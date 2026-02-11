Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc có mưa dịp Tết, mùng 5 đón không khí lạnh

11-02-2026 - 20:21 PM | Xã hội

Dự báo từ đêm giao thừa đến mùng 4 Tết, miền Bắc sẽ có sương mù và mưa nhỏ vào buổi sáng, trưa chiều tạnh ráo, trời rét nhưng nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 17-19 độ, cao nhất 20-23 độ. Từ mùng 5 Tết, miền Bắc đón không khí lạnh, nền nhiệt giảm.

Những nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho thấy, trong suốt thời gian từ đêm giao thừa đến ngày mùng 4 Tết, không khí lạnh lệch đông sẽ gây mưa nhỏ, mưa phùn cho khu vực miền Bắc vào đêm và sáng, đến trưa chiều trời tạnh ráo, riêng khu vực Tây Bắc ít mưa.

Thời gian này, khu vực Đông Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 20-23 độ, khu vực Tây Bắc Bộ rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 23-26 độ.

Sau đó, vào mùng 5-6 Tết, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất xuống còn 13-16 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Trước khi đón Tết, trong các ngày từ 25-29 tháng Chạp, miền Bắc rét về đêm và sáng, trời có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc từ 26-28 độ.

Miền Bắc sẽ đón mưa vào đêm và sáng trong những ngày Tết.

Thanh Hóa đến Huế từ 25-29 tháng Chạp, trời có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-22 độ, cao nhất 24-26 độ, riêng Quảng Trị - Huế từ 26-28 độ.

Từ đêm giao thừa đến ngày mùng 5 Tết, Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào rải rác, chỉ riêng mùng 4-5 Tết, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất thời gian này từ 18-22 độ, cao nhất 22-26 độ, riêng Quảng Trị - Huế từ 26-28 độ. Ngày 6 Tết, khu vực này đón không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm 3-4 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ mùng 1-3 Tết và ngày mùng 6 Tết dự báo có mưa, mưa rào rải rác ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ. Những ngày còn lại trời nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ, cao nhất 26-30 độ, riêng Khánh Hoà – Bình Thuận cũ từ 28-31 độ.

Tây Nguyên từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết duy trì thời tiết ổn định, trời ít mưa, ngày nắng, sáng sớm và đêm rét với nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ, nhiệt độ cao nhất 26-30 độ.

Nam Bộ từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết thời tiết khá thuận lợi khi ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ, cao nhất 29-33 độ, có nơi trên 33 độ.

