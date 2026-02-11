Thời tiết Tết Nguyên đán diễn biến bất ngờ: Miền Bắc có đợt rét tăng cường ngay đầu năm mới, nhiệt độ giảm mạnh ở nhiều nơi





Còn ít ngày nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thông tin về thời tiết đang được người dân trên cả nước đặc biệt quan tâm. Từ kế hoạch về quê sum họp, du xuân đầu năm đến việc chuẩn bị quần áo, thực phẩm, mọi tính toán đều phụ thuộc không nhỏ vào diễn biến thời tiết trong những ngày đầu năm mới.

Năm nay, dự báo cho thấy thời tiết các vùng có nhiều biến động, nhất là khu vực miền Bắc khi khả năng xuất hiện đợt không khí lạnh tăng cường đúng dịp đầu năm đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định về tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ:

Từ ngày 12-16.02 (tức 25 đến 29 tháng Chạp), Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ ngày 12.02 sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C; thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Từ đêm 16-20.02 (đêm 29 đến mùng 4 Tết), sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-23 độ C, riêng Tây Bắc có nơi trên 26 độ C; thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Từ ngày 21-22.02 (mùng 5 đến mùng 6 Tết), khu vực có mưa rải rác; riêng ngày 22.02 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, phía Tây có nơi cao hơn; thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế:

Từ ngày 12-16.02 (25 đến 29 Tết), khu vực có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ ngày 13.02 trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C, phía Nam có nơi 26-28 độ C; thấp nhất 18-22 độ C.

Từ ngày 17-22.02 (mùng 5 đến mùng 6 Tết), có mưa, mưa rào rải rác; riêng ngày 20-21.02 có mưa vài nơi. Từ ngày 22.02, phía Bắc chuyển rét, phía Nam chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ C, phía Nam có nơi 26-28 độ C; riêng phía Bắc ngày 22.02 còn 20-23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 18-22 độ C; riêng phía Bắc đêm 22.02 giảm còn 14-17 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ:

Từ ngày 12-22.02 (25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc trong thời kỳ 17-19/02 và ngày 22.02 có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Từ ngày 22.02, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-30 độ C, phía Nam có nơi 30-32 độ C; thấp nhất 21-25 độ C, riêng phía Bắc đêm 22.02 còn 19-22 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ:

Trong khoảng từ 12-22.02 (25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), khu vực ít mưa, ngày trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-30 độ C, có nơi trên 30 độ C; thấp nhất 16-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

Từ ngày 12-22.02 (25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), thời tiết ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; thấp nhất 21-25 độ C.

Khu vực Hà Nội:

Từ ngày 12-16.02 (25 đến 29 Tết), Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, thấp nhất 18-20 độ C.

Từ đêm 16-20.02 (đêm 29 đến mùng 4 Tết), sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, thấp nhất 18-20 độ C.

Từ ngày 21-22.02 (mùng 5 đến mùng 6 Tết), có mưa rải rác; riêng ngày 22.02 trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, thấp nhất 14-17 độ C.