3 sai lầm chí mạng khi cho người khác vay tiền: Số 2 nguy hiểm nhất, có thể khiến bạn "tán gia bại sản"

Cho vay tiền thường là "phép thử" nghiệt ngã nhất đối với các mối quan hệ. Dưới đây là 3 sai lầm chí mạng cùng câu chuyện "xương máu" từ một doanh nhân nổi tiếng để bạn tham khảo.

3 sai lầm chí mạng khi cho vay tiền

- Cho vay bằng "niềm tin" mà không có văn bản pháp lý: Đây là sai lầm phổ biến nhất. Khi không có hợp đồng rõ ràng về thời hạn, lãi suất và tài sản thế chấp, khoản vay nghiễm nhiên trở thành một "món quà" trong mắt người đi vay. Có thể bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy số tiền đó trở về với mình nữa.

- Cho vay số tiền mình không thể mất: Nhiều người dồn hết tiền tiết kiệm hoặc thậm chí đi vay hộ người khác. Khi đối phương không trả đúng hạn, bạn sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính cá nhân và mất khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình, thậm chí rơi vào tình cảnh "tán gia bại sản" vô cùng thảm hại.

- Cho vay vì nể nang hoặc cảm xúc (tình thân, tình bạn): Sai lầm này khiến bạn khó đòi tiền khi cần. Cảm giác tội lỗi hoặc ngại ngùng khi đòi nợ thường khiến chủ nợ trở thành "kẻ đi xin", dẫn đến việc vừa mất tiền vừa mất luôn cả mối quan hệ.

Câu chuyện thực tế từ "Shark" Kevin O’Leary (Mr. Wonderful)

Dù nổi tiếng là một nhà đầu tư máu lạnh trên show truyền hình nổi tiếng Shark Tank, Kevin O’Leary - một triệu phú, doanh nhân người Canada cũng từng nếm trái đắng khi cho người thân vay tiền.

Trong những ngày đầu khởi nghiệp thành công, một người họ hàng gần đã đến gặp Kevin để vay một số tiền lớn nhằm cứu vãn việc kinh doanh riêng đang bết bát. Vì tình thân, Kevin đã đồng ý.

Triệu phú Kevin O’Leary đã đặt ra những quy tắc rõ ràng đối với tiền bạc.

Song, người họ hàng đó sau đó đã tiêu tán sạch số tiền và không thể hoàn trả. Điều tồi tệ hơn không phải là mất tiền, mà là mỗi khi gia đình tụ họp vào lễ Giáng sinh hay tạ ơn, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Người kia thì lảng tránh, còn Kevin thì cảm thấy khó chịu. Mối quan hệ thân thiết vốn có đã bị phá hủy hoàn toàn bởi khoản nợ đó.

Bài học của Kevin O’Leary: Từ đó về sau, Kevin đặt ra 2 quy tắc sắt đá (ông gọi là "Quy tắc Gia đình"):

- Không bao giờ "cho vay": Nếu người thân thực sự cần, ông sẽ "tặng" một khoản tiền mà ông chấp nhận mất trắng.

- Chỉ tặng một lần duy nhất: Ông nói thẳng với họ: "Đây là món quà, tôi không cần bạn trả lại. Nhưng hãy nhớ, đây là lần duy nhất và đừng bao giờ hỏi xin tôi thêm một xu nào nữa." Cách làm này giúp Kevin bảo vệ được tài sản, không phải mang tâm lý "đòi nợ" và giữ cho các mối quan hệ gia đình không bị vấy bẩn bởi sự nhập nhằng tiền bạc.