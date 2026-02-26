Một hãng hàng không giá rẻ thoát khỏi tình trạng phá sản dù thua lỗ liên tục

Mới đây, hãng hàng không giá rẻ đã thông báo rằng họ đã đạt thỏa thuận cho phép thoát khỏi tình trạng phá sản vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè năm nay. Trong một tuyên bố của giám đốc điều hành Dave Davis cho biết: “Spirit Airlines sẽ nổi lên như một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, được định vị để mang lại giá trị mà người tiêu dùng Mỹ mong đợi với mức giá mà họ muốn chi trả”.

Trước đó, Spirit Airlines đã nộp đơn xin phá sản lần thứ hai vào năm ngoái, khi hãng phải vật lộn để ngăn chặn những tổn thất sau đại dịch Covid-19 khi nhu cầu của khách hàng chuyển dần từ các chuyến bay giá rẻ sang các chuyến du lịch thoải mái hơn, chú trọng trải nghiệm hơn.

Tại thị trường Mỹ, sự hiện diện của hãng rất quan trọng ngay cả đối với những hành khách chưa bao giờ đi máy bay của họ. Mô hình giá rẻ của Spirit Airlines đã buộc các hãng hàng không lớn hơn như Delta hay United phải cung cấp một số lượng ghế hạng phổ thông nhất định để cạnh tranh. Do đó, việc đóng cửa của hãng này có thể sẽ dẫn đến giá vé cao hơn trong toàn ngành.

Spirit Airlines sẽ tái cấu trúc thành một công ty nhỏ hơn nhiều so với thời điểm phá sản hồi tháng 11 năm 2024. Hãng đã bán máy bay và cổng ra vào để huy động vốn và giảm nợ, đồng thời cắt giảm đáng kể số lượng nhân viên.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium, trong mùa du lịch hè sắp tới, Spirit Airlines sẽ cung cấp ít hơn gần 40% chuyến bay và chỗ ngồi so với cùng kỳ năm 2024, trước khi hãng này tuyên bố phá sản.

Ngoài ra, theo các điều khoản của thỏa thuận, Spirit Airlines cũng sẽ vẫn là một hãng hàng không độc lập. Trong quá khứ, các hãng hàng không Mỹ đã được mua lại từ tình trạng phá sản và sáp nhập vào các hãng hàng không khác. Spirit Airlines đã hai lần đồng ý được mua lại nhưng cả hai thương vụ đều thất bại.

Tháng 2 năm 2022, Spirit Airlines đã đồng ý sáp nhập với Frontier Airlines, một hãng hàng không giá siêu rẻ khác. Nhưng thỏa thuận đó đã đổ bể khi JetBlue Airways đưa ra mức giá cao hơn, điều mà các cổ đông của Spirit Airlines ưa thích.

Tuy nhiên, thương vụ JetBlue cuối cùng đã bị một thẩm phán liên bang chặn lại vào tháng 1 năm 2024. Tòa án phán quyết rằng sự kết hợp như vậy sẽ vi phạm luật chống độc quyền liên bang và gây thiệt hại cho hành khách hàng không bằng cách đẩy giá vé lên cao.

Theo: CNN