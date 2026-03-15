Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ lý do VFF chưa công bố danh sách ĐTVN: Thủ môn Việt kiều vẫn phải chờ 1 tờ giấy từ FIFA

15-03-2026 - 20:40 PM | Sống

Mặc dù một số CLB đã tiết lộ danh sách cầu thủ lên tuyển Việt Nam từ vài ngày trước, tuy nhiên đến hôm nay (15/3) VFF vẫn chưa đưa ra công bố chính thức.

Cách đây 5 ngày (10/3), CLB Công an TP.HCM đã hé lộ 3 cầu thủ của đội bóng này được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 3/2026, gồm: Patrik Lê Giang, Nguyễn Tiến Linh và Đinh Thanh Bình.

Cùng với đó, các CLB CAHN, Nam Định, Ninh Bình, HAGL cũng đều làm điều tương tự. Tuy nhiên kể từ đó tới nay, dù đã gần 1 tuần trôi qua nhưng VFF vẫn chưa công bố danh sách chính thức của tuyển Việt Nam.

Thủ môn Patrik Lê Giang vừa mới có quốc tịch Việt Nam cách đây ít lâu.

Theo tìm hiểu, một trong những lý do nằm ở việc thủ môn Patrik Lê Giang vẫn chưa nhận được giấy chuyển đổi liên đoàn bóng đá từ FIFA. Trước đây, thủ thành sinh năm 1993 từng khoác áo U19 và U21 Slovakia. Bởi vậy, để được phép thi đấu cho tuyển Việt Nam, Patrik Lê Giang phải được FIFA phê duyệt việc chuyển đổi liên đoàn bóng đá.

Trước đó, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung, thủ môn Filip Nguyễn cũng phải thực hiện thủ tục tương tự. Họ đều từng có thời gian khoác áo các đội tuyển trẻ, ĐTQG khi còn thi đấu ở châu Âu giống như Patrik Lê Giang.

Dự kiến vào tuần sau, danh sách tuyển Việt Nam sẽ được công bố. Toàn đội sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 21/3 tại Hà Nội, chơi 1 trận giao hữu với tuyển Bangladesg (26/3), rồi sau đó di chuyển về Nam Định để đấu tuyển Malaysia (31/3).

Theo Linh Đan

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo gấp tới những những người vừa đi bầu cử

4 loại rau "nuôi ung thư" cần tránh xa: Loại đầu tiên cực quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt

Nghiên cứu của Stanford: Tại sao những đứa trẻ dám làm sai lại dễ thành tỷ phú hơn những "con ngoan trò giỏi" chính hiệu?

20:13 , 15/03/2026
Phát hiện 9 người lập 60 công ty, giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng: Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra

19:56 , 15/03/2026
404 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

19:52 , 15/03/2026
Có người rao bán "thiên thạch, đá hiếm" giá triệu USD, công an ứng dụng công nghệ cao vào cuộc

19:07 , 15/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên