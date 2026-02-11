Phát hiện tài khoản ngân hàng bị phong toả sau khi bán 15kg bạc thỏi, nhận 1,4 tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ họ Lý có nhu cầu bán 15kg bạc thỏi nên đã giao dịch với một người lạ với số tiền hơn 390.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, bà phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường khi người mua không tiến hành cân bạc mà vội vàng rời đi bằng ô tô.

Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, bà Lý lập tức đến ngân hàng kiểm tra và được thông báo khoản 390.000 NDT vừa chuyển vào tài khoản của bà đã bị phong tỏa. Nguyên nhân là do tài khoản của người mua bị cơ quan chức năng ghi nhận có liên quan đến hành vi gian lận trực tuyến. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, bà nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ xử lý.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương khẩn trương triển khai điều tra, xác định đặc điểm chiếc xe khả nghi và theo dõi lộ trình di chuyển của đối tượng mua bạc. Với sự phối hợp của lực lượng chức năng liên quan, hai nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có người họ Trương - đối tượng trực tiếp tham gia giao dịch mua bạc.

Chỉ trong vòng 6 giờ, toàn bộ số bạc thỏi đã được thu hồi và trao trả cho bà Lý. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường sử dụng tiền có nguồn gốc lừa đảo để mua kim loại quý như vàng, bạc rồi nhanh chóng bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền và gây khó khăn cho quá trình truy vết.

Công an địa phương khuyến cáo khi thực hiện các giao dịch mua bán kim loại quý hoặc tài sản có giá trị lớn, người dân cần lựa chọn địa điểm uy tín, yêu cầu kiểm tra, cân đo đầy đủ trước khi giao nhận, đồng thời xác minh rõ danh tính bên mua.

Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời, tránh thiệt hại về tài sản.

Theo ﻿Toutiao