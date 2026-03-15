Nghiên cứu của Stanford: Tại sao những đứa trẻ dám làm sai lại dễ thành tỷ phú hơn những "con ngoan trò giỏi" chính hiệu?

Nhiều cha mẹ Việt coi bảng điểm toàn 10 và sự chỉn chu tuyệt đối là "tấm vé vàng" đưa con đến thành công. Họ tự hào khi thấy con làm gì cũng tỉ mỉ, không cho phép mình mắc một lỗi nhỏ nào. Tuy nhiên, nghiên cứu về mối liên hệ giữa chủ nghĩa hoàn hảo (Perfectionism) và năng suất lao động của Đại học Stanford đã chỉ ra một sự thật nghiệt ngã, rằng hững đứa trẻ luôn cố gắng đạt 100% sự hoàn hảo thường rơi vào "Hội chứng kẻ mạo danh" (Impostor Syndrome) - thứ đang âm thầm bóp nghẹt khả năng bứt phá tài chính của những đứa trẻ được coi là xuất sắc nhất.

Trẻ luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng mình không đủ giỏi như mọi người vẫn nghĩ. Khi đối mặt với một nhiệm vụ lớn hoặc một cơ hội kinh doanh mới, thay vì bắt tay vào làm, trẻ lại bị tê liệt bởi nỗi lo: "Nếu mình không làm tốt nhất thì sao?". Kết quả là trẻ có xu hướng trì hoãn, né tránh các thử thách và bỏ lỡ những "thời điểm vàng" để thăng tiến hoặc đầu tư. Sự cầu toàn thái quá vô tình trở thành một loại xiềng xích, ngăn cản đứa trẻ bước ra khỏi vùng an toàn để nắm lấy sự thịnh vượng.

Đôi khi chính sự cầu toàn quá mức lại trở thành chướng ngại phát triển của trẻ (Ảnh minh họa)

Trái ngược với nhóm "hoàn hảo", những đứa trẻ được giáo dục để chấp nhận sự thiếu sót lại có khả năng nắm bắt cơ hội tài chính nhanh hơn hẳn. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người thành công và giàu có nhất thường có tư duy "hoàn thành tốt hơn hoàn hảo". Họ sẵn sàng tung ra một sản phẩm chưa thực sự trọn vẹn để thử nghiệm thị trường, sẵn sàng thất bại để rút kinh nghiệm thay vì đợi đến khi mọi thứ hoàn mỹ mới bắt đầu.

Khả năng "dám làm sai" giúp não bộ hình thành sự linh hoạt và khả năng ứng biến. Trong khi đứa trẻ cầu toàn vẫn đang loay hoay sửa lỗi chính tả trên bản kế hoạch, thì đứa trẻ dám hành động đã kịp thất bại ba lần và tìm ra công thức chiến thắng ở lần thứ tư. Bản lĩnh này chính là thứ tạo nên các nhà khởi nghiệp và lãnh đạo đột phá - những người hiểu rằng sự giàu có không dành cho những kẻ chỉ biết đi tìm sự an toàn tuyệt đối.

Hãy dạy con cách "thất bại một cách thông minh"

Ở Việt Nam, áp lực về sự hoàn hảo bắt đầu ngay từ khi trẻ bước chân vào lớp 1. Những lời khiển trách vì một nét chữ lệch, một vết mực loang hay một bài toán sai đáp số đã vô tình gieo vào lòng trẻ nỗi sợ sai lầm. Chúng ta đang nuôi dạy những đứa trẻ "giỏi đều" nhưng lại thiếu đi sự liều lĩnh cần thiết của một người làm chủ.

Nhiều "con ngoan trò giỏi" tại Việt Nam khi bước ra đời thường gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định hoặc chịu trách nhiệm cho các rủi ro. Họ có thể là những nhân viên mẫn cán, làm tốt mọi việc được giao, nhưng lại thiếu khả năng bứt phá để trở thành những người dẫn đầu hoặc những triệu phú tự thân. Chính vì quá sợ vết nhơ trong hồ sơ "hoàn hảo" của mình, họ đã chọn một cuộc đời ổn định nhưng khiêm tốn về mặt tài chính.

Hãy cho con được sai, được thất bại một cách thông minh (Ảnh minh họa)

Để con không rơi vào cái bẫy của sự hoàn hảo, cha mẹ cần thay đổi hoàn toàn tư duy giáo dục. Thay vì chỉ khen ngợi khi con đạt điểm tuyệt đối, hãy học cách trân trọng những lần con "dám thử":

1. Khuyến khích sự thử nghiệm: Khi con làm sai một bài toán hay hỏng một bức tranh, đừng vội phê bình. Hãy hỏi: "Con đã học được gì từ cách làm này?". Hãy để con hiểu rằng sai lầm là một phần tất yếu của quá trình học hỏi.

2. Dạy trẻ quy tắc 80/20: Hãy giúp trẻ hiểu rằng đôi khi hoàn thành 80% công việc một cách nhanh chóng giá trị hơn nhiều so với việc mất quá nhiều thời gian để đạt được 20% hoàn hảo còn lại nhưng lại lỡ mất cơ hội.

3. Làm gương về sự không hoàn hảo: Đừng ngại thừa nhận những sai sót của mình trước mặt con. Hãy để trẻ thấy rằng cha mẹ cũng có những lúc thất bại nhưng vẫn mạnh mẽ đứng dậy và tiếp tục.

Hãy nhớ rằng, thế giới không trả lương cho sự hoàn hảo, thế giới trả lương cho những kết quả và sự đột phá. Chừa đường lui cho những sai lầm và nuôi dưỡng tinh thần dũng cảm ở trẻ chính là cách đầu tư thông minh nhất, giúp con không chỉ có một bảng điểm đẹp mà còn sở hữu một bản lĩnh thép để chinh phục những đỉnh cao tài chính trong tương lai.