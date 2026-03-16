Kiểm tra đột xuất 1 khách sạn, phát hiện 40 máy tính và 100 điện thoại hoạt động 24/7, phanh phui đường dây lừa đảo hơn 38 tỷ đồng

Công ty bí ẩn “núp” trong khách sạn

Chiều 24/4/2019, trong một đợt kiểm tra định kỳ, cảnh sát đồn Tân Thị thuộc Công an thành phố Kinh Sơn, Hồ Bắc, Trung Quốc, phát hiện một khách sạn ít khách trong khu vực bất ngờ có hơn 30 người đăng ký lưu trú dài hạn. Tất cả những vị khách này đều là nhân viên mới của “Công ty Thương mại Hongrun” đặt trụ sở tại tầng 7 của khách sạn.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra. Khi vừa bước vào khu vực văn phòng, hơn 40 thanh niên đang ngồi trước máy tính bất ngờ bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế 7 người, đồng thời thu giữ hơn 40 máy tính và 100 điện thoại di động đang hoạt động tại hiện trường.

Tại đây, cảnh sát còn phát hiện nhiều điện thoại, thẻ ngân hàng và CCCD. Đáng chú ý, doanh nghiệp này không hề có đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Ban đầu, những người bị bắt giữ khai rằng họ làm việc cho một nền tảng thương mại điện tử trực tuyến và nhiệm vụ của họ là tìm kiếm khách hàng trên mạng. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy “công ty” này thực chất vận hành một nền tảng cá cược trá hình.

Theo đó, người chơi sẽ tham gia đặt cược biến động giá của các loại “đá quý” như hồng bảo thạch, lam bảo thạch hay lục bảo thạch trên một nền tảng giao dịch ảo. Tất cả đều được quảng cáo như một hình thức đầu tư sinh lời nhanh chóng. Thế nhưng thực chất, toàn bộ kết quả thắng thua đều được điều khiển từ hậu trường.

Ông trùm lộ diện sau 1 tháng

Qua điều tra, cảnh sát xác định chủ mưu là Lý Lỗi (31 tuổi, người dân trên địa bàn). Hắn điều hành ứng dụng cho phép người dùng nạp tiền qua Alipay để tham gia đặt cược. Chiêu trò của nhóm này là để người chơi thắng trong giai đoạn đầu nhằm tạo niềm tin, sau đó từng bước khiến họ thua sạch tiền.

Khoảng 1 tháng sau khi cảnh sát đột kích hang ổ trên, Lý Lỗi và vợ là Lưu Việt bất ngờ ra đầu thú. Tuy nhiên trước đó, hai người đã kịp tắt máy chủ đặt tại Hong Kong, tiêu hủy điện thoại và chuyển toàn bộ tiền khỏi các tài khoản.

Dù vậy, cảnh sát vẫn tìm thấy những chứng cứ quan trọng từ các thiết bị thu giữ. Một chiếc máy tính cá nhân của quản lý nhóm đã ghi lại chi tiết các khoản thu chi. Chỉ riêng tháng 3/2019, nhóm này đã lừa đảo hơn 930.000 NDT.

Các điều tra viên cũng phải phân tích hàng trăm nghìn tin nhắn WeChat và dòng tiền liên quan đến gần 400 tài khoản Alipay. Tiền của nạn nhân được chuyển qua nhiều công ty “vỏ bọc” trước khi cuối cùng chảy vào các tài khoản do vợ chồng Lý Lỗi kiểm soát.

Theo kết quả điều tra, Lý Lỗi từng ngồi tù 3 năm vì tội trộm cắp. Sau khi ra tù năm 2014, hắn sa vào cờ bạc trực tuyến và thua sạch tiền. Từ đó, Lý Lỗi bắt đầu nghiên cứu cách vận hành các nền tảng lừa đảo. Từ năm 2017, hắn lập nhiều công ty vỏ bọc để rửa tiền và thuê địa điểm tại Vũ Hán tổ chức hoạt động lừa đảo.

Đến năm 2019, nhóm này thuê một công ty trung gian công nghệ phát triển các ứng dụng lừa đảo. Để mở rộng hoạt động, Lý Lỗi tuyển dụng thanh niên trên mạng với mức lương cao và huấn luyện họ trở thành các “keyboarder” – người trực tiếp trò chuyện và dẫn dụ nạn nhân.

Tổ chức này có hệ thống quản lý giống một doanh nghiệp: nhân viên đạt “thành tích” sẽ được thăng chức trưởng nhóm với thu nhập 40.000–60.000 NDT/tháng. Những người thân cận thậm chí còn được thưởng xe Porsche hoặc nhà cao cấp tại Vũ Hán.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có cả tiến sĩ, công chức và nhân viên văn phòng cấp cao. Sau nhiều tháng điều tra trên khắp cả nước, cảnh sát địa phương đã xác định hơn 100 nạn nhân và thu thập hơn 500 bộ chứng cứ. Vụ án liên quan hơn 130 vụ lừa đảo tại hơn 20 tỉnh, thành trên toàn Trung Quốc, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 10 triệu NDT (hơn 38 tỷ đồng). Khi toàn bộ 37 nghi phạm lần lượt bị bắt giữ, vụ án lừa đảo viễn thông quy mô lớn này mới chính thức được phơi bày.

(Theo People’s Forum Online)