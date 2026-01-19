‘Bố tôi là ai?’: Cú sốc tuổi 20 của con trai Warren Buffett và bí mật đằng sau đế chế 145 tỷ USD

Khi nhắc đến Warren Buffett, thế giới nghĩ ngay đến khối tài sản khổng lồ, những thương vụ thâu tóm đình đám và vị thế của một trong những người giàu nhất hành tinh. Tuy nhiên, có một sự thật ít ai ngờ tới: Chính những người thân cận nhất trong gia đình ông cũng từng không hề hay biết về mức độ giàu có thực sự của "Huyền thoại xứ Omaha".

Peter Buffett, con trai út của vị tỷ phú, đã chia sẻ một câu chuyện gây kinh ngạc khi thừa nhận bản thân chỉ nhận ra vị thế của cha mình sau khi bước sang tuổi đôi mươi.

Sự ngỡ ngàng trước bảng xếp hạng Forbes

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes, Peter Buffett, hiện đã 67 tuổi, tiết lộ rằng ông không hề có khái niệm gì về sự giàu có của cha mình cho đến khi tận mắt nhìn thấy tên ông trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes.

Bản thân Peter nhớ lại khoảnh khắc đó một cách đầy hài hước khi chia sẻ rằng ông và mẹ đã cùng cười về điều này.

"Tôi không nói đùa đâu. Phải đến năm tôi ngoài 20 tuổi, mẹ và tôi mới nói chuyện với nhau về việc bố xuất hiện trên danh sách đó. Chúng tôi thấy thật buồn cười vì bản thân biết rõ mình là ai, nhưng mọi người bắt đầu đối xử với chúng tôi theo cách hoàn toàn khác", Peter kể lại.

Lý giải cho sự "chậm trễ" này, Peter cho biết gia đình ông vốn không sống trong một khuôn khổ văn hóa phô trương sự giàu sang. Bạn bè của ông cũng ngạc nhiên không kém khi biết tin, bởi phong cách sống của gia đình Buffett bấy lâu nay luôn duy trì sự giản dị đến mức khó tin.

Warren Buffett cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm của con trai. Ông tin rằng việc giữ cho con cái tránh xa ánh hào quang của tiền bạc trong giai đoạn trưởng thành là một quyết định đúng đắn. Vị tỷ phú nhận định rằng vào thời điểm các con ông phát hiện ra gia đình mình giàu có đến mức nào, họ đều đã hình thành xong nhân cách và tìm thấy con đường riêng của mình.

"Lúc đó bọn trẻ đã định hình được bản thân. Chúng biết ai là bạn thực sự của mình, và những người bạn đó chơi với chúng vì yêu quý tính cách, chứ không phải vì chúng là con nhà giàu trong khu phố hay bất cứ lý do tương tự nào", Warren Buffett khẳng định.

Đây chính là cốt lõi trong tư duy giáo dục của ông: Để con cái tự lập và phát triển dựa trên năng lực tự thân thay vì dựa dẫm vào cái bóng tài chính của gia đình.

Dù hiện tại Warren Buffett không còn giữ vị trí người giàu nhất thế giới, ông vẫn sở hữu khối tài sản ròng lên tới khoảng 145 tỷ USD, đứng thứ 10 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Tuy nhiên, với "Phù thủy tài chính" này, tiền bạc chưa bao giờ là thước đo của sự thành công hay vĩ đại.

Trong lá thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway vào tháng 11 vừa qua, vị tỷ phú 95 tuổi đã viết những dòng đầy tâm huyết: "Sự vĩ đại không đến từ việc tích lũy những khoản tiền khổng lồ, sự hào nhoáng của truyền thông hay quyền lực to lớn trong chính phủ".

Thay vào đó, ông tôn thờ lối sống tiết kiệm và nhân văn. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn ăn sáng tại McDonald’s, lái một chiếc xe cũ và sống trong ngôi nhà khiêm tốn tại Nebraska được mua từ năm 1958 với giá chỉ 31.500 USD. Biển số xe của ông từng có dòng chữ "THRIFTY" (Tiết kiệm) như một lời nhắc nhở về tôn chỉ sống của mình.

Warren Buffett khẳng định rằng ông ưu tiên việc sử dụng tài sản của mình để giúp đỡ người khác. Toàn bộ khối tài sản khổng lồ cuối cùng sẽ được chuyển giao cho các tổ chức từ thiện của các con ông, thay vì để họ thừa kế để tiêu xài cá nhân. Ông tin rằng lòng tốt là thứ không tốn phí nhưng lại vô giá.

"Khi bạn giúp đỡ ai đó bằng bất kỳ cách nào, bạn đang giúp đỡ cả thế giới. Dù bạn có tôn giáo hay không, thật khó để tìm ra kim chỉ nam nào tốt hơn Quy tắc Vàng trong cách ứng xử. Hãy nhớ rằng, một người phụ nữ dọn dẹp cũng là một con người đáng trọng như ngài Chủ tịch hội đồng quản trị", Buffett nhấn mạnh.

*Nguồn: Fortune