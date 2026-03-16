Bác sĩ ép tim cứu sống thanh niên ngừng tuần hoàn trên phố

16-03-2026 - 16:50 PM

Khoảnh khắc bác sĩ Bệnh viện Thận Hà Nội kịp thời ép tim, cứu sống 1 nam thanh niên ngừng tuần hoàn ngay trên đường phố sáng 16-3.

Khoảng 7 giờ sáng 16-3, trên đường đi công tác, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (Bệnh viện Thận Hà Nội) đã tham gia cấp cứu 1 nam thanh niên bị ngừng tuần hoàn sau tai nạn giao thông tại ngõ 100 đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội.

Bác sĩ ép tim cứu nam thanh niên ngừng tuần hoàn trên phố. Ảnh chụp từ video

Phát hiện nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu ngừng tuần hoàn, bác sĩ Tiến lập tức tiếp cận và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường.

Sau một thời gian ép tim liên tục, bệnh nhân dần có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn, tỉnh lại và có phản ứng.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến cấp cứu bệnh nhân. Video: Bệnh viện Thận Hà Nội

Sau khi nạn nhân có dấu hiệu hồi phục, bác sĩ Tiến tiếp tục gọi xe cấp cứu 115, đồng thời hỗ trợ theo dõi tình trạng người bệnh tại hiện trường cho tới khi lực lượng y tế tới tiếp nhận và chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo D.Thu

Người Lao động

4 trường công an tuyển sinh hệ dân sự năm 2026

Muốn lương tăng, sếp quý thì tuyệt đối đừng kết giao với 5 kiểu người này nơi công sở: Số 3 vô cùng quen thuộc!

Ở tuổi trung niên, đừng tích tiền kiểu phòng thân cũng đừng tiêu theo cảm xúc: Cách cân bằng để sống ổn và không áp lực

16:40 , 16/03/2026
Những người liên quan tới số tiền 99,5 triệu đồng và khóa học của Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan liên hệ ngay với công an TP Đà Nẵng

16:39 , 16/03/2026
3 sai lầm chí mạng khi cho người khác vay tiền: Số 2 nguy hiểm nhất, có thể khiến bạn "tán gia bại sản"

16:10 , 16/03/2026
Kiểm tra đột xuất 1 khách sạn, phát hiện 40 máy tính và 100 điện thoại hoạt động 24/7, phanh phui đường dây lừa đảo hơn 38 tỷ đồng

16:05 , 16/03/2026

