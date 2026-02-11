Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chốt danh sách 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

11-02-2026 - 19:57 PM | Xã hội

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Ngày 11/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI .

100% đại biểu tham dự hội nghị thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trình bày báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, kết quả tổng hợp có 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu.

Qua tổng hợp Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chưa có ý kiến nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Theo cơ cấu, 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc các cơ quan Đảng; 2 người thuộc khối cơ quan Chủ tịch nước; 145 người thuộc các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương); 15 người của khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ; 14 người thuộc Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng); 3 người thuộc Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng); 25 người thuộc khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Các cơ quan TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi đơn vị có 1 người ứng cử.

Tất cả nhân sự này đều được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu, không ghi nhận các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh.

Ông Hoàng Công Thủy cho biết thêm, trong số 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới có 152 người tái cử; 48 nhân sự là nữ; 5 người ngoài Đảng và 23 người dân tộc thiểu số.

Về trình độ, 22 người là Giáo sư, Phó giáo sư (9,67%); 78 người là Tiến sĩ (35,94%); 89 Thạc sĩ (41%) và 28 người có trình độ đại học, cử nhân (12,9%).

Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thảo luận và thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Quốc hội rà soát kỹ danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội để đảm bảo tính chính xác và kỹ lưỡng đối với các thông tin của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

" Người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị lãnh đạo khi trở thành đại biểu Quốc hội phải xứng đáng là đại biểu được Nhân dân tin tưởng và được MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu ", bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, gửi danh sách của 217 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng Bầu cử quốc gia , Ủy ban Thường vụ Quốc hội để Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã sẽ cùng Hội đồng Bầu cử các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định.

Anh Văn/VTC News

VTC News

