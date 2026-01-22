Porsche đang gặp chuyện gì thế này: Bán kém nhất 16 năm trở lại đây, tụt dốc năm thứ 4 liên tiếp tại Trung Quốc

Theo công bố từ Porsche AG, trong năm tài chính 2025, hãng đã giao tổng cộng 279.449 xe tới tay khách hàng trên toàn thế giới, giảm khoảng 10% so với năm 2024. Đây là mức sụt giảm đáng kể sau nhiều năm tăng trưởng liên tiếp, phản ánh những biến động của thị trường ô tô toàn cầu cũng như các thay đổi trong chiến lược sản phẩm của thương hiệu xe thể thao đến từ Stuttgart.

Doanh số Porsche trong năm 2025 ghi nhận mức giảm 10% so với năm trước. Ảnh: Porsche

Xét theo khu vực, Bắc Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất của Porsche với 86.229 xe được giao, gần như giữ nguyên so với năm trước. Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với các mẫu xe Porsche tại khu vực này vẫn duy trì ổn định, bất chấp bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Trái lại, Trung Quốc trở thành thị trường sụt giảm mạnh nhất, với doanh số giảm tới 26%, chỉ còn 41.938 xe. Porsche cho biết sự đi xuống này đến từ nhu cầu tiêu dùng xe sang yếu hơn, đồng thời chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu xe điện nội địa.

Tại châu Âu, doanh số của Porsche cũng ghi nhận xu hướng giảm. Doanh số tại các thị trường châu Âu (không bao gồm Đức) giảm 13%, trong khi riêng thị trường nội địa Đức giảm 16%. Một trong những nguyên nhân chính đến từ việc một số phiên bản động cơ đốt trong của 718 Boxster, 718 Cayman và Macan không còn đủ điều kiện tiếp tục phân phối do các quy định mới liên quan tới an ninh mạng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Porsche 911 đạt kỷ lục doanh số mới, giữ vai trò biểu tượng trong danh mục sản phẩm toàn cầu. Ảnh: Porsche

Ở góc độ sản phẩm, Porsche Macan tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu với 84.328 xe, tăng nhẹ 2% so với năm trước. Đáng chú ý, hơn một nửa doanh số Macan trong năm 2025 đến từ phiên bản thuần điện, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của khách hàng sang các dòng xe điện hoá. Porsche 911 cũng có một năm thành công khi đạt 51.583 xe giao, thiết lập kỷ lục mới về lượng xe 911 bán ra trong một năm.

Porsche Macan tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Đức trong năm 2025. Ảnh: Paultan

Ngược lại, một số dòng xe ghi nhận mức giảm mạnh. 718 Boxster và Cayman giảm tới 21% do đang trong giai đoạn kết thúc vòng đời sản phẩm. Taycan, mẫu xe điện đầu tiên của Porsche, cũng giảm 22%, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc xe điện hiệu suất cao, cũng như xu hướng chững lại của thị trường EV tại một số khu vực.

Về tổng thể, xe điện hoá (bao gồm xe thuần điện và hybrid sạc ngoài) chiếm 34,4% tổng doanh số toàn cầu của Porsche trong năm 2025, trong đó 22,2% là xe điện hoàn toàn. Riêng tại châu Âu, tỷ lệ xe điện hoá thậm chí đã vượt xe động cơ đốt trong truyền thống, chiếm gần 58% tổng lượng xe bán ra.

Xe điện và xe hybrid sạc ngoài ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số của Porsche. Ảnh: Sưu tầm

Porsche cho biết hãng sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược “giá trị hơn số lượng”, tập trung vào biên lợi nhuận, cá nhân hoá sản phẩm và điện hoá danh mục xe trong giai đoạn tới. Dù doanh số năm 2025 ghi nhận sự sụt giảm, thương hiệu xe thể thao Đức vẫn tin rằng đây là bước điều chỉnh cần thiết để chuẩn bị cho một chu kỳ sản phẩm mới, trong đó các mẫu xe điện và thế hệ kế nhiệm của những dòng xe chủ lực sẽ đóng vai trò trung tâm.