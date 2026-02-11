1.000 hộ gia đình vừa đón tin vui dịp Tết

Tết Hạnh Phúc mùa 4 với chủ đề “Tết Ấm No – Lan Tỏa Điều Tử Tế” diễn ra vào ngày 9.2 tại trụ sở công ty Sen Vàng và Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh.

Chương trình năm nay nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2025, do công ty Sen Vàng phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. HCM (HTV), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân phường Gia Định tổ chức thực hiện.

Tiếp nối hành trình nhân ái quen thuộc, Tết Hạnh Phúc mùa 4 có sự đồng hành của CEO Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, các nghệ sĩ, Hoa - Á hậu, Nam - Á vương, dàn thí sinh Miss World Vietnam 2025 cùng các mạnh thường quân chung tay mang đến một cái Tết ấm áp cho những hoàn cảnh đặc biệt.

Mở đầu “Tết Hạnh Phúc” mùa 4 là hoạt động gói bánh chưng, bánh tét diễn ra tại trụ sở Công ty Sen Vàng trong không gian được bày trí ngập tràn không khí Tết.

CEO Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng dàn Hoa hậu, Á hậu và Nam – Á vương đã trực tiếp trải nghiệm các công đoạn gói bánh, từ chuẩn bị lá dong, đong gạo, xếp nhân đến buộc lạt dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân làm bánh lâu năm.

Dàn Hoa – Á hậu, các thí sinh Miss World Vietnam 2025 cũng hào hứng góp sức, tự tay hoàn thiện những chiếc bánh, gửi gắm trong đó sự trân trọng với giá trị truyền thống và tinh thần sẻ chia.

Hoạt động gói bánh còn có sự tham gia và đồng hành của đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân phường Gia Định, góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, ấm áp và lan tỏa tinh thần gắn kết, mở đầu ý nghĩa cho hành trình “Tết Ấm No – Lan Tỏa Điều Tử Tế”.

Phần hai của chương trình Tết Hạnh Phúc mùa 4 diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) với nhiều hoạt động ý nghĩa, có sự tham gia của người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, công nhân nghèo.

Điểm nhấn của hoạt động là phiên chợ 0 đồng, nơi bà con được tiếp cận và lựa chọn nhiều sản phẩm thiết yếu như trứng, sữa, mì, lạp xưởng, bánh chưng, bánh tét…, góp phần san sẻ gánh nặng chi tiêu và giúp người dân có thêm điều kiện chuẩn bị một cái Tết đủ đầy hơn.

Tại đây, Ban Tổ chức đã trao lì xì và tặng 1.000 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó gồm 500 phần dành cho người cao tuổi và 500 phần dành cho thiếu nhi.

“ Đó là những món quà được trao gửi từ trái tim đến trái tim, là sự san sẻ, chung tay và sát cánh của rất nhiều tấm lòng. Càng có nhiều người tham gia, đồng hành và được kết nối qua chương trình, những phần quà trao đi lại càng thêm chất lượng và ý nghĩa. Mỗi người chúng tôi đóng góp một chút: người góp công sức, người mang lời ca tiếng hát, điệu múa, người ủng hộ nhu yếu phẩm hay hiện kim. Chúng tôi rất mong rằng trong những năm tới, chương trình sẽ không chỉ dừng lại ở con số 1.000 phần quà, mà còn có thể chạm tới 3000, 5000 hay những cột mốc ấn tượng hơn nữa ”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Tổng giá trị hỗ trợ của Tết Hạnh Phúc mùa 4 vượt hơn 1,3 tỷ đồng, bao gồm lì xì, vé xe và quà Tết. Trong đó có hơn 1000 phần lạp xưởng, 2000 chiếc bánh chưng, bánh tét do NTK Trung Đinh, ca sĩ Jack Long & NTK Bảo Bảo, bác sĩ Cao Hữu Thịnh cũng như các nhãn hàng đồng hành cùng đóng góp.

Bên cạnh đó, Á hậu Thu Trà tặng 200 bao lì xì trị giá 100 triệu đồng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tặng 40 bao lì xì trị giá 20 triệu đồng. Hoa hậu Yến Nhi, Kiều Duy, Bảo Ngọc, Lương Thuỳ Linh, Ý Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc tài trợ các chuyến xe đoàn viên và những phần quà Tết dành cho bà con.