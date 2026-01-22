Khoảnh khắc đu quay khổng lồ đổ sập khiến 14 học sinh bị thương

Một chiếc đu quay khổng lồ tại hội chợ Maharaj No Melo ở Jhabua, Ấn Độ đã bất ngờ đổ sập giữa lúc đang vận hành, khiến 14 học sinh bị thương. Những người chơi đang la hét trong phấn khích đã bị hất văng vào khung kim loại khi cấu trúc này đổ sập đè lên họ.

Video quay lại vụ việc

Các quan chức cho biết chiếc đu quay hình con rồng, còn được gọi là đu quay Columbus hay Đu quay Rồng, đã bị gãy khi đang hoạt động ở tốc độ cao gần Trường Chuyên Chính phủ (Government School of Excellence). Tất cả trẻ em bị thương - 13 nữ sinh và 1 nam sinh đều là học sinh của trường này.

Cư dân địa phương và những người đi hội chợ đã hỗ trợ giải cứu những người bị thương và đưa họ đến bệnh viện cấp cứu.

Người dân địa phương đã giúp đỡ các nạn nhân bị thương trong khi chờ lực lượng cứu trợ đến (Ảnh: Newsflash).

Quận trưởng Neha Meena cho biết hai nữ sinh bị thương nặng và đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ, với khả năng sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt nếu cần thiết. Những trẻ em còn lại đã được điều trị các vết gãy xương và bầm tím và được báo cáo là đã ổn định.

Các nhà chức trách đã ra lệnh điều tra ngay lập tức vụ việc, với các kỹ sư, cảnh sát và các quan chức ban điện lực được cử đến để kiểm tra khu hội chợ. Chính quyền quận cho biết sẽ thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện sự cẩu thả hoặc vi phạm an toàn trong việc vận hành trò chơi.

Nguồn: Metro