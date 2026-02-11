Nữ lao công 48 tuổi ngủ lại công ty suốt 1 tháng, sếp phát hiện, liền đưa 1 mảnh giấy khiến chị bật khóc

Những đêm ngủ lại công ty

Vào tháng 12/2025 vừa qua, tại công ty Công nghệ Hoa Thái (Trung Quốc), một câu chuyện nhân văn ấm áp tình người đã được lan toả và thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Theo lời kể của bảo vệ tòa nhà, trong nhiều lần tuần tra vào khoảng 3 giờ 30 sáng, anh đã phát hiện bà Trương Tú Lan cuộn mình ngủ qua đêm tại các khu vực như sofa phòng họp hay góc phòng trà, trên người bà chỉ đắp mỗi bộ đồng phục đã bạc màu vì giặt nhiều lần. Mỗi ngày, trước 5 giờ 30 sáng, bà lại lặng lẽ thức dậy, thu dọn dấu vết rồi bắt đầu công việc vệ sinh đúng giờ.

Bảo vệ đã báo cáo sự việc này với trưởng phòng nhân sự của công ty là ông Lý. Ngay sau đó, ông Lý đã nhanh chóng báo cáo tình hình lên chủ doanh nghiệp là ông Lâm Viễn.

Ông Lâm Viễn đã xem lại toàn bộ đoạn ghi hình giám sát trong gần một tháng qua, và những hình ảnh trong camera hiện lên khiến ông xúc động vô cùng: mỗi tối sau khi dọn dẹp xong văn phòng vào lúc 21 giờ, bà Trương Tú Lan không hề tan ca mà lặng lẽ đeo túi vải, nép vào một góc, trải bìa cứng xuống đất, vừa nhai bánh mì khô với nước lạnh để chống đói. Giữa đêm khuya, bà thường một mình lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng ban ngày lại chưa từng để lộ chút buồn tủi nào.

Ảnh minh hoạ

Sáng sớm hôm sau, ông Lâm Viễn đã đứng chờ bà Trương Tú Lan ở hành lang, rồi mời bà vào văn phòng để hỏi rõ tình hình. Trước sự quan tâm của ông chủ, bà Trương Tú Lan lập tức bật khóc nức nở, nghẹn ngào kể lại những khó khăn phía sau.

Bà đến từ một vùng nông thôn cách nơi đây hơn 400 km. Để lo cho con trai 17 tuổi theo học tại một trường trung học trọng điểm, bà và chồng phải đi làm thuê xa nhà nhiều năm nay. Nhưng trớ trêu thay, mùa đông năm ngoái, chồng bà bị ngã tại công trường dẫn đến liệt nửa người; chủ thầu chỉ bồi thường 50.000 NDT (khoảng 187 triệu đồng) rồi mất liên lạc. Số tiền này nhanh chóng cạn kiệt vì chi phí điều trị cho chồng bà.

Bà đành gửi gắm chồng cho mẹ chồng và em chồng chăm sóc ở quê, còn bản thân một mình ở lại thành phố làm thuê. Mỗi tháng, với mức lương 3.500 NDT (khoảng 13.090.000 đồng), bà phải gửi về quê 2.000 NDT (khoảng 7.480.000 đồng), đồng thời gánh thêm 1.000 NDT (khoảng 3.740.000 đồng) tiền sinh hoạt và học thêm của con trai.

Tháng trước, chủ nhà bất ngờ tăng tiền thuê căn phòng ở tầng hầm từ 500 NDT (khoảng 1.870.000 đồng) lên 800 NDT (khoảng 2.992.000 đồng). Do không còn khả năng chi trả, bà Trương Tú Lan đành lựa chọn ngủ lại công ty, đồng thời nhiều lần cam đoan sẽ dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Khoản thưởng đặc biệt mở ra hy vọng mới cho cả gia đình

Sau khi hiểu rõ tình hình, ông Lâm Viễn lập tức lấy từ ngăn kéo ra một thẻ ngân hàng có số dư 200.000 NDT (khoảng 748.000.000 đồng), cho biết mật khẩu sáu số và đề nghị bà dùng số tiền này để chữa bệnh cho chồng cũng như trang trải học phí cho con trai. Tuy nhiên, bà Trương Tú Lan liên tục từ chối, cho rằng số tiền quá lớn, bản thân không thể vô cớ nhận được.

Ông Lâm Viễn cho biết, khoản tiền này không phải cho không mà là phần thưởng đặc biệt công ty dành cho bà. Sau khi tra cứu hồ sơ làm việc, ông nhận thấy trong ba năm công tác tại doanh nghiệp, bà Trương Tú Lan chưa từng đi muộn hay xin nghỉ, các lần kiểm tra vệ sinh đều đạt điểm tuyệt đối. Tháng trước, trong ngày mưa bão, khi các nhân viên vệ sinh khác đều không có mặt, chỉ riêng bà vẫn đội mưa làm thêm giờ để dọn sạch khu vực văn phòng bị nước mưa tạt ướt.

Ông Lâm Viễn cũng thẳng thắn chia sẻ rằng thời kỳ đầu khởi nghiệp, bản thân từng trải qua những ngày tháng khó khăn như ngủ lại công ty, ăn bánh mì chống đói, nên rất thấu hiểu hoàn cảnh của bà. Bên cạnh đó, ông còn quyết định tăng lương cho bà Trương Tú Lan lên 5.000 NDT/tháng (khoảng 18.700.000 đồng), đồng thời để công ty chi trả chi phí thuê nhà gần nơi làm việc. Nếu con trai bà thi đỗ đại học, doanh nghiệp cũng sẽ cấp học bổng hỗ trợ việc học.

Sau khi nhận được sự giúp đỡ, bà Trương Tú Lan xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn rằng ông Lâm Viễn đã cứu cả gia đình bà.

Kể từ đó, bà càng tận tụy và chỉn chu hơn trong công việc, chăm sóc khu vực văn phòng sạch sẽ không một hạt bụi, đồng thời thường xuyên chủ động hỗ trợ đồng nghiệp.

Ba tháng sau, bà Trương Tú Lan chuyển vào sống trong căn hộ một phòng gần công ty. Bà dùng 200.000 NDT để thuê người chăm sóc cho chồng. Các bác sĩ cho biết, sau quá trình phục hồi chức năng bài bản, chồng bà có thể tự sinh hoạt khi ngồi xe lăn.

Nửa năm sau, con trai bà Trương Tú Lan đỗ vào một trường đại học trọng điểm với thành tích xuất sắc. Bà lập tức báo tin vui cho ông Lâm Viễn, đồng thời hứa sẽ tiếp tục lan tỏa lòng tốt này, giáo dục con trai sau này phải giúp đỡ nhiều người đang cần được hỗ trợ hơn.

Câu chuyện ấm áp này cũng giúp công chúng nhận ra rằng sự kiên cường và lương thiện của những người lao động ở tầng lớp cơ sở cũng xứng đáng được trân trọng. Chỉ một hành động nhỏ bé có lẽ cũng có thể thắp sáng con đường phía trước cho người khác, và lan tỏa hơi ấm giữa đời thường.

Theo 163