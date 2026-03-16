Nghiên cứu trên hàng ngàn case điển hình, khoa học chỉ rõ: Người thành công thường có 3 dấu hiệu này từ khi còn rất nhỏ

Nhiều nghiên cứu tâm lý học cho thấy những năm đầu đời đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành tính cách và năng lực của trẻ. Không ít chuyên gia nhận định, trước 7 tuổi, trẻ nếu sớm bộc lộ một số đặc điểm nhất định thường có lợi thế lớn khi bước vào tuổi trưởng thành.

Các nhà khoa học cho rằng giai đoạn đầu đời giống như “nền móng” cho sự phát triển lâu dài. Những thói quen, cách phản ứng và cách trẻ nhìn nhận thế giới được hình thành trong thời kỳ này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai.

Giai đoạn “vàng” định hình tính cách

Theo nhiều nghiên cứu về phát triển trẻ em, phần lớn tính cách của con người bắt đầu hình thành từ rất sớm. Khoảng trước 6 tuổi, các yếu tố nền tảng của tính cách đã được định hình, và đến khoảng 9-10 tuổi thì dần ổn định hơn. Sau mốc này, việc thay đổi tính cách thường trở nên khó khăn hơn.

Quan niệm dân gian “ba tuổi nhìn lớn, bảy tuổi nhìn già” cũng phần nào phản ánh nhận định khoa học này: những biểu hiện ban đầu của trẻ có thể hé lộ phần nào con người của các em khi trưởng thành.

Trong nghiên cứu về sự phát triển trí tuệ, nhà tâm lý học Paul Bloom (Đại học Yale, Mỹ) cho biết nếu xem chỉ số IQ ở tuổi 17 là 100%, thì khoảng 50% nền tảng trí tuệ đã được hình thành trước 3 tuổi. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc kích thích và nuôi dưỡng khả năng nhận thức của trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Các chuyên gia còn gọi giai đoạn 3-6 tuổi là “thời kỳ xi măng ướt”. Trong giai đoạn này, não bộ và tính cách của trẻ rất dễ định hình. Khoảng 85% thói quen, cách hành xử và lối sống có thể được hình thành trước khi trẻ bước sang tuổi đi học.

Một nghiên cứu theo dõi dài hạn do giáo sư Avshalom Caspi thực hiện với hơn 1.000 trẻ dưới 7 tuổi cho thấy trẻ nhỏ giống như “miếng bọt biển”, liên tục hấp thụ những trải nghiệm xung quanh. Những trải nghiệm này dần tạo nên tính cách và cách ứng xử, theo trẻ trong suốt cuộc đời.

Ba dấu hiệu thường thấy ở những đứa trẻ có khả năng thành công

Một khảo sát dài hạn do Đại học Harvard thực hiện từ năm 2003 với khoảng 1.000 người trưởng thành được đánh giá là thành công – có thu nhập cao, gia đình ổn định và đời sống tinh thần lành mạnh – cho thấy phần lớn họ từng bộc lộ một số đặc điểm nổi bật từ trước 7 tuổi.

Ba yếu tố xuất hiện phổ biến nhất gồm khả năng tự chủ, kiểm soát cảm xúc tốt và tư duy sáng tạo.

Khả năng tự chủ

Trong tâm lý học, tự chủ được xem là một trong những năng lực quan trọng nhất quyết định sự thành công lâu dài. Nhiều trường đại học lớn, trong đó có Stanford, thậm chí đưa chủ đề này vào các khóa học nổi tiếng về phát triển bản thân.

Nhà tâm lý học Kelly McGonigal, tác giả cuốn The Willpower Instinct, cho rằng khả năng làm chủ bản thân giúp con người duy trì mục tiêu, quản lý thời gian hiệu quả và tránh thói quen trì hoãn.

Ở trẻ nhỏ, những em biết kiểm soát hành vi của mình thường học tập tốt hơn, biết ưu tiên việc cần làm và duy trì kỷ luật cá nhân. Khi đứng trước cám dỗ – chẳng hạn muốn chơi thay vì học – các em có xu hướng suy nghĩ đến mục tiêu dài hạn và lựa chọn hợp lý hơn.

Khả năng kiểm soát cảm xúc

Trước 6 tuổi, cảm xúc của trẻ thường bộc lộ rất trực tiếp: vui thì cười, buồn thì khóc, tức giận thì phản ứng ngay lập tức. Tuy nhiên, sau giai đoạn này, trẻ dần hình thành ý thức đạo đức và khả năng đồng cảm với người khác.

Những trẻ biết điều chỉnh cảm xúc thường hiểu được cảm giác của người xung quanh, dễ xây dựng các mối quan hệ tích cực và xử lý xung đột một cách bình tĩnh.

Khi trưởng thành, trí tuệ cảm xúc tốt không chỉ giúp họ hòa nhập xã hội mà còn tạo lợi thế trong công việc, bởi khả năng hợp tác, giao tiếp và thấu hiểu người khác ngày càng được coi trọng trong môi trường hiện đại.

Tư duy độc lập và sáng tạo

Khả năng suy nghĩ độc lập cũng là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, trong nhiều gia đình hiện nay, cha mẹ thường có xu hướng quyết định thay con từ những việc nhỏ nhất. Điều này đôi khi khiến trẻ ít có cơ hội tự suy nghĩ và giải quyết vấn đề.

Ngược lại, những đứa trẻ được khuyến khích đặt câu hỏi, thử nghiệm và tự tìm giải pháp thường phát triển tư duy phân tích và khả năng sáng tạo tốt hơn.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, các chuyên gia nhận định sáng tạo sẽ trở thành lợi thế lớn của con người. Những công việc đòi hỏi tư duy mới mẻ, khả năng tưởng tượng và giải quyết vấn đề theo cách khác biệt sẽ ngày càng được đánh giá cao.

Vì vậy, việc nuôi dưỡng sự tò mò, khuyến khích trẻ thử sai và tự khám phá thế giới không chỉ giúp các em phát triển trí tuệ mà còn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.