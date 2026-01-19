'Downtrend' của ngành hải sản: Một chuỗi nhà hàng nổi tiếng từng có 150 cơ sở giờ chỉ còn vỏn vẹn ... 15

Các nhà hàng hải sản đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khi mô hình kinh doanh vốn phụ thuộc vào loại protein chi phí cao không còn được người tiêu dùng ưu tiên ghé thăm trong thời lạm phát. Viện Y tế Quốc gia Mỹ khuyến nghị mỗi người nên ăn hải sản hai lần/tuần để có lợi cho sức khỏe, song thực tế cho thấy phần lớn người Mỹ đều chưa đạt được mức tiêu thụ này.

Các chuỗi nhà hàng như Red Lobster hay Bubba Gump Shrimp Company đã bổ sung nhiều loại bít tết hoặc gà vào thực đơn, song đây không phải thế mạnh thương hiệu. Hương vị khó đủ sức thuyết phục những thực khách không chuộng hải sản.

Bên cạnh đó, đà tăng cao của giá nguyên liệu, thay đổi thị hiếu tiêu dùng và sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu khác nhau đã buộc nhiều cái tên lớn, trong đó có tập đoàn Landry’s, đóng cửa phần lớn các chi nhánh của chuỗi Joe’s Crab Shack. Quá trình thu hẹp này vẫn đang tiếp diễn và được dự báo kéo dài suốt năm 2026.

Từng là cái tên quen thuộc trong ngành nhà hàng Mỹ, Joe’s Crab Shack đang dần biến mất khỏi bản đồ ẩm thực. Ở thời kỳ đỉnh cao, chuỗi này sở hữu khoảng 150 chi nhánh trên toàn quốc, nhưng sau nhiều đợt đóng cửa, con số hiện chỉ còn 15, theo thông tin trên website của thương hiệu. Quy mô sắp giảm xuống còn 14, khi chi nhánh tại Jacksonville, Florida dự kiến đóng cửa vào cuối tháng.

Giám đốc điều hành của Joe’s Crab Shack xác nhận với News4JAX rằng nhà hàng tại Jacksonville sẽ chính thức đóng cửa và được chuyển đổi thành một địa điểm của Bubba Gump Shrimp Company. Trong thông báo gửi truyền thông, công ty cho biết:

“Nhà hàng Joe’s Crab Shack tại Jacksonville sẽ được chuyển đổi thành Bubba Gump Shrimp Co., mang đến các món hải sản chế biến thủ công theo phong cách miền Nam đặc trưng của thương hiệu. Chúng tôi trân trọng những đóng góp của đội ngũ Joe’s Crab Shack và sẽ nỗ lực bố trí nhân sự sang các nhà hàng lân cận trong quá trình chuyển đổi”.

Quyết định đóng cửa nằm trong chuỗi thu hẹp kéo dài của Joe’s Crab Shack, phản ánh khó khăn mang tính cấu trúc của phân khúc nhà hàng hải sản tại Mỹ, nơi chi phí cao và thói quen ăn uống thay đổi khiến lợi nhuận và doanh thu chịu tác động nghiêm trọng.

Thực tế, giá hải sản tại Mỹ trong những năm gần đây bị ảnh hưởng bởi chi phí nhiên liệu đánh bắt, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, các quy định về hạn ngạch khai thác cũng như tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi các chuỗi bán gà rán, burger hay pizza có thể ký hợp đồng dài hạn với nguồn cung ổn định và dễ dự báo, thì nhiều nhà hàng hải sản lại phải điều chỉnh giá liên tục, khiến biên lợi nhuận ngày càng bị bào mòn. Wall Street Journal từng lưu ý rằng trong giai đoạn lạm phát thực phẩm tăng mạnh sau đại dịch, hải sản là một trong những nhóm thực phẩm đầu tiên bị người tiêu dùng Mỹ cắt giảm chi tiêu.

Joe’s Crab Shack không phải trường hợp cá biệt. Reuters ghi nhận nhiều chuỗi hải sản khác tại Mỹ cũng đã đóng cửa bớt địa điểm, thu hẹp quy mô hoặc chuyển sang nhượng quyền để giảm rủi ro vận hành. Ngành nhà hàng hải sản Mỹ đang chịu “gọng kìm kép”: chi phí đầu vào cao trong khi nhu cầu tiêu dùng không đủ mạnh để hấp thụ mức giá ngày càng tăng.

Các chuyên gia dự báo tương lai của nhà hàng hải sản tại Mỹ có thể không còn nằm ở các chuỗi lớn phủ khắp toàn quốc, mà chuyển dần sang những mô hình nhỏ hơn, tập trung vào phân khúc cao cấp, nhấn mạnh nguồn gốc bền vững hoặc tích hợp hải sản như một phần của thực đơn đa dạng thay vì đặt làm trung tâm. Trong bức tranh đó, sự lặng lẽ biến mất của Joe’s Crab Shack trở thành một dấu mốc cho thấy một mô hình kinh doanh từng phổ biến đang chạm tới giới hạn, khi chi phí, thị hiếu và cấu trúc ngành không còn ủng hộ sự mở rộng như trước.

Theo: Reuters, The Street﻿



