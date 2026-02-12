"Chim công làng múa" Dương Lệ Bình U70 vẫn dáng thẳng lưng thon: Rất chăm dùng 2 "món" để nuôi dưỡng khí huyết, bổ nội tiết

Danh xưng "Chim Công làng múa" không chỉ gắn với những bước nhảy uyển chuyển làm say đắm lòng người, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp vượt thời gian. Ở ngưỡng tuổi U70, Dương Lệ Bình khiến nhiều phụ nữ phải tự hỏi: Làm thế nào để giữ được nội tiết ổn định, làn da hồng hào và cơ thể dẻo dai như vậy?

Theo dõi những chia sẻ của nữ nghệ sĩ, có thể thấy bí quyết trẻ lâu của Dương Lệ Bình không nằm ở các liệu trình đắt đỏ, mà đến từ những thói quen rất giản dị nhưng được duy trì bền bỉ suốt nhiều năm.

1. Nước hầm táo đỏ và kỷ tử

Mỗi sáng, Dương Lệ Bình bắt đầu ngày mới với một ly nước hầm từ 7 quả táo đỏ kết hợp cùng kỷ tử. Trong quan niệm Đông y, táo đỏ và kỷ tử là bộ đôi giúp bổ khí huyết, dưỡng gan, an thần và làm đẹp da.

Dưới góc nhìn khoa học hiện đại, những công dụng này không phải không có cơ sở.

Táo đỏ (jujube) chứa nhiều vitamin C, flavonoid và polysaccharide, những hoạt chất có khả năng chống oxy hóa mạnh. Theo các nghiên cứu đăng tải trên Journal of Ethnopharmacology, chiết xuất táo đỏ có thể giúp giảm stress oxy hóa, từ đó làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Stress oxy hóa chính là một trong những nguyên nhân khiến da nhanh nhăn, chảy xệ và nội tiết rối loạn khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

Trong khi đó, kỷ tử (goji berry) nổi tiếng với hàm lượng beta-carotene, zeaxanthin và polysaccharide đặc trưng. Các nghiên cứu trên Nutrition Research cho thấy kỷ tử có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tuần hoàn máu và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Khi khí huyết lưu thông tốt, làn da sẽ được nuôi dưỡng đầy đủ oxy và dưỡng chất, từ đó trở nên hồng hào, căng mịn hơn. Với phụ nữ trung niên, tuần hoàn máu suy giảm là một trong những yếu tố khiến da xỉn màu, tóc dễ rụng và cơ thể mệt mỏi.

Không chỉ vậy, táo đỏ còn được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ nhờ khả năng làm dịu hệ thần kinh. Giấc ngủ chất lượng đóng vai trò cực kỳ quan trọng với nội tiết. Theo Harvard Medical School, ngủ đủ và sâu giúp điều hòa hormone cortisol, loại hormone stress có thể thúc đẩy lão hóa da và gây tích mỡ bụng nếu tăng cao kéo dài.

Một ly nước hầm ấm vào buổi sáng, vì thế, không chỉ là thức uống dưỡng sinh mà còn là cách Dương Lệ Bình chăm sóc nội tiết và làn da từ gốc.

2. Tập thể dục và múa mỗi ngày

Nếu chỉ uống nước dưỡng sinh mà thiếu vận động, cơ thể khó có thể duy trì sự dẻo dai ở tuổi gần 70. Dương Lệ Bình cho biết bà không phụ thuộc vào spa hay mỹ phẩm. Triết lý làm đẹp của bà là chăm sóc từ bên trong, giữ cân bằng thân - tâm - trí, lấy cảm hứng từ tư tưởng dưỡng sinh trong "Bản thảo cương mục" của Lý Thời Trân.

Dưới góc độ khoa học, vận động thường xuyên chính là "liệu pháp trẻ hóa" tự nhiên nhất.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hoạt động thể chất đều đặn giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường, loãng xương và đặc biệt là hỗ trợ cân bằng hormone ở phụ nữ trung niên. Khi cơ thể vận động, não bộ sẽ giải phóng endorphin, hormone hạnh phúc, đồng thời cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ điều hòa estrogen.

Estrogen suy giảm là nguyên nhân chính khiến phụ nữ sau 45 tuổi đối mặt với da khô, nám sạm, tăng mỡ bụng và giảm mật độ xương. Các nghiên cứu trên Menopause Journal cho thấy tập luyện aerobic nhẹ đến trung bình có thể giúp cải thiện triệu chứng tiền mãn kinh, ổn định tâm trạng và hỗ trợ chuyển hóa.

Với Dương Lệ Bình, múa không chỉ là nghề mà còn là liệu pháp sống. Những động tác kéo giãn, xoay chuyển nhịp nhàng giúp cột sống linh hoạt, cơ lõi săn chắc và vóc dáng thẳng lưng, eo gọn. Việc duy trì tập luyện mỗi sáng cũng giúp tăng lưu thông máu, thúc đẩy trao đổi chất và hạn chế tích tụ mỡ nội tạng.

Đặc biệt, múa còn là sự kết nối giữa cảm xúc và cơ thể. Khi tinh thần thư thái, hormone stress giảm xuống, quá trình lão hóa cũng chậm lại. Đây là điều mà nhiều chuyên gia nội tiết nhấn mạnh: Sức khỏe tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến nội tiết và tốc độ già hóa.

Với phụ nữ sau 40 tuổi, việc chăm sóc nội tiết, cải thiện tuần hoàn máu, ngủ đủ giấc và duy trì vận động chính là nền tảng để giữ gìn nhan sắc dài lâu. Không cần chạy theo trào lưu đắt đỏ, đôi khi điều cơ thể cần chỉ là sự lắng nghe và chăm sóc đúng cách mỗi ngày.

Ở tuổi 68, Dương Lệ Bình vẫn múa, vẫn tỏa sáng, vẫn giữ thần sắc rạng rỡ. Đó không chỉ là câu chuyện của một nghệ sĩ, mà còn là gợi ý nhẹ nhàng cho mọi phụ nữ đang tìm kiếm bí quyết trẻ lâu bền vững theo thời gian.

(Ảnh: Internet)