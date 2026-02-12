Biến hóa đa phong cách, hành trình tỏa sáng cùng TrenD By DOJI

Những ngày cận Tết, khi nhịp sống đô thị trở nên hối hả cũng là lúc phụ nữ hiện đại dành nhiều sự quan tâm cho việc làm mới bản thân. Trong dòng chảy liên tục của xu hướng thời trang, TrenD by DOJI mang đến một cuộc "viễn du" về phong cách, nơi những viên kim cương lấp lánh không còn xa vời mà trở nên gần gũi, biến hóa linh hoạt trong từng khoảnh khắc đời thường. Đó là hành trình tôn vinh tinh thần đa phong cách, nơi mỗi lựa chọn trang sức đều là một điểm chạm cảm xúc để người phụ nữ tự tin khẳng định vị thế của mình.

Mở đầu cho cuốn nhật ký phong cách này là hình tượng Lady Boss – biểu trưng cho sự bản lĩnh, quyết đoán và độc lập, với thiết kế chủ đạo chính là sự kết hợp đầy ngẫu hứng của những viên kim cương unround (vuông, hạt thóc, giọt nước…). Phong cách này dành cho những người phụ nữ làm chủ cuộc sống, luôn xuất hiện với thần thái điềm tĩnh tại các cuộc họp cuối năm hay những buổi gặp gỡ trang trọng. TrenD by DOJI lựa chọn ngôn ngữ thiết kế tối giản, đường nét hình học sắc sảo để tôn vinh vẻ đẹp quyền lực một cách tinh tế.

Một chiếc blazer phom đứng kết hợp quần âu thanh lịch, điểm xuyết dây chuyền kim cương mảnh mai hay đôi bông tai ánh kim vừa đủ, tạo nên diện mạo chỉn chu, chuyên nghiệp mà không phô trương. Các thiết kế Lady Boss không chỉ hoàn thiện phong cách mà còn phản ánh gu thẩm mỹ chín chắn của người phụ nữ dẫn đầu.

Darling Girl tập trung vào khả năng bắt sáng, tôn lên vẻ rạng rỡ tự nhiên của người đeo.

Rời xa những áp lực của công việc, người phụ nữ lại trở về với nét rực rỡ, lôi cuốn qua hình ảnh Darling Girl. Đây là phong cách dành cho những buổi hẹn hò nhiều cảm xúc, những cuộc gặp gỡ đầu xuân trong không khí ấm áp, sôi nổi. Váy lụa, chân váy voan hay những gam màu pastel trở thành lựa chọn lý tưởng, đi cùng các thiết kế trang sức được tôn vinh bằng nghệ thuật ghép kim cương cluster. Kỹ thuật chế tác này cho phép những viên chủ trên trang sức được tạo hình một cách dễ dàng từ việc ghép kim cương tấm hoặc nhiều viên được cắt mài khác nhau không lộ chấu, để trang sức sở hữu độ lấp lánh tối đa.

Với mức giá dễ tiếp cận từ khoảng 8 triệu đồng, mỗi món trang sức trở thành điểm nhấn duyên dáng, giúp kim cương tỏa sáng theo cách gần gũi, trẻ trung và giàu cảm xúc.

BST The Muse giúp trang sức trở thành một phần tự nhiên của trang phục thường ngày.

Khép lại hành trình biến hóa là tinh thần The Muse – nàng thơ của tự do và sự phóng khoáng. Phong cách này gắn liền với những trang phục mang hơi thở đương đại như đầm maxi họa tiết, áo len oversized hay những món đồ thủ công độc bản, tôn vinh vẻ đẹp ngẫu hứng và giàu cảm xúc. Đồng điệu với tinh thần ấy, trang sức The Muse được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, khắc họa tinh tế qua những đường nét mềm mại và kim cương tự nhiên lấp lánh. Ánh sáng thuần khiết của kim cương không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, dịu dàng, mà còn trở thành điểm nhấn tinh tế, nâng tầm phong cách nàng thơ thêm phần cuốn hút – tự do mà vẫn đầy mê hoặc.

Điểm chung xuyên suốt các phong cách của TrenD by DOJI nằm ở tính ứng dụng cao. Các thiết kế được tính toán để dễ phối hợp, linh hoạt tạo combo theo nhiều nhu cầu và ngân sách khác nhau. Phái đẹp có thể bắt đầu từ một món trang sức cơ bản, sau đó dần hoàn thiện bộ sưu tập cá nhân phù hợp với từng sự kiện, khoảnh khắc trong cuộc sống.

Bước sang năm mới, hành trình tỏa sáng cùng TrenD by DOJI không chỉ nằm ở diện mạo, mà còn ở cảm xúc và sự tự tin khi được là chính mình. Dù ở vai trò nào – Lady Boss bản lĩnh, Darling Girl quyến rũ hay The Muse tự do – trang sức TrenD vẫn hiện diện như mảnh ghép tinh tế, tôn vinh vẻ đẹp đa diện và giúp phong cách cá nhân được thể hiện một cách trọn vẹn, bền bỉ theo thời gian.

