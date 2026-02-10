Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người đón kiều bào về quê ăn Tết
Ngày 22 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất ken đặc người đón kiều bào trở về ăn Tết, những cái ôm đoàn viên liên tục diễn ra giữa dòng người chờ đợi.
Nhiều người cho biết, dù người thân đáp sân bay vào lúc 10h sáng, nhưng từ 8h họ đã có mặt vì sợ kẹt xe và vì quá nhớ mong.
Tết đến sớm hơn với những người con xa xứ, bắt đầu từ giây phút đặt chân về TP.HCM.
Một số kiều bào cho biết họ đã phải sắp xếp công việc từ sớm, chấp nhận giá vé máy bay tăng cao để có thể về quê đúng dịp Tết. “Chỉ cần được ăn bữa cơm tất niên với gia đình là mọi vất vả đều xứng đáng", chị Giang, hành khách vừa trở về từ Đài Loan chia sẻ khi đẩy hành lý.
VTC News