đẩy Ukraine rơi vào bi kịch

15:13 , 22/01/2026
Porsche đang gặp chuyện gì thế này: Bán kém nhất 16 năm trở lại đây, tụt dốc năm thứ 4 liên tiếp tại Trung Quốc

Porsche đang gặp chuyện gì thế này: Bán kém nhất 16 năm trở lại đây, tụt dốc năm thứ 4 liên tiếp tại Trung Quốc

14:50 , 22/01/2026
Venezuela lần đầu lên tiếng về khoản tiền nửa tỷ USD

Venezuela lần đầu lên tiếng về khoản tiền nửa tỷ USD

14:30 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên