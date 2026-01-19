CEO Uber: Lên kế hoạch dài hạn là tự lừa dối bản thân

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo và cuộc đua phổ biến xe tự lái, CEO của Uber - Dara Khosrowshahi cho biết không nên đặt cược vào các kế hoạch dài hạn. Trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình “Leaders Playbook” của CNBC, ông chia sẻ rằng: “Nếu bạn nghĩ mình đang lên kế hoạch cho 5 năm tới, thì đấy chính là tự lừa dối bản thân”.

Khosrowshahi cho biết ông coi việc phát triển xe tự lái là điều hoàn toàn có thể xảy ra đối với công ty của mình trong tương lai, tuy nhiên không ai biết chính xác bao lâu nữa thì nó mới trở nên phổ biến.

Vì vậy, thay vì dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch dài hạn cho một mốc thời gian cụ thể, ông đã dành 60-70% thời gian mỗi ngày để ưu tiên cho kế hoạch ngắn hạn. Đối với Khosrowshahi, điều đó có nghĩa là cần dành phần lớn thời gian tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày hoặc các mục tiêu trong vòng 6 tháng tới.

Một số nhà tâm lý học và trị liệu tâm lý cho rằng tập trung phần lớn thời gian vào các mục tiêu ngắn hạn thường được xem là một cách làm tốt, cho dù bạn đang điều hành công ty hay làm bất kỳ công việc nào.

Theo nhà tâm lý học tài chính Charles Chaffin, việc hoàn thành các mục tiêu hàng ngày hoặc hàng tuần sẽ tạo động lực hơn và ít bị xao nhãng bởi các ý tưởng khác. “Chúng ta có thể đặt mục tiêu một năm, nhưng cần phải có nhiều mục tiêu nhỏ hơn ở giữa”, ông nói.

Nhà trị liệu tâm lý Amy Morin bổ sung thêm quan điểm rằng việc đặt ra và đạt được các mục tiêu ngắn hạn giúp chúng ta làm rõ những gì thực sự nằm trong tầm kiểm soát của mình. Theo Morin, có nhiều điều không thể kiểm soát trong cuộc sống như: hành động của người khác, thất bại bất ngờ hay thay đổi thời tiết. Thay vì suy nghĩ về những điều sai sót, hãy mừng cho những điều mình đã làm đúng. Điều này chuyển hướng năng lượng của chúng ta sang các giải pháp và tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục phát triển hơn trong tương lai.

Về phần mình, Khosrowshahi cho biết có thể không dự đoán được tình hình trong thập kỷ tới, nhưng ông sẽ cố gắng chuẩn bị cho đội ngũ của mình việc sẵn sàng đối mặt với những thách thức tiếp theo.

Theo: CNBC