Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/2) và ngày mai, miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng sớm. Trời rét.

Hình thái thời tiết này được dự báo còn kéo dài thêm vài ngày tới.

Một đợt không khí lạnh mạnh lệch đông tràn xuống miền Bắc gây mưa nhỏ rải rác (Ảnh: Kinh tế & Đô thị).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/2

Thời tiết Hà Nội sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ từ 17-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa và mưa nhỏ; sau có mưa vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Nhiệt độ từ 16-22 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.