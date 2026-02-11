Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện 39 tờ tiền có mệnh giá từ 500K-50K, dây chuyền vàng, lắc tay vàng, khuyên tai vàng bị bỏ quên trên chuyến tàu về ga Hà Nội

11-02-2026 - 17:05 PM | Sống

Trong lúc làm nhiệm vụ, nhân viên của toa tàu số 9 đã phát hiện hành khách để quên tài sản giá trị tại giường 15.

Mới đây, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết đơn vị này vừa hỗ trợ trao trả tài sản cho hành khách để quên trên chuyến tàu SE2.

Cụ thể, tàu SE2 khởi hành từ ga Sài Gòn vào ngày 8/2 và đến ga Hà Nội đúng ngày 11/2. Trong lúc làm nhiệm vụ, nhân viên của toa tàu số 9 phát hiện hành khách tại giường 15 để quên 1 ví cá nhân màu hồng nhạt.

Trưởng tàu Đoàn Anh Tuấn cùng nhân viên Lê Hồng Thái đã tiến hành kiểm tra tài sản bên trong ví. Tài sản trong ví gồm: Giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, 1 lắc tay vàng, 1 nhẫn vàng, 1 khuyên tai vàng, 1 khuyên tai bạc, 12 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 2 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 2 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng và 23 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng. Tổng số tiền mặt trong ví là 7.750.000 đồng.

Tổ tàu lập biên bản về việc hành khách để quên tài sản trên chuyến tàu SE2. Ảnh: Công ty CP Đường sắt

Với tinh thần trách nhiệm – trung thực – tận tâm phục vụ, tổ tàu đã nhanh chóng lập biên bản, kiểm tra, niêm phong và phối hợp với các bộ phận ga Hà Nội để bàn giao, trả lại đầy đủ tài sản cho hành khách theo đúng quy định.

Hành khách trực tiếp đến ga Hà Nội nhận lại tài sản để quên trên tàu. Ảnh: Công ty CP Đường sắt

Hành động tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện rõ đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và nét đẹp văn hóa của người lao động Đường sắt.

