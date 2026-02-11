41 tuổi, tôi quyết định Tết 2026 sẽ KHÔNG mua những thứ này và lần đầu thấy Tết nhẹ ví đến vậy

Chào mọi người, tôi là một bà mẹ ngoài 40, đi làm toàn thời gian, quen với nhịp sống tất bật và những mùa Tết… tiêu tiền nhanh hơn cả tốc độ dọn nhà.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2026. Nếu là những năm trước, thời điểm này tôi đã bắt đầu một vòng mua sắm quen thuộc: quần áo mới cho cả nhà, giày dép "để có không khí Tết", quà biếu được gói thật đẹp, thực phẩm tích trữ đầy tủ lạnh, thậm chí lướt xem cả đồ gia dụng mới chỉ vì hai chữ đầu năm.

Tôi từng tin rằng: Phải mua sắm nhiều thì Tết mới "đúng nghĩa". Nhưng rồi kết quả gần như năm nào cũng giống nhau: tiền thì vơi rất nhanh, còn nhà cửa thì chật cứng. Tủ quần áo không đóng nổi, tủ lạnh kín đặc, đồ trang trí chỉ dùng đúng vài ngày rồi cất kho. Có thứ dùng hai lần là chán, có thứ không nỡ vứt nhưng cũng chẳng buồn lấy ra.

Nhìn căn nhà bừa bộn sau Tết, tôi mệt nhiều hơn vui.

Và đến 41 tuổi, khi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về năm 2026, tôi nhận ra một điều rất rõ: Tết chưa bao giờ là cuộc thi tiêu dùng. Tết là sum họp, là thời gian, là sự nhẹ nhõm trong đầu – chứ không phải thêm áp lực tài chính.

Vì thế, năm nay tôi không lập danh sách "phải mua gì", mà làm điều ngược lại: một danh sách "KHÔNG MUA".

1. Không mua quần áo, giày dép mới chỉ để "lấy vía đầu năm"

Tôi từng bị ám ảnh bởi suy nghĩ: Năm mới phải mặc đồ mới thì mới may. Thế là năm nào cũng mua, mua xong lại mặc đi mặc lại đúng vài bộ quen thuộc vì… thoải mái hơn.

Tủ đồ ngày càng đầy, nhưng cảm giác "thiếu đồ để mặc" thì chưa bao giờ biến mất.

Năm 2026, tôi quyết định không chạy theo các đợt sale Tết. Tôi mang quần áo năm ngoái ra giặt, là phẳng phiu – và nhận ra chúng vẫn rất ổn. Quần áo không cần mới. Chỉ cần sạch, vừa, và khiến mình dễ chịu.

Số tiền không mua sắm đó, tôi để dành cho một việc khác ý nghĩa hơn: đưa bố mẹ đi khám sức khỏe sau Tết. Nghĩ đến điều này thôi, tôi đã thấy lựa chọn của mình rất đáng.

2. Không mua đồ trang trí lễ hội dùng một lần

Đèn nháy, câu đối in sẵn, sticker dán kính, đồ trang trí pháo hoa giả… Tất cả đều rất "Tết" trong khoảnh khắc mua về nhưng lại cực kỳ mệt khi treo lên và dọn xuống.

Tôi nhận ra: Không khí Tết không đến từ đồ treo trên tường, mà đến từ tiếng cười trong nhà, bữa cơm đủ người, và những cuộc trò chuyện không bị cắt ngang bởi áp lực tiền bạc.

Năm nay, tôi chọn dọn nhà gọn gàng, mở cửa đón nắng, cắm một bình hoa tươi. Thế là đủ.

3. Không mua quà biếu đóng gói quá cầu kỳ

Có một thời, tôi nghĩ quà Tết phải "to – đẹp – hộp sang" mới gọi là lịch sự. Sau này mới thấy, rất nhiều tiền nằm ở bao bì, còn giá trị bên trong thì không tương xứng.

Tết này, tôi chọn những món đơn giản nhưng dùng được: trà ngon, trái cây tươi, đồ ăn chất lượng. Bao bì gọn gàng, không phô trương.

Trong các mối quan hệ, sự chân thành luôn giá trị hơn hình thức. Quà biếu không cần hào nhoáng, chỉ cần phù hợp và xuất phát từ sự tôn trọng.

4. Không tích trữ thực phẩm quá mức chỉ vì khuyến mãi

Cứ thấy biển "Giảm giá Tết" là tôi từng… mất kiểm soát. Trái cây mua cả thùng, sữa xếp kín tủ, bánh kẹo, hạt khô, đồ đông lạnh nhét đầy ngăn đá.

Kết quả quen thuộc: trái cây hỏng, sữa quá hạn, đồ ngọt chẳng ai ăn, hạt ẩm mốc phải bỏ đi. Tiết kiệm trên giấy, lãng phí ngoài đời.

Năm nay, tôi chỉ mua đủ ăn cho khoảng 7 ngày Tết, ưu tiên thực phẩm tươi, mua thêm khi cần. Bếp gọn hơn, đầu óc nhẹ hơn, và… không còn cảm giác áy náy khi phải đổ bỏ đồ ăn.

41 tuổi, tôi hiểu rằng: Tết vui không đến từ việc mua nhiều

Một cái Tết dễ chịu không phụ thuộc vào số tiền bạn đã tiêu, mà phụ thuộc vào việc bạn đã bớt được bao nhiêu áp lực.

Khi không bị cuốn vào vòng xoáy tiêu dùng, tôi có thời gian ngồi nói chuyện với bố mẹ lâu hơn, chơi với con nhiều hơn, và thực sự ở trong Tết – chứ không chỉ chạy qua Tết.

Bước sang năm 2026, tôi mong mình – và nhiều người khác – có thể bình tĩnh hơn với tiền, chi tiêu tỉnh táo, và dành năng lượng cho những điều thật sự quan trọng.