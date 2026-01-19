Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Uber: Lên kế hoạch dài hạn là tự lừa dối bản thân

19-01-2026 - 18:37 PM | Tài chính quốc tế

CEO Uber: Lên kế hoạch dài hạn là tự lừa dối bản thân

CEO của Uber dành phần lớn thời gian mỗi ngày để ưu tiên cho kế hoạch ngắn hạn.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo và cuộc đua phổ biến xe tự lái, CEO của Uber - Dara Khosrowshahi cho biết không nên đặt cược vào các kế hoạch dài hạn. Trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình “Leaders Playbook” của CNBC, ông chia sẻ rằng: “Nếu bạn nghĩ mình đang lên kế hoạch cho 5 năm tới, thì đấy chính là tự lừa dối bản thân”.

Khosrowshahi cho biết ông coi việc phát triển xe tự lái là điều hoàn toàn có thể xảy ra đối với công ty của mình trong tương lai, tuy nhiên không ai biết chính xác bao lâu nữa thì nó mới trở nên phổ biến.

Vì vậy, thay vì dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch dài hạn cho một mốc thời gian cụ thể, ông đã dành 60-70% thời gian mỗi ngày để ưu tiên cho kế hoạch ngắn hạn. Đối với Khosrowshahi, điều đó có nghĩa là cần dành phần lớn thời gian tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày hoặc các mục tiêu trong vòng 6 tháng tới.

Một số nhà tâm lý học và trị liệu tâm lý cho rằng tập trung phần lớn thời gian vào các mục tiêu ngắn hạn thường được xem là một cách làm tốt, cho dù bạn đang điều hành công ty hay làm bất kỳ công việc nào.

Theo nhà tâm lý học tài chính Charles Chaffin, việc hoàn thành các mục tiêu hàng ngày hoặc hàng tuần sẽ tạo động lực hơn và ít bị xao nhãng bởi các ý tưởng khác. “Chúng ta có thể đặt mục tiêu một năm, nhưng cần phải có nhiều mục tiêu nhỏ hơn ở giữa”, ông nói.

Nhà trị liệu tâm lý Amy Morin bổ sung thêm quan điểm rằng việc đặt ra và đạt được các mục tiêu ngắn hạn giúp chúng ta làm rõ những gì thực sự nằm trong tầm kiểm soát của mình. Theo Morin, có nhiều điều không thể kiểm soát trong cuộc sống như: hành động của người khác, thất bại bất ngờ hay thay đổi thời tiết. Thay vì suy nghĩ về những điều sai sót, hãy mừng cho những điều mình đã làm đúng. Điều này chuyển hướng năng lượng của chúng ta sang các giải pháp và tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục phát triển hơn trong tương lai.

Về phần mình, Khosrowshahi cho biết có thể không dự đoán được tình hình trong thập kỷ tới, nhưng ông sẽ cố gắng chuẩn bị cho đội ngũ của mình việc sẵn sàng đối mặt với những thách thức tiếp theo.

Theo: CNBC

Theo Hà Thu

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính Mỹ đẩy nhanh phi đô la hóa, nguy cơ mất ngôi thống trị khi hệ thống thanh toán xuyên biên giới của quốc gia BRICS mở rộng gấp đôi

Chính Mỹ đẩy nhanh phi đô la hóa, nguy cơ mất ngôi thống trị khi hệ thống thanh toán xuyên biên giới của quốc gia BRICS mở rộng gấp đôi Nổi bật

Hơn 7.000 tỷ USD tiền gửi của người dân nước láng giềng Việt Nam chực chờ đổ vào cổ phiếu, vàng

Hơn 7.000 tỷ USD tiền gửi của người dân nước láng giềng Việt Nam chực chờ đổ vào cổ phiếu, vàng Nổi bật

‘Bố tôi là ai?’: Cú sốc tuổi 20 của con trai Warren Buffett và bí mật đằng sau đế chế 145 tỷ USD

‘Bố tôi là ai?’: Cú sốc tuổi 20 của con trai Warren Buffett và bí mật đằng sau đế chế 145 tỷ USD

18:07 , 19/01/2026
Châu Âu kích hoạt "vũ khí thương mại" dành cho đối thủ nhưng nhắm thẳng vào đồng minh: Tranh chấp Greenland không phải trò đùa

Châu Âu kích hoạt "vũ khí thương mại" dành cho đối thủ nhưng nhắm thẳng vào đồng minh: Tranh chấp Greenland không phải trò đùa

17:11 , 19/01/2026
Ly cà phê 4 rưỡi sáng của ông chủ Starbucks và 8 lon Diet Coke mỗi ngày của Elon Musk - Chuyện caffeine của các tỷ phú

Ly cà phê 4 rưỡi sáng của ông chủ Starbucks và 8 lon Diet Coke mỗi ngày của Elon Musk - Chuyện caffeine của các tỷ phú

16:39 , 19/01/2026
Dưới không loạn, trên không an: Nhân viên được nhà sáng lập Huawei khen hết lời nhưng lại bị sa thải, phải đi làm dọn vệ sinh lương 9 triệu đồng/tháng

Dưới không loạn, trên không an: Nhân viên được nhà sáng lập Huawei khen hết lời nhưng lại bị sa thải, phải đi làm dọn vệ sinh lương 9 triệu đồng/tháng

16:21 , 19/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên