Nhìn vào 3 đặc điểm này con cái, có thể đoán được TÀI VẬN của một gia đình

Tài vận của một gia đình hiếm khi thay đổi một cách đột ngột. Trước khi tiền bạc khởi sắc, thường đã xuất hiện những dấu hiệu âm thầm. Trước khi may mắn hội tụ, luôn có những chuyển biến có thể quan sát được. Người tinh ý sẽ sớm nhận ra và biết cách thuận theo.

Muốn biết một gia đình có "vượng tài" hay không, chỉ cần nhìn vào cách họ nuôi dạy con cái, đặc biệt là ở những khía cạnh dưới đây.

1. Quan niệm về tiền bạc của trẻ phản ánh kế hoạch tài chính của gia đình

Một đứa trẻ có hay không có khái niệm quản lý tiền bạc thường phản ánh rất rõ cách gia đình đó hoạch định tài chính. Từ thói quen tiêu tiền của con, có thể thấy được cốt lõi trong cách gia đình tích lũy và sử dụng tài sản.

Điều đáng để các bậc phụ huynh tự hỏi là con mình có biết tiêu tiền đúng chỗ không? Nếu trẻ tiêu xài tùy tiện, không có bất kỳ kế hoạch nào; nếu tiền tiêu vặt vừa nhận đã hết sạch, không để dành nổi một khoản nhỏ, thì khả năng tích lũy tài sản của cả gia đình cũng khó bền vững.

Không ít gia đình điều kiện kinh tế ở mức trung bình nhưng lại không dạy con tiết kiệm. Trẻ muốn gì được nấy, tiêu tiền không cần suy nghĩ, thậm chí còn so bì, đua đòi những món đồ đắt đỏ. Từ thói quen chi tiêu phung phí của một đứa trẻ, dần dần kéo theo áp lực tài chính của cả gia đình. Kết quả là cuộc sống ngày càng chật vật, thu nhập không thấp nhưng vẫn không để ra được tiền.

Một đứa trẻ thiếu ý thức quản lý tài chính không chỉ không biết trân trọng giá trị đồng tiền, mà còn vô tình ảnh hưởng đến thói quen chi tiêu của cả nhà. Không biết giữ tiền nhỏ, rất dễ khiến gia đình thiếu đi sự an tâm trong những lúc khó khăn.

Quản lý tài chính là điều không thể xem nhẹ ở bất kỳ giai đoạn nào. Một gia đình không có kế hoạch tài chính rõ ràng thì dù kiếm được nhiều tiền cũng khó giữ lâu. Biết kiếm tiền chỉ là bề nổi, biết quản lý và tích lũy mới là nền tảng giữ tài sản. Những gia đình không chú trọng bồi dưỡng cho con cái nhận thức về tiền bạc, tài vận thường khó ổn định lâu dài.

Ảnh minh họa

2. Mức độ chăm chỉ của trẻ gắn liền với khả năng tạo ra của cải cho gia đình

Ngoại trừ một số ít trẻ sinh ra đã có điều kiện dư dả, phần lớn những đứa trẻ muốn sau này có thể đỡ đần gia đình đều cần bắt đầu từ sự chăm chỉ trong những việc rất nhỏ. Không phải ai cũng "ngậm thìa vàng", càng không thể trông chờ thành công mà không cần nỗ lực.

Tài sản lớn cũng được tích lũy từ những cố gắng rất nhỏ. Từ từng hành động, từng việc làm cụ thể, dần dần mới tạo nên kết quả.

Có không ít phụ huynh cho rằng để con làm việc vặt hay kiếm tiền nhỏ là không cần thiết, chỉ mong con sau này "làm việc lớn, kiếm tiền lớn". Hệ quả là trẻ quen mơ mộng, thiếu năng lực thực tế.

Có trường hợp, khi còn nhỏ, trẻ xem thường việc làm thêm, chê tiền công ít, cho rằng "không đáng". Nhưng đến khi trưởng thành lại lười biếng, kén chọn công việc, học hành không nghiêm túc, cuối cùng không những không giúp được gia đình mà còn trở thành gánh nặng. Từ sự lười nhác của một cá nhân, kéo theo kỳ vọng đổ vỡ của cả gia đình. Thói quen ngại khó, ngại khổ chính là viên đá cản đường của tương lai.

3. Các mối quan hệ xã hội của trẻ ảnh hưởng đến cơ hội tài chính của gia đình

Giai đoạn trưởng thành của trẻ cũng là lúc hình thành và tích lũy các mối quan hệ quan trọng. Đây là thời điểm vàng để xây dựng nhân duyên và học cách đối nhân xử thế. Với những gia đình bình thường, không thể trông chờ vận may từ trên trời rơi xuống. Cơ hội tài chính phần lớn đến từ sự nỗ lực thực tế và các mối quan hệ được gây dựng lâu dài.

Không ít cơ hội của gia đình được mở ra từ chính mạng lưới quan hệ của con cái. Có những đứa trẻ tính cách cởi mở, biết cư xử, được bạn bè và người xung quanh yêu mến. Khi trưởng thành, từ các mối quan hệ học tập, công việc, trẻ có thể nắm bắt cơ hội hợp tác, kinh doanh, từ đó cải thiện điều kiện sống cho cả gia đình.

Ảnh minh họa

Kết

Những gia đình có tài vận ổn định thường rất chú trọng bồi dưỡng năng lực cho con cái, thay vì chỉ trông chờ vào may mắn nhất thời. Họ hiểu rằng chỉ dựa vào vận may rất dễ rơi vào cảnh "ngồi ăn núi lở", còn năng lực mới là thứ giúp gia đình đứng vững lâu dài.

Ngược lại, những gia đình khó giữ được tài vận thường bỏ qua việc giáo dục con cái ở những phương diện này, chỉ hy vọng vào các cơ hội ngắn hạn hoặc cách làm giàu nhanh.

Sự khác biệt nằm ở đó. Từ những chi tiết nhỏ trong cách nuôi dạy con, có thể nhìn ra cốt lõi của tài vận một gia đình. Biết đầu tư vào con cái, cũng chính là cách giữ gìn tài vận cho cả nhà.