10 loại cá bình dân nhưng bổ ngang cá hồi, ra chợ là mua được

Trong bữa cơm gia đình Việt, cá luôn là nguyên liệu quen thuộc nhờ dễ chế biến, hợp khẩu vị nhiều người và đặc biệt là giàu dinh dưỡng. Từ những món đơn giản như cá kho, cá chiên cho đến canh cá thanh mát, chỉ cần biến tấu một chút là đã có ngay bữa ăn tròn vị. Không ít người có xu hướng tìm đến các loại cá nhập khẩu đắt đỏ như cá hồi với suy nghĩ tốt hơn cho sức khỏe, nhưng thực tế, ngay tại các khu chợ truyền thống, có rất nhiều loại cá “ngon - bổ - rẻ” mà giá trị dinh dưỡng không hề thua kém.

Những loại cá này không chỉ dễ mua mà còn giàu protein, omega-3, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thậm chí, nhiều loại còn ít xương dăm, dễ ăn, phù hợp với cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi. Dưới đây là 10 cái tên rất đáng để bạn ưu tiên cho vào danh sách đi chợ hàng ngày

1. Cá cơm

Nhỏ bé nhưng cá cơm lại chứa hàm lượng dinh dưỡng đáng nể. Đây là nguồn cung cấp canxi, protein và omega-3 dồi dào, đặc biệt tốt cho xương và tim mạch. Cá cơm tươi có thể nấu canh, chiên giòn, còn cá cơm khô lại rất hợp để rim mặn ngọt, ăn đưa cơm.

2. Cá thu

Cá thu là lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ thịt chắc, ít xương dăm và vị béo tự nhiên. Loại cá này giàu omega-3, hỗ trợ tốt cho não bộ và hệ tim mạch. Cá thu kho, sốt cà hay nướng đều rất bắt vị.

3. Cá mòi

Cá mòi nổi bật với lượng vitamin D và canxi cao, tốt cho hệ xương. Thịt cá mềm, vị đậm, dễ chế biến thành nhiều món như kho cà, chiên giòn hoặc dùng dạng đóng hộp cho những ngày bận rộn.

4. Cá ngừ

Cá ngừ giàu protein, ít chất béo, phù hợp với người theo chế độ ăn lành mạnh. Ngoài omega-3, cá ngừ còn chứa nhiều vitamin nhóm B, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Cá ngừ áp chảo, nấu canh chua hay làm salad đều ngon.

5. Cá trích

Cá trích là một trong những loại cá biển giàu dinh dưỡng nhưng giá lại khá "mềm". Loại cá này cung cấp omega-3, vitamin D và B12, tốt cho tim mạch và hệ miễn dịch. Cá trích có thể nướng, kho hoặc làm gỏi đều hấp dẫn.

6. Cá nục

Nếu cần tìm một loại cá "ngon - bổ - rẻ", cá nục chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Thịt cá ngọt, chắc, giàu đạm và chất béo tốt. Cá nục kho tiêu, nướng hay hấp đều rất đưa cơm và dễ ăn.

7. Cá chép

Cá chép quen thuộc với nhiều gia đình Việt, đặc biệt tốt cho người cần bồi bổ cơ thể. Loại cá này chứa nhiều protein, sắt và khoáng chất. Cá chép om dưa, nấu canh hoặc hấp gừng đều là những món dễ làm, dễ ăn.

8. Cá rô phi

Cá rô phi có giá thành rẻ, dễ mua và dễ chế biến. Thịt cá trắng, ít tanh, phù hợp với nhiều món như chiên, kho hoặc nấu canh. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những bữa cơm gia đình đơn giản mà vẫn đủ chất.

9. Cá basa (cá tra)

Cá basa có thịt mềm, béo nhẹ, ít xương dăm nên rất dễ ăn, đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ. Loại cá này giàu protein và có thể chế biến thành nhiều món như kho, chiên giòn hay nấu canh chua.

10. Cá lóc

Cá lóc (cá quả) nổi tiếng với thịt chắc, thơm và ít mỡ. Đây là loại cá giàu đạm, ít chất béo, thích hợp cho người ăn kiêng hoặc cần phục hồi sức khỏe. Các món như cá lóc nướng trui, kho tộ hay nấu canh đều rất được ưa chuộng.

Lưu ý khi chọn và chế biến cá

Để đảm bảo dinh dưỡng, bạn nên ưu tiên chọn cá tươi: mắt trong, mang đỏ, thịt đàn hồi tốt. Hạn chế chiên ngập dầu quá nhiều, thay vào đó có thể hấp, nướng hoặc kho để giữ trọn dưỡng chất. Ngoài ra, nên thay đổi đa dạng các loại cá trong tuần để cơ thể hấp thụ nhiều nguồn dinh dưỡng khác nhau.