6 thực phẩm tuyệt đối KHÔNG nên để trong hộp nhựa, đồ ăn nhanh hỏng còn tiềm ẩn rủi ro sức khỏe

Giảm lãng phí thực phẩm là cách vừa tiết kiệm chi tiêu, vừa tốt cho môi trường. Tuy nhiên, một sai lầm nhiều người mắc phải là cho mọi thứ vào hộp nhựa cho tiện. Trên thực tế, nhựa không phải lựa chọn phù hợp cho tất cả thực phẩm, đặc biệt là một số loại dưới đây, theo chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Katey Davidson.

Đầu tiên là đồ ăn nóng. Nhiều người có thói quen cho thức ăn vừa nấu xong vào hộp nhựa hoặc hâm nóng trực tiếp trong lò vi sóng, nhưng đây là điều không nên. Khi gặp nhiệt độ cao, nhựa có thể phân hủy và giải phóng các chất như BPA (bisphenol A) hoặc phthalates - những chất có khả năng gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến hormone trong cơ thể.

Giải pháp an toàn hơn là dùng hộp thủy tinh hoặc inox, hoặc ít nhất phải để thức ăn nguội hoàn toàn trước khi cho vào hộp nhựa.

Phô mai thủ công cũng là nhóm cần tránh bọc kín bằng nhựa. Những loại phô mai cao cấp như Brie hay phô mai mốc xanh cần “thở”, tức là cần độ ẩm và không khí phù hợp để giữ hương vị và kết cấu. Bọc kín bằng màng nhựa không chỉ làm đọng ẩm mà còn khiến chất béo trong phô mai bị biến đổi, dẫn đến mùi vị kém tự nhiên.

Cách tốt nhất là dùng giấy chuyên dụng gói phô mai hoặc giấy nến, sau đó bọc lỏng bên ngoài.

Các món có tính axit như sốt cà chua, nước trộn salad hay nước cam cũng không nên để trong hộp nhựa. Axit có thể làm nhựa xuống cấp theo thời gian, khiến các vi nhựa hoặc hóa chất thôi nhiễm vào thực phẩm. Đây cũng là lý do nhiều hộp nhựa bị ám màu đỏ sau khi đựng đồ sốt cà.

Với nhóm này, thủy tinh hoặc inox vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Hành và tỏi là hai nguyên liệu quen thuộc nhưng lại rất “kỵ” môi trường kín. Khi bị bọc trong túi nhựa, độ ẩm bị giữ lại sẽ khiến chúng nhanh hỏng, dễ mọc mầm hoặc bị mốc.

Tốt nhất nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, dùng túi lưới hoặc túi giấy để đảm bảo có không khí lưu thông.

Rau lá xanh như xà lách, rau bina hay cải xoăn cũng không nên để nguyên trong túi nhựa sau khi mở. Độ ẩm tích tụ sẽ khiến rau nhanh úa và thối.

Một mẹo đơn giản là bọc rau bằng khăn giấy hoặc khăn sạch để hút ẩm, sau đó cho vào hộp kín, giúp giữ rau tươi lâu hơn đáng kể.

Cuối cùng là các loại rau thơm tươi như mùi, rau mùi tây. Nếu từng mua về rồi quên trong túi nhựa, bạn sẽ thấy chúng nhanh chóng chuyển sang trạng thái nhũn, thâm và có mùi khó chịu.

Cách bảo quản hiệu quả hơn là cắm rau vào cốc nước giống như cắm hoa, cắt bớt phần gốc, sau đó phủ nhẹ túi bên trên và để trong tủ lạnh. Cách này có thể giữ rau tươi tới 1-2 tuần.

Ngoài việc tránh dùng nhựa sai cách, một số thói quen nhỏ cũng giúp thực phẩm tươi lâu hơn.

- Khi mua hàng, nên chọn rau củ còn nguyên vẹn, không dập nát vì những chỗ hỏng sẽ làm giảm thời gian bảo quản.

- Rau xanh nên được rửa sạch, để thật khô rồi mới cất tủ lạnh để tránh úng.

- Với các loại củ như cà rốt hay củ cải, nên cắt bỏ phần lá để hạn chế mất nước.

- Nhiệt độ tủ lạnh cũng rất quan trọng, nên duy trì khoảng 1,7 đến 4,4 độ C để thực phẩm không bị đông đá hoặc nhanh hỏng.

Nhìn chung, hộp nhựa vẫn hữu ích trong nhiều trường hợp, nhưng không phải “cứ tiện là dùng”. Một vài thay đổi nhỏ trong cách bảo quản, như dùng thủy tinh cho đồ nóng, để rau đúng cách hay tránh bọc kín thực phẩm cần thông thoáng, có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.