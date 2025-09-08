Người EQ thấp thường nói 4 câu này khi vay tiền, kiểm tra xem bạn có biểu hiện nào không?

“Chưa biết khi nào nhưng tôi sẽ trả sớm thôi”

Câu này thường được nói một cách hời hợt, không kèm theo kế hoạch trả nợ cụ thể. Người nói cho thấy sự thiếu trách nhiệm và khả năng trả tiền đúng hạn, có thể ảnh hưởng đến lòng tin của người khác. Họ bỏ qua cảm xúc của người cho vay khi quan tâm về thời điểm được nhận lại tiền. Đây là dấu hiệu EQ thấp vì câu nói này ưu tiên giải quyết vấn đề ngắn hạn bằng lời nói, thay vì hành động trách nhiệm, dẫn đến vòng luẩn quẩn vay nợ và mất uy tín.

“Mọi người đều vay tiền mà, có gì đâu mà căng thẳng”

Người nói không nhận ra rằng hành vi của mình là vấn đề cá nhân, mà biện minh bằng cách so sánh với "mọi người", che giấu sự thiếu trách nhiệm tài chính của bản thân.

Việc xem nhẹ vấn đề vay nợ làm giảm khả năng xây dựng lòng tin, vì người khác sẽ thấy người nói thiếu trưởng thành và không đáng tin cậy trong giao dịch. Người EQ thấp thường nói câu này vì nó phản ánh sự thiếu đồng cảm với cảm xúc người cho vay và thiếu động lực cải thiện tình hình tài chính.

“Bạn bè phải giúp nhau chứ, đừng tính toán chi li”

Người EQ thấp không nhận thức được rằng họ đang dùng mối quan hệ làm lý do để nhận được sự giúp đỡ, coi vay mượn như nghĩa vụ của "bạn bè", che giấu sự phụ thuộc của bản thân. Câu nói làm người cho vay cảm thấy có lỗi nếu từ chối, có thể dẫn đến mâu thuẫn hoặc mất lòng tin.

“Cậu không giúp là tôi chẳng biết mượn ai”

Câu nói này thể hiện sự phụ thuộc cảm xúc và thiếu khả năng tự giải quyết vấn đề tài chính, không có kỹ năng thương lượng hoặc tìm giải pháp thay thế một cách trưởng thành. Người nói thường cố gắng gây áp lực cảm xúc lên người cho vay, không quan tâm đến suy nghĩ của đối phương. Việc thường xuyên lặp lại câu nói trên khiến người nghe cảm thấy không thoải mái khi giao tiếp, có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu dài.

Trên thực tế, người EQ cao khi cần vay tiền sẽ hỏi ý kiến cũng như tình hình tài chính của đối phương một cách lịch sự. Sau đó, họ giải thích lý do cụ thể và kế hoạch, phương án trả nợ chi tiết để người cho vay sẽ cảm thấy tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng. Người EQ cao chỉ vay khi có mục đích chính đáng và tôn trọng người cho vay bằng sự minh bạch, không tìm cách gây áp lực hoặc thao túng đối phương.

Hiểu rõ tình hình tài chính của bản thân, không vay tiền một cách bốc đồng hoặc lặp lại mà không có kế hoạch, giao tiếp chân thành với người cho vay và lập kế hoạch trả nợ cụ thể chính là biểu hiện của người EQ cao. Những hành động này không chỉ giúp họ giải quyết vấn đề ngắn hạn mà còn duy trì lòng tin và mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh.