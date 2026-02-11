Cảnh tượng ngay lúc này ở ga tàu điện: Nhiều người không tin vào mắt mình

Dòng người kéo vali nối dài trước các ga tàu ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Những chuyến tàu cao tốc kín chỗ từ nhiều ngày trước. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, hình ảnh hành khách ngủ gục trên vali, ăn vội mì ly trong khoang tàu hay khung cảnh ga tàu điện chật kín người đến mức không còn 1 kẽ hở liên tục được chia sẻ. Trung Quốc đã chính thức bước vào Xuân vận – cuộc di cư thường niên lớn nhất – với quy mô năm nay được dự báo lập kỷ lục mới.

Cảnh tượng ga tàu điện đông kín người, gần như không còn kẽ hở khi bước vào kỳ Xuân Vận (Ảnh Sina)

Hơn 1,4 tỷ lượt di chuyển chỉ trong tuần đầu

Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông quốc tế, ngay trong tuần đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 1,4 tỷ lượt di chuyển liên vùng. South China Morning Post dẫn dự báo cho thấy lưu lượng đi lại trong mùa Xuân vận năm nay tiếp tục tăng mạnh, trong bối cảnh nhu cầu đoàn tụ gia đình và du lịch nội địa phục hồi rõ rệt.

Xuân vận (春运) là giai đoạn cao điểm đi lại kéo dài khoảng 40 ngày trước và sau Tết Nguyên đán. Theo dự báo được nhiều hãng tin quốc tế như Los Angeles Times đăng tải, tổng số lượt di chuyển trong cả mùa có thể lên tới khoảng 9–9,5 tỷ lượt, bao gồm đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy. Đây được xem là đợt di chuyển dân cư quy mô lớn nhất thế giới mỗi năm.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cũng cho biết các đơn vị vận tải đã tăng cường năng lực phục vụ, bổ sung thêm chuyến tàu, chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao. Tại nhiều thành phố lớn, vé tàu cao tốc về các tỉnh miền Trung và miền Tây nhanh chóng “cháy vé”, buộc nhiều hành khách phải lựa chọn tàu thường với thời gian di chuyển dài hơn.

Xuân Vận được ví như cuộc di dân lớn nhất thế giới (Ảnh Baidu)

Có người đi hơn 24 giờ chỉ để kịp bữa cơm đoàn viên

Giữa những con số khổng lồ là hàng triệu câu chuyện cá nhân. Trên Weibo, nhiều đoạn video ghi lại cảnh công nhân, sinh viên mang theo hành lý cồng kềnh, xếp hàng xuyên đêm để lên tàu. Có người phải di chuyển hơn 20–30 giờ, đổi 2–3 chặng mới có thể về tới quê nhà ở Cam Túc, Tứ Xuyên hay Quý Châu.

Một hành khách chia sẻ trong video lan truyền trên mạng xã hội rằng anh chấp nhận ngồi tàu hơn một ngày vì “chỉ cần kịp ăn bữa cơm giao thừa cùng gia đình”. Hình ảnh hành khách ngủ gục trên vali tại sảnh chờ hay ăn vội bữa tối trong khoang tàu trở thành biểu tượng quen thuộc mỗi mùa Xuân vận.

Theo SCMP, phần lớn lưu lượng di chuyển vẫn tập trung vào đường bộ, song đường sắt cao tốc tiếp tục đóng vai trò xương sống. Trong khi đó, giá vé máy bay tăng vào cao điểm khiến nhiều người lao động chọn phương án tiết kiệm hơn, dù hành trình kéo dài thêm nhiều giờ.

Ảnh Sina

Vì sao Xuân vận vẫn đông kỷ lục?

Dù chi phí đi lại và sinh hoạt tăng, truyền thống “về quê ăn Tết” vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống người Trung Quốc. Bữa cơm tất niên không chỉ là một bữa ăn, mà còn là biểu tượng của đoàn viên và khởi đầu năm mới.

Theo People’s Daily bản tiếng Anh, hoạt động tiêu dùng và du lịch nội địa dịp Tết năm nay tăng trưởng tích cực, phản ánh tâm lý lạc quan và nhu cầu sum họp gia đình sau nhiều biến động kinh tế – xã hội những năm trước. Kỳ nghỉ Tết kéo dài cũng tạo điều kiện cho nhiều gia đình kết hợp thăm thân và du lịch.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện giúp việc di chuyển giữa các vùng thuận tiện hơn. Hệ thống đường sắt cao tốc phủ rộng, cùng việc bổ sung hàng chục nghìn chuyến bay và chuyến tàu, góp phần “chia tải” cho mùa cao điểm.

Ảnh Sina

Khi những chuyến tàu cuối cùng trong ngày lăn bánh rời ga, hàng triệu người vẫn đang trên hành trình trở về. Có người phải mất hơn 24 giờ, thậm chí lâu hơn, để đặt chân tới quê nhà. Nhưng với họ, Tết không bắt đầu khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, mà bắt đầu từ khoảnh khắc bước xuống sân ga, nhìn thấy người thân đang chờ phía trước.



