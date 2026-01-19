Chile ban bố tình trạng thảm họa vì cháy rừng lan rộng khủng khiếp, ít nhất 250 ngôi nhà bị thiêu rụi, 18 người thiệt mạng
Tổng thống Chile Gabriel Boric đã tuyên bố tình trạng thảm họa, trong bối cảnh cháy rừng lan rộng buộc hơn 50.000 người phải sơ tán.
Chile đang đối mặt với một trong những thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây khi các đám lửa dữ dội bùng phát khắp miền trung nam nước này, đẩy hàng chục nghìn người vào cảnh sơ tán khẩn cấp.
Tối 18/1 (giờ địa phương), Tổng thống Gabriel Boric đã tuyên bố tình trạng thảm họa tại hai vùng Biobio Ñuble, cho phép huy động quân đội và mọi nguồn lực để đối phó với khủng hoảng.
Theo lực lượng cứu hộ, ít nhất 18 người đã thiệt mạng, gần 8.500 ha rừng bị thiêu rụi, và hơn 50.000 cư dân buộc phải rời bỏ nhà cửa do lửa lan quá nhanh.
Đám cháy, được kích hoạt bởi nắng nóng kinh hoàng và gió mạnh, đã phá hủy nhiều khu dân cư, cướp đi hàng trăm ngôi nhà và khiến bầu trời nhiều nơi chìm trong khói đen kịt.
Tại khu vực Penco, nhiều người dân cho biết họ bị khói lửa bất ngờ bao vây giữa đêm, buộc phải chạy thoát trong bóng tối để giữ mạng sống.
Giới chức Chile cho biết điều kiện thời tiết cực đoan với nhiệt độ có thể vượt 38°C - đang khiến việc khống chế lửa trở nên vô cùng khó khăn, đồng thời dự báo con số thương vong có thể còn tăng.
Hiện, lực lượng cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với hàng chục đám cháy, trong khi người dân tiếp tục sơ tán và tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền.
Nguồn: SCMP
