Tổng thống Ukraine nói gì khi điện đàm với ông Donald Trump?

Các phái đoàn Mỹ và Ukraine dự kiến gặp nhau tại Geneva - Thụy Sĩ trong ngày 26-2 để tiến hành các cuộc đàm phán song phương. Một vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo giữa Mỹ, Ukraine và Nga dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Telegram

Viết trên Telegram, ông Zelensky xác nhận rằng ông đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ hôm 25-2.

Theo tờ Kyiv Post, ông nói thêm: "Đội ngũ của chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ và tôi cảm ơn họ vì tất cả những nỗ lực và sự tham gia vào các cuộc đàm phán, vào nỗ lực chấm dứt xung đột".

Ông Zelensky cũng khen ngợi Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), một cơ chế của NATO cho phép các đồng minh của Ukraine mua vũ khí của Mỹ để phòng thủ. Chương trình này được đưa ra để bù đắp sự thiếu hụt sau khi ông Donald Trump tái đắc cử và chấm dứt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine năm ngoái.

Ông Zelensky và ông Donald Trump cũng đã thảo luận về các vấn đề sẽ được đưa ra bàn bạc tại cuộc đàm phán song phương trong ngày 26-2 tại Geneva, cũng như kế hoạch cho cuộc đàm phán 3 bên sẽ được tổ chức vào tháng 3.

Ông Zelensky nói thêm: "Chúng tôi kỳ vọng điều đó sẽ tạo cơ hội để tiến tới các cuộc đàm phán ở cấp lãnh đạo. Tổng thống Donald Trump ủng hộ các bước đi này. Chỉ bằng cách này, tất cả các vấn đề phức tạp và nhạy cảm mới có thể được giải quyết và xung đột cuối cùng mới có thể chấm dứt".

Ông Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, sẽ đại diện cho Ukraine tại cuộc đàm phán ngày 26-2, trong khi ông Kushner và ông Witkoff sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ.

Trong khi đó, Điện Kremlin hôm 25-2 cho biết hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ nên diễn ra để hoàn tất một thỏa thuận hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lập luận triển vọng về một cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Ukraine là không chắc chắn khi nào Kiev còn duy trì lập trường đàm phán hiện tại của mình.

Ông Peskov mô tả vấn đề lãnh thổ là vấn đề "khó khăn nhất" trong các cuộc đàm phán, đồng thời cáo buộc Ukraine không tìm kiếm các giải pháp để giải quyết.