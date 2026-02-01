27 tiếng bay chỉ để ôm nhau một cái: Sân bay Tân Sơn Nhất nghẹn ngào ngày đón người thân về ăn Tết

Chiều 11/2, khu vực ga đón quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp từ sáng đến tối muộn khi người dân tập trung về đây chờ đón thân nhân từ nước ngoài trở về. Không khí tại sảnh chờ lúc nào cũng đông kín người, ai cũng mong ngóng khoảnh khắc được ôm lấy người thân sau nhiều tháng, nhiều năm xa cách.

Nhiều người cho biết, đây không chỉ là dịp đoàn tụ mà còn là cơ hội đặc biệt để cả gia đình cùng nhau chào đón người thân trở về, cùng chuẩn bị cho một cái Tết sum vầy.

Khu vực ga đón quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn nhộn nhịp từ sáng đến tối muộn những ngày giáp Tết

Ai cũng mong ngóng khoảnh khắc được ôm lấy người thân sau nhiều tháng, nhiều năm xa cách

Bạn Ngô Quyền Linh (xã Hồ Tràm, TPHCM) chia sẻ: “Mình đã có mặt ở sân bay quốc tế TSN này từ 3h kém để đón ba mẹ và chị hai mình từ Mỹ về đây ăn Tết. Mình đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu từ lúc 1h nên thấy đường phố thông thoáng lắm, đi rất nhanh. Lúc lên cao tốc thì xe có xếp hàng dài, nhưng để nói là kẹt thì không có kẹt, không có ùn ứ lâu. Mình đi sớm một phần cũng để trừ hao.

Cảm giác hiện tại của mình đang rất háo hức và nôn để được gặp ba mẹ. Thường thì gia đình về mình cũng chỉ đi đón sau đó cả nhà đi ăn thôi, chứ cũng không có kế hoạch làm gì hoành tráng bất ngờ. Chị mình đi nước ngoài hơn 10 năm rồi, còn ba mẹ thì mới 2 năm gần đây. Mình cũng dự định Tết này sẽ dẫn cả gia đình đi chơi và tham quan xung quanh TPHCM, cho mọi người thấy ở đây thay đổi như thế nào”.

Bạn Ngô Quyền Linh có mặt từ sớm để chờ đón ba mẹ và chị gái

Ở một góc khác của sảnh đón, bạn Quang Kha (sống và làm việc tại Mỹ, quê Buôn Ma Thuột) không giấu được sự xúc động khi vừa bước ra khỏi cổng an ninh. “Cảm xúc khi gặp lại vợ như lần đầu vậy đó anh. Em nói chung cũng mệt vì phải di chuyển nhiều và ngồi máy bay, nhưng khi gặp vợ tự nhiên cái khỏe ra bất ngờ. Em đã đợi giây phút này 27 tiếng rồi, nãy vừa bước ra cổng an ninh là em tìm vợ em khắp nơi luôn, háo hức mà ra mặt luôn đó anh”, Kha chia sẻ.

Quang Kha và Nguyên Thảo hạnh phúc khi được gặp lại nhau

Bạn Nguyên Thảo (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cho biết hôm qua đã ra sân bay đón chồng từ Mỹ về sau 8 tháng xa nhau. “Bình thường từ nhà mình ra sân bay chỉ khoảng 20 phút thôi, nhưng lúc nãy mình đi phải hơn 1 tiếng đồng hồ, chắc do thời điểm mùa Tết nên mọi người về quê cũng nhiều nên mình tranh thủ đi sớm, chứ chồng mình 17h mới đáp chuyến bay”, Thảo nói.

“Chồng mình qua Mỹ 10 năm rồi, hiện tại thì 2 vợ chồng xa nhau 8 tháng. Thời điểm vừa cưới nhau là tháng 4 năm ngoái, cảm xúc bây giờ của mình hồi hộp như lúc gặp nhau lần đầu”, Thảo bồi hồi chia sẻ.

2 vợ chồng liên tục ôm hôn nhau sau thời gian xa cách

Bạn nói thêm: “Tết này dự kiến 2 vợ chồng sẽ về quê Quy Nhơn của em để đón Tết cùng gia đình (nay là tỉnh Gia Lai). Mọi năm em cũng đón Tết với gia đình nhưng mà đón có mình em à, trời ơi cái cảm giác gia đình người ta sum họp với nhau có vợ có chồng rất là vui, còn mình thì có một mình à nên chắc năm nay đặc biệt hơn vì có chồng đồng hành, cảm giác nó khó tả lắm” – Thảo cười lớn.

Về phương tiện di chuyển ra Quy Nhơn, Thảo cho biết hai vợ chồng chọn xe giường nằm. “Vì chồng mình đã ngồi máy bay hơn 30 tiếng và quá cảnh cũng 7-8 tiếng rồi nên mình chọn đi xe giường nằm cho khỏe”.

Niềm hạnh phúc không thể giấu trên gương mặt 2 vợ chồng

Nói về giá vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam, Thảo cho biết thời điểm hiện tại vé khoảng 1.200 USD, trong khi trước đó vào mùa đông chỉ tầm 800 USD (ghế phổ thông). “Nên là 2 vợ chồng cũng phải suy nghĩ nhiều, nhưng quyết định là ở chồng mình. Vì ảnh quyết định thì mình cũng theo thôi, chứ mình cũng không đặt nặng vấn đề là ảnh phải về vào dịp Tết này đâu”, Thảo chia sẻ thêm.

Giữa dòng người tấp nập nơi sân bay những ngày cận Tết, những cái ôm, nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc đã khiến không khí nơi đây trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Với nhiều người, chỉ cần được nhìn thấy người thân bình an trở về, vậy là đủ cho một mùa Tết trọn vẹn.

