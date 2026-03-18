Cụ ông chăn bò ròng rã 2 năm trời trồng cánh đồng hoa để dành tặng người vợ mù

18-03-2026 - 17:25 PM | Sống

Người đàn ông Nhật đã trồng hàng nghìn bông hoa suốt 2 năm, chỉ để vợ mù có thể “ngửi thấy hạnh phúc”.

Ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Miyazaki, câu chuyện tình yêu của ông Toshiyuki Kuroki và vợ là bà Yasuko Kuroki đã khiến hàng nghìn người xúc động suốt nhiều năm qua.

Hai vợ chồng sống tại thị trấn Shintomi, cùng nhau chăm sóc một trang trại bò sữa với khoảng 60 con. Cuộc sống tuy vất vả nhưng bình yên, và họ đã có một kế hoạch giản dị sau khi nghỉ hưu: cùng nhau đi du lịch khắp nước Nhật.

Thế nhưng, biến cố bất ngờ xảy ra khi bà Yasuko gặp vấn đề nghiêm trọng về mắt và mất thị lực hoàn toàn chỉ trong vòng một tuần, khi mới 52 tuổi. Cú sốc quá lớn khiến bà rơi vào trạng thái suy sụp, gần như tự cô lập bản thân, không còn muốn bước ra ngoài hay gặp gỡ bất kỳ ai.

Chứng kiến vợ dần khép mình, ông Toshiyuki ở tuổi 80 vẫn luôn trăn trở tìm cách giúp bà lấy lại niềm vui sống. Một ngày nọ, ông chú ý đến những bông hoa chi anh màu hồng, còn được gọi là moss phlox, nở trong khu vườn nhỏ. Loài hoa này không chỉ rực rỡ mà còn có hương thơm dịu nhẹ.

Ý tưởng bất chợt xuất hiện: nếu trồng thật nhiều hoa, vợ ông có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chúng qua mùi hương. Đồng thời, một khu vườn rực rỡ cũng có thể thu hút khách ghé thăm, giúp bà có cơ hội giao lưu và không còn cảm giác cô độc.

Nghĩ là làm, ông Toshiyuki bắt tay vào cải tạo khu đất xung quanh nhà. Suốt hai năm liền, ông miệt mài trồng và chăm sóc từng khóm hoa. Thành quả là một “biển hồng” rực rỡ dần hình thành, bao quanh toàn bộ ngôi nhà của hai vợ chồng.

Cánh đồng hoa rực rỡ

Khu vườn đặc biệt này không chỉ là món quà dành cho bà Yasuko, mà còn trở thành điểm đến thu hút du khách từ khắp nơi. Mỗi năm, vào mùa hoa nở rộ từ cuối tháng 3 đến tháng 4, có khoảng 7.000 người ghé thăm để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp và lắng nghe câu chuyện tình phía sau.

Nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bà Yasuko tươi cười chào đón khách đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến không ít người xúc động.

Nguồn: The Straits Times

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Cụ ông chăn bò

