Cuối tháng 7 âm 1 con giáp giàu có bậc nhất, tiền bạc rủng rỉnh, 2 con giáp sắp đón tin vui

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có vẻ ngoài nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng lại rất kiên định trong suy nghĩ, đặc biệt là với những mục tiêu mà họ đặt ra. Tuổi Mão cũng rất biết cách dung hòa các mối quan hệ, từ đó gặt hái nhiều thành công trong cả cuộc sống và sự nghiệp.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tử vi học có nói, thời điểm cuối tháng 7 âm tuổi Mão nằm trong số những con giáp giàu có bậc nhất. Được cát tinh hỗ trợ, tuổi Mão làm gì cũng thuận, nhất là trong kinh doanh, nếu chú ý vào việc đầu tư làm ăn thì lợi nhuận sẽ không ngừng tăng lên. Chính vì thế, con giáp này nên biết tận dụng thời cơ để tạo dựng nền móng tài chính vững chắc, chuẩn bị cho thời điểm tháng 8 âm sắp tới.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu được đánh giá cao bởi tài năng và nhân cách. Giỏi giang trong công việc nhưng lại rất kiệm lời, khiêm tốn, họ là mẫu con giáp rất đáng tin cậy. Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực, tuổi Sửu thường có cuộc sống giàu có, dư dả. Là những người rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nên họ cũng được nhiều người yêu quý và sẵn lòng trợ giúp.

(Ảnh minh họa)

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Thời điểm cuối tháng 7 âm, tuổi Sửu nên chuẩn bị trước cho những dự án ra mắt vào tháng 8 âm - thời điểm bứt phá của con giáp này. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Sửu là con giáp viên mãn bậc nhất khi có sự nghiệp nở rộ, tài lộc rực rỡ và chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi. Do đó, họ nên biết nắm bắt các cơ hội tốt cả trong công việc lẫn tình duyên để đón những tin vui trong thời gian tới.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là mẫu con giáp thông minh, vui vẻ, hài hước nên thường có nhiều bạn bè. Họ cũng có nhiều tài lẻ, thích hợp với nhiều ngành nghề. Đây chính những ưu điểm giúp họ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Cũng giống như tuổi Sửu, tháng 8 âm sẽ là giai đoạn nhiều hứa hẹn cho những người tuổi Tỵ. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tài lộc sẽ không ngừng nảy nở với con giáp này. Họ sẽ gặp nhiều cơ hội kiếm tiền vô cùng thuận lợi mà nếu biết nắm bắt đúng lúc thì sẽ giúp họ trở nên sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có, thịnh vượng. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tỵ cũng sẽ có sức khỏe tốt và đón nhiều tin vui khác trong cuộc sống.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.