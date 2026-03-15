Người đàn ông cho hàng xóm vay hơn 306 triệu đồng, 2 năm sau bị cơ quan chức năng phạt 76 triệu: Lúc nhận ra lỗi sai đã khá muộn

Theo Sohu, tháng 2/2018, anh Dương sống tại Chiết Giang, Trung Quốc, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm họ Lưu. Sau vài câu hỏi thăm, anh Lưu ngỏ ý muốn vay anh Dương tiền để mua nhà.

Do quen biết từ trước, anh Dương đồng ý chuyển cho người hàng xóm 80.000 NDT (hơn 306 triệu đồng). Sự việc tưởng chừng chỉ là một giao dịch vay mượn thông thường giữa hai người quen, nhưng đến tháng 5/2020, anh Dương bất ngờ nhận được giấy triệu tập từ cơ quan công an thành phố Kiến Đức vì bị tố cáo liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi. Người tố cáo chính là anh Lưu.

Theo lời anh Lưu, anh đã vay của anh Dương 80.000 NDT nhưng phải trả tổng cộng hơn 210.000 NDT (hơn 803 triệu đồng) cả gốc lẫn lãi. Mức lãi suất này vượt xa giới hạn lãi suất hợp pháp 36%/năm theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan công an Kiến Đức đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Tháng 7/2020, vụ việc được đưa ra xét xử tại tòa án địa phương.

Tại phiên tòa, anh Lưu cung cấp nhiều tài liệu liên quan đến khoản vay, bao gồm lịch sử tin nhắn trên WeChat, các giao dịch chuyển tiền và danh sách ghi chép thời gian trả nợ. Không chấp nhận cáo buộc, anh Dương cũng đưa ra các bằng chứng nhằm phản bác.

Anh Dương cho rằng mình đã cho anh Lưu vay tiền 2 lần: lần thứ nhất vào tháng 2/2018 với số tiền 80.000 NDT và lần thứ hai vào tháng 10 cùng năm. Theo lời anh, số tiền hơn 210.000 NDT mà anh Lưu đã trả thực chất là để hoàn lại cả 2 khoản vay, chứ không phải tiền lãi bất hợp pháp. Để củng cố lập luận, anh Dương còn nộp cho tòa bản ghi âm cuộc trò chuyện trên WeChat giữa hai người.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và đối chiếu các chi tiết trong hồ sơ, tòa án phát hiện nhiều điểm bất thường. Kết quả điều tra cho thấy anh Dương khai đã cho anh Lưu vay tổng cộng 160.000 NDT. Tuy nhiên, ngoài khoản vay 80.000 NDT ban đầu, không có bằng chứng rõ ràng nào chứng minh việc tồn tại khoản vay thứ hai.

Quan trọng hơn, khi đối chiếu lịch sử trò chuyện WeChat do hai bên cung cấp, tòa án phát hiện một chi tiết then chốt trong đoạn tin nhắn do anh Lưu nộp. Trong đó có nội dung: “Tiền lãi 80.000 NDT sẽ được giải quyết xong ngay hôm nay”.

Sau khi xác định thời điểm tin nhắn này được gửi và đối chiếu với lịch sử giao dịch thanh toán, tòa án nhận thấy tổng số tiền anh Lưu đã trả hoàn toàn khớp với con số hơn 210.000 NDT mà người này khai trước đó. Điều này cho thấy khoản tiền vượt quá 80.000 NDT ban đầu thực chất là tiền lãi, chứ không phải khoản vay thứ hai như lời anh Dương.

Trước những chứng cứ này, tòa án kết luận anh Dương đã không trung thực trong quá trình tố tụng. Đối mặt với các câu hỏi của thẩm phán, anh Dương cuối cùng thừa nhận đã xóa một số tin nhắn quan trọng liên quan đến khoản vay trên WeChat. Người này cũng thừa nhận đã bịa ra câu chuyện về khoản vay thứ hai nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng và che giấu hành vi cho vay với lãi suất cao trái quy định.

Không chỉ vậy, việc cố tình xóa tin nhắn để che giấu sự thật cũng khiến mức độ vi phạm của anh Dương trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau đó, hai bên đã chủ động hòa giải nhằm tránh kéo dài tranh chấp. Tuy nhiên, tòa án vẫn xác định hành vi không trung thực của anh Dương là vi phạm pháp luật Trung Quốc và xử phạt 20.000 NDT (hơn 76 triệu đồng).

Tại phiên tòa, anh Dương cũng thừa nhận sai phạm và cam kết trước tòa án địa phương rằng sẽ không tái phạm trong tương lai.

(Theo Sohu)