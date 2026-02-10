Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người đón kiều bào về quê ăn Tết

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm, khu vực ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chật kín người chờ đón thân nhân là kiều bào về nước ăn Tết. Dòng người đứng ken đặc phía ngoài rào chắn, tay cầm hoa, chờ đợi khoảnh khắc đoàn viên sau thời gian dài xa cách.

Trước khu vực cửa đến A1 và A2 - vị trí dễ quan sát nhất để ngóng người thân - đông nghịt người.

Hai bến lối ra của ga đến kín chỗ.

Nhiều người cho biết, dù người thân đáp sân bay vào lúc 10h sáng, nhưng từ 8h họ đã có mặt vì sợ kẹt xe và vì quá nhớ mong.

Ở bên trong ga đến, nhân viên được bố trí gấp 3 so với ngày thường, để đảm bảo việc nhập cảnh được diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu ùn ứ.

Bên trong ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, hàng nghìn kiều bào xếp hàng, chờ làm thủ tục nhập cảnh.

Kiều bào về quê ăn Tết trong sự chào đón của người thân.

Tết đến sớm hơn với những người con xa xứ, bắt đầu từ giây phút đặt chân về TP.HCM.

Một số kiều bào cho biết họ đã phải sắp xếp công việc từ sớm, chấp nhận giá vé máy bay tăng cao để có thể về quê đúng dịp Tết. “Chỉ cần được ăn bữa cơm tất niên với gia đình là mọi vất vả đều xứng đáng", chị Giang, hành khách vừa trở về từ Đài Loan chia sẻ khi đẩy hành lý.