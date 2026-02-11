Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện một công ty thưởng Tết nhân viên tới 7 tỷ đồng/người

11-02-2026 - 15:19 PM | Sống

Công ty công nghệ này mới thành lập 5 năm.

Cận kề ngày Tết, giới công nghệ Thâm Quyến (Trung Quốc) lại một lần nữa chấn động với thông tin thưởng cuối năm cực khủng. Công ty công nghệ in 3D Bambu Lab tại Thâm Quyến đã công bố tổng quỹ thưởng năm 2025 tăng hơn 50% so với năm ngoái, trong đó có cá nhân nhận mức thưởng cao nhất lên đến hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng).

Theo báo cáo từ Jiemian News, tổng số tiền thưởng cuối năm 2025 của Bambu Lab đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trong chính sách khuyến khích nhân viên, mức tiền thưởng cao nhất đạt hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng) và số tháng thưởng cao nhất tương đương với hơn 25 tháng lương.

Ảnh minh họa

Cách chi tiền hào phóng này không phải là điều ngẫu nhiên khi nhìn vào bảng thành tích của doanh nghiệp. Bambu Lab được thành lập vào năm 2020 bởi ông Đào Dã, với đội ngũ cốt cán đến từ các tập đoàn công nghệ danh tiếng như DJI.

Dữ liệu công khai cho thấy doanh thu năm 2024 của công ty đã đạt mức 5,5 tỷ đến 6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 19.250 tỷ đến 21.000 tỷ đồng), lợi nhuận ròng xấp xỉ 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7.000 tỷ đồng), dẫn đầu ngành về doanh số toàn cầu. Đến năm 2025, Bambu Lab chính thức trở thành doanh nghiệp có thị phần máy in 3D tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Trước đó vào ngày 27 tháng 1, Bambu Lab cũng đã công bố thành lập Quỹ trường cũ 2026, quyên góp hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 350 tỷ đồng) cho 10 ngôi trường mà nhân viên của họ từng theo học. Danh sách các trường nhận đóng góp bao gồm Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Trung Quốc, Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, Đại học Bách khoa Hoa Nam, Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Công nghệ Nghề nghiệp Thâm Quyến, Đại học Giao thông Tây An, Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông, Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc và Học viện Mỹ thuật Trung Quốc.

Nguồn: HK01

Nhìn số tiền thưởng Tết của chồng quá lớn, tôi mừng rớt nước mắt nhưng sếp anh bảo đó là nhờ tôi vì lý do không tin nổi

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

thưởng tết

