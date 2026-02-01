Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện vị khách hơn 20 tuổi liên tục chi hơn 25 tỷ đồng mua vàng mà không cần hỏi giá, quản lý cửa hàng lập tức báo cảnh sát

12-02-2026 - 00:15 AM | Sống

Phát hiện khách chi hàng triệu NDT mua vàng nhưng có hiểu hiện bất thường, một quản lý cửa hàng vàng tại Trung Quốc đã báo cảnh sát, qua đó giúp cơ quan chức năng lần ra nhóm tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn.

Năm 2025, một cửa hàng vàng tại thành phố Bộc Dương, Trung Quốc, đón tiếp một “khách sộp” chi hàng triệu NDT mua vàng chỉ trong một lần. Theo News.China, quản lý cửa hàng họ Lưu nhận được lời mời kết bạn WeChat từ một người lạ, người này nói muốn mua một lô trang sức vàng để làm phúc lợi cho nhân viên và yêu cầu đóng gói theo từng phần trị giá 200.000 NDT (hơn 752 triệu đồng).

Sau khi biết cửa hàng có đủ vàng, “ông chủ” hơn 20 tuổi này đã xuất hiện tại cửa hàng để tự tay thu mua. Ngay lần đầu tới cửa hàng, người này đã chi 2 triệu NDT (hơn 7,5 tỷ đồng) mua hơn 40 vòng tay vàng và hơn chục mặt dây chuyền, không chọn kiểu dáng cũng không cân đo.

Quản lý Lưu nhận thấy sau khi thanh toán, người thanh niên này không tự mang vàng đi mà chia nhỏ thành nhiều gói và giao cho những người chờ bên ngoài. Tối hôm đó, vị khách trên tiếp tục liên hệ với chị Lưu và cho biết hôm sau sẽ mua thêm 5 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng). Lúc này, quản lý Lưu cảm thấy vị khách này rất đáng nghi nên đã quyết định trình báo vụ việc cho cảnh sát địa phương.

Ảnh: News.China.com

Cùng lúc, đội chống lừa đảo của Công an quận Hoa Long, thành phố Bộc Dương cũng nhận được cảnh báo về dòng tiền nghi là tiền lừa đảo đang được tiêu tại địa phương. Sau khi phân tích, họ nghi ngờ đây là nhóm tội phạm dùng mua vàng để rửa tiền và lập tức triển khai theo dõi. Ngày hôm sau, khi nghi phạm đang quẹt thẻ tại cửa hàng vàng, cảnh sát đã ra tay bắt giữ 4 người.

Kết quả điều tra cho thấy thanh niên trên thực chất là thành viên của đường dây lừa đảo viễn thông, đóng vai “ông chủ” đi mua vàng. Tiền mua vàng là khoản tiền bất hợp pháp cần “hợp thức hóa”. Từ đó, cảnh sát địa phương đã chặn đứng dòng tiền liên quan lừa đảo và cắt đứt mắt xích của chuỗi tội phạm.

Các nghi phạm đến từ nhiều tỉnh khác nhau, họ được “cấp trên” bố trí bay tới Thạch Gia Trang (Hà Bắc), sau đó đi taxi tới Bộc Dương, hoạt động theo mô hình “2 người giao hàng – 1 người mua”. Họ nhận chỉ đạo qua phần mềm chat ở nước ngoài và giao vàng tại nơi hẻo lánh.

Cảnh sát Trung Quốc nhận định đây là thủ đoạn dùng giao dịch mua bán vàng để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Qua vụ việc, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc khi gặp dấu hiệu bất thường cần lập tức dừng giao dịch hoặc báo cảnh sát để cùng ngăn chặn lừa đảo viễn thông.

Người đàn ông rao bán hơn 106 gram vàng, tài khoản vừa nhận được 311 triệu đồng liền bị công an vào cuộc điều tra nguồn tiền

Ánh Lê

