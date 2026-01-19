Hy vọng tìm thấy MH370 bị dập tắt?

Jeff Wise, nhà báo khoa học, chuyên gia về hàng không và là một trong những người quan sát nổi tiếng nhất về vụ máy bay MH370, đã lên tiếng về những thông tin lan truyền trên mạng trong tuần qua.

Theo giải thích của ông, hy vọng về việc lực lượng tìm kiếm đã đạt được bước đột phá trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị dập tắt.

Chuyên gia hàng không Jeff Wise

Trước đó, niềm hy vọng dâng cao trong giới đam mê tìm kiếm manh mối về chiếc máy bay mất tích khi hoạt động "bất thường" từ các tàu tìm kiếm do công ty robot hàng hải Ocean Infinity vận hành được phát hiện vào tuần trước. Một trong những con tàu do công ty tư nhân điều hành, đơn vị đang phối hợp tìm kiếm lại MH370, dường như đã quay trở lại vị trí mà nó đã tìm kiếm chỉ vài ngày trước đó.

Những người theo dõi cuộc tìm kiếm tin rằng con tàu được trang bị một phương tiện điều khiển từ xa (ROV) có thể được sử dụng để quét các khu vực dưới nước.

Tuy nhiên, nhà báo khoa học Jeff Wise đã bác bỏ giả thuyết này.

"Tôi cảm thấy cần phải làm rõ một số thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng. Có những lời đồn đoán rằng con tàu đã dừng lại vì đang triển khai các thiết bị điều khiển từ xa dưới nước (ROV) để quan sát kỹ hơn một vật thể nào đó dưới đáy biển", ông nói.

Chuyên gia giải thích về điểm bất thường này: "Lý do con tàu neo đậu tại chỗ đã được chính Ocean Infinity giải thích rất rõ ràng, đó là để chờ thời tiết xấu qua đi”.

Hình ảnh do máy tính tạo ra mô phỏng cảnh MH370 lao xuống biển.

"Ngoài ra, chúng ta biết rằng con tàu không có ROV (tàu ngầm điều khiển từ xa) trên boong, đó là một thông tin sai lệch khác đang lan truyền."

Để làm rõ sự nhầm lẫn, ông nói thêm: "Chúng không phải là ROV (tàu ngầm điều khiển từ xa), mà là các thiết bị làm lạnh. Tại sao họ lại có các thiết bị làm lạnh? Một trong những công dụng của chúng là bảo quản thực phẩm. Có lẽ thủy thủ đoàn muốn ở lại lâu hơn so với bình thường, nhưng chúng ta thực sự không biết."

Ông Wise cho biết, mặc dù ông hiểu "mong muốn có kết quả tốt nhất có thể", nhưng một số người trên mạng đã hiểu sai các hành động trong quá trình tìm kiếm là những diễn biến tích cực.

Chuyến bay MH370 mất tích vào tháng 3 năm 2014, và cho đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin về nơi chiếc máy bay này rơi xuống. Cho đến nay, thi thể của 239 người trên chuyến bay vẫn chưa được tìm thấy, và gia đình các nạn nhân vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với người thân của mình.

Cuộc tìm kiếm mới đối với M370 đã bắt đầu vào cuối năm ngoái, ngày 30 tháng 12. Công ty Ocean Infinity dẫn đầu nỗ lực này theo nguyên tắc "không tìm thấy, không tính phí".

Các giả thuyết trực tuyến xoay quanh vụ tìm kiếm xuất hiện một phần là do công ty không công khai chia sẻ thông tin.

Người phát ngôn của Ocean Infinity cho biết, do tính chất nhạy cảm của chiến dịch, các thông báo chính thức về cuộc tìm kiếm mới được mong đợi này sẽ do chính phủ Malaysia đưa ra.

Nguồn: GB News