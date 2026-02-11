Phá đường dây hô biến bột nếp, bột ngô thành thuốc đông y tăng cân

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả với quy mô lớn tại các xã Đức Minh và Can Lộc.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh”.

Cơ quan điều tra kiểm và thu giữ tang vật. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Đáng chú ý, phản ánh từ người sử dụng cho thấy, chỉ sau thời gian ngắn dùng thuốc đã xuất hiện cảm giác ăn khỏe, ngủ sâu rõ rệt, tăng cân nhanh bất thường - biểu hiện không phù hợp với đặc tính tác dụng chậm của thuốc Đông y cổ truyền.

Cơ sở đầu tiên được làm rõ do Đoàn Thị Lam (SN 1972, trú xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức, cấu kết với Trần Văn Hợp (SN 1997, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Lam và Hợp mua sắm công cụ, nguyên liệu để tổ chức sản xuất “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh” tại nhà riêng.

Sản phẩm thuốc đông y giả được đóng vào hộp chuẩn bị đưa ra thị trường. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Nhóm người này sử dụng bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc làm nền, sau đó trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói thành phẩm.

Để tạo tác dụng “ăn ngon, ngủ sâu, tăng cân nhanh”, Lam và Hợp liên hệ Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1997, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) mua số lượng lớn thuốc tân dược gồm Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất Dexamethason), Panactol và Cinarizin. Đồng thời, nhóm người thuê nhiều nhân công tại địa phương trực tiếp tham gia sản xuất thuốc giả.

Trần Văn Hợp (áo trắng) trực tiếp tham gia thiết kế nhãn mác thuốc đông y Tiến Hạnh và đảm nhiệm khâu tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Sản phẩm sau khi hoàn thiện được dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, kèm theo thông tin về thành phần, công dụng không đúng sự thật, rồi quảng cáo và bán ra thị trường thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo.

Chưa dừng lại ở đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh tiếp tục phát hiện một cơ sở khác do Nguyễn Cao Cường (SN 1984, trú xã Đức Minh) tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả tại nhà riêng.

Cơ sở này hoạt động độc lập nhưng sử dụng phương thức, thủ đoạn tương tự. Tự thu mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, trộn thuốc tân dược để sản xuất thuốc giả, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Lực lượng chức năng bắt quả tang khi cơ sở đang sản xuất thuốc Đông y không đảm bảo chất lượng. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngày 20/1, Ban chuyên án triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ hai cơ sở, khám xét 6 địa điểm tại Hà Tĩnh và Nghệ An.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất gồm: mật mía, bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng chục nghìn hộp nhựa dùng để đóng gói sản phẩm, cùng nhiều máy móc, công cụ, thiết bị phục vụ việc trộn, vo viên, sấy, đóng gói thuốc giả.

Tại cơ quan điều tra, nhóm người khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.