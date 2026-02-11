Thua đời 1-0 nếu sau 30 mà còn chưa vứt bỏ điều này trước Tết

Sau 30 tuổi, người ta thường không còn háo hức Tết theo kiểu đếm từng ngày nữa. Tết lúc này không chỉ là nghỉ ngơi, sum vầy, mà còn là một cột mốc để soi lại chính mình: công việc đến đâu, tiền bạc ra sao, các mối quan hệ có còn đủ đầy. Và cũng từ đây, nhiều người nhận ra: có một “thói quen” nếu vẫn giữ nguyên trước Tết, thì không hẳn là sai, nhưng rất dễ khiến mình mệt hơn cả năm cũ .

Ảnh minh họa.

Điều đó là: tiêu hao năng lượng để so sánh và cố chứng minh bản thân trước Tết.

Nghĩ ngợi quá nhiều gây kiệt sức

Những ngày cận Tết, mạng xã hội trở thành một “bản tổng kết không lời”: người khoe thưởng Tết, người khoe nhà mới, xe mới, người đăng ảnh gia đình đủ đầy. Sau 30 tuổi, nếu vẫn để bản thân bị cuốn vào vòng so sánh ấy, tự hỏi “mình kém ở đâu”, “sao người ta làm được còn mình thì không”, thì Tết chưa tới mà lòng đã nặng trĩu.

Không ai thua đời vì chưa giàu, chưa giỏi. Nhưng thua ở chỗ để niềm vui của người khác làm mình thấy mình thất bại , nhất là trong khoảng thời gian vốn nên nhẹ nhàng nhất năm.

Lo sợ ánh nhìn người khác về mình

Ở tuổi này, nhiều người vẫn vô thức chạy theo “hình ảnh”: phải tỏ ra ổn, phải chứng minh mình sống tốt, phải trả lời cho xong những câu hỏi họ hàng bằng một câu chuyện nghe cho đỡ… thua kém. Nhưng người từng trải sẽ hiểu, thể diện không giúp mình ngủ ngon hơn, cũng không làm năm mới dễ thở hơn.

Ảnh minh họa.

Sau 30 tuổi, thứ đáng giữ là sự bình thản . Biết mình đang ở đâu, chấp nhận tốc độ của bản thân, và không để vài bữa sum họp quyết định giá trị cả một con người.

Áp lực "báo cáo thành tích"

Nếu còn coi Tết là lúc phải “báo cáo thành tích”, thì áp lực sẽ luôn lớn hơn niềm vui. Người trưởng thành thật sự là người hiểu rằng: mỗi người có một mốc thời gian khác nhau . Có người bứt phá sớm, có người đi chậm nhưng chắc, có người đang nghỉ để lấy đà.

Sau 30 tuổi, “thua đời” không phải là chưa có nhà, chưa có nhiều tiền, chưa đạt được điều gì to tát. “Thua” là khi vẫn để những ánh nhìn, câu hỏi, hay thành công của người khác điều khiển cảm xúc của mình , nhất là trước Tết.

Cuối cùng, Tết đến rồi cũng qua. Điều quan trọng không phải là bạn mang về nhà được bao nhiêu thứ để khoe, mà là bạn có đủ nhẹ lòng để bước sang năm mới hay không. Sau 30 tuổi, sống được như vậy đã là một kiểu thắng rất lớn rồi.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.