Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tờ giấy nhắn của cậu bé lớp 4 đang khiến dân tình "lịm tim": Ai mà nỡ giận một bà mẹ tinh tế và đứa con ngoan ngoãn nhường này!

12-02-2026 - 09:08 AM | Sống

Giáo dục không nằm ở sách vở, mà ở cách đối diện với sai lầm.

Thế nào là một gia đình khéo dạy con? Có lẽ câu chuyện đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi dưới đây chính là một ví dụ điển hình. Theo đó, một chủ cửa hàng bán đồ Tết đã đăng tải hình ảnh phong bao lì xì bên trong có 20 nghìn đồng cùng tờ giấy nhắn đặc biệt từ một vị khách vừa hoàn hàng.

Việc khách mua hàng rồi trả lại thường là tình huống khiến các chủ shop khó chịu, tuy nhiên cách cư xử của người mẹ và cậu con trai trong câu chuyện này đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Do người mẹ ở xa nên đã cẩn thận nhờ con trai viết giúp mình tờ nhắn xin lỗi gửi kèm gói hàng trả về. Những dòng chữ nắn nó nón của cậu nhóc lớp 4 tên Bình An đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích vì sự chân thành:

"Chào shop, mẹ có đặt hộp mứt Tết mà về bà không ưng nên bà trả lại nhưng bà không biết nên có lỡ xé bọc ra xem, cháu đã cố gắng bọc cẩn thận. Mong shop thông cảm và xin phép gửi shop ít phí ship. Mẹ cháu ở xa nên gọi về nhờ cháu viết. Cháu cảm ơn shop nhiều".

Sự trách nhiệm được truyền thụ từ mẹ sang con

Thay vì chọn cách im lặng hoàn hàng hoặc cáu gắt khi món đồ không ưng ý, người mẹ trong câu chuyện đã chọn cách đối diện và chịu trách nhiệm. Việc bà nhờ con trai viết thư không chỉ là giải pháp tình thế do khoảng cách địa lý, mà vô tình đã tạo ra một "tiết học đạo đức" thực tế cho trẻ.

Cậu bé lớp 4 không chỉ viết hộ mẹ, mà còn thể hiện sự quan sát tỉ mỉ và thái độ cầu thị qua hành động tự tay "cố gắng bọc lại cẩn thận" để giảm thiểu thiệt hại cho người bán. Khoản tiền 20 nghìn đồng phí ship tuy nhỏ nhưng là minh chứng cho bài học về việc không để người khác phải chịu thiệt thòi vì sai sót của mình.

Tờ giấy nhắn khiến dân mạng lịm tim

Giáo dục không nằm ở sách vở, mà ở cách đối diện với sai lầm

Câu chuyện nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng không chỉ bởi sự đáng yêu của đứa trẻ, mà còn bởi nó phản ánh một lối ứng xử văn minh trong mua sắm online – nơi vốn dĩ thường xuyên xảy ra những tranh cãi giữa người mua và người bán.

Thay vì sử dụng những phương pháp giáo dục cao siêu, gia đình Bình An đã dạy con thông qua thực tế:

Dạy sự thấu hiểu: Biết đặt mình vào vị trí người lao động để hiểu rằng mỗi đơn hàng bị hoàn là một khoản chi phí và công sức bị lãng phí.

Dạy sự trung thực: Thẳng thắn thừa nhận việc "lỡ xé bọc hàng" thay vì tìm cách che giấu hay đổ lỗi.

Dạy sự sòng phẳng: Có trách nhiệm bù đắp tổn thất bằng hành động cụ thể.

Có thể thấy, một đứa trẻ biết nói lời xin lỗi và biết quan tâm đến lợi ích của người khác chắc chắn là kết quả của một quá trình giáo dục bền bỉ từ gia đình. Khi cha mẹ là tấm gương phản chiếu của lòng tự trọng và sự tử tế, con cái tự khắc sẽ hình thành nên nhân cách tốt đẹp mà không cần đến những lời giáo điều khô khan.

Cậu bé 11 tuổi chuyển tiền 77 lần trong vòng 5 tiếng theo lời "cảnh sát" để cứu bố mẹ

Theo Thanh Hương

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
cậu bé lớp 4

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Chim công làng múa" Dương Lệ Bình U70 vẫn dáng thẳng lưng thon: Rất chăm dùng 2 "món" để nuôi dưỡng khí huyết, bổ nội tiết

"Chim công làng múa" Dương Lệ Bình U70 vẫn dáng thẳng lưng thon: Rất chăm dùng 2 "món" để nuôi dưỡng khí huyết, bổ nội tiết Nổi bật

"Đói cồn cào" cũng ĐỪNG ăn 6 món này vào bữa sáng: Thận buộc phải "xin hàng" vì bệnh tật

"Đói cồn cào" cũng ĐỪNG ăn 6 món này vào bữa sáng: Thận buộc phải "xin hàng" vì bệnh tật Nổi bật

Ở Hải Phòng có thứ mà Hà Nội và TP.HCM hiếm thấy: Tồn tại suốt hơn 80 năm, sắp được khôi phục hoạt động

Ở Hải Phòng có thứ mà Hà Nội và TP.HCM hiếm thấy: Tồn tại suốt hơn 80 năm, sắp được khôi phục hoạt động

08:50 , 12/02/2026
10 năm đi làm, giờ nhận hơn 50 triệu thưởng Tết tôi mới nhận ra cách dùng tiền thực sự

10 năm đi làm, giờ nhận hơn 50 triệu thưởng Tết tôi mới nhận ra cách dùng tiền thực sự

08:25 , 12/02/2026
Nhìn vào 3 đặc điểm này con cái, có thể đoán được TÀI VẬN của một gia đình

Nhìn vào 3 đặc điểm này con cái, có thể đoán được TÀI VẬN của một gia đình

08:10 , 12/02/2026
Biến hóa đa phong cách, hành trình tỏa sáng cùng TrenD By DOJI

Biến hóa đa phong cách, hành trình tỏa sáng cùng TrenD By DOJI

08:00 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên