Gia cảnh nữ sinh lớp 7 nghi uống thuốc trừ sâu vì bị bạn bè cô lập, chỉ đạo "nóng" từ Sở GDĐT Hưng Yên

Thông tin ban đầu thì vào trưa 16/3, em P.T.T.H (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) sau khi đi học về nhà bất ngờ xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục. Người thân kiểm tra và phát hiện em đã uống thuốc trừ sâu. Gia đình lập tức đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Đến ngày 17/3, nữ sinh đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại. Tuy nhiên, theo người thân, em vẫn chưa ổn định tâm lý, thường xuyên hoảng loạn, sợ hãi, gặp người lạ thì bật khóc và run rẩy. Hiện em tiếp tục được theo dõi tình trạng nhiễm độc và hỗ trợ tâm lý.

Thông tin trên tờ Công Luận, chị Phạm Thị Hiền - bác ruột của em H, cho biết từ đầu năm học 2025–2026, em có dấu hiệu bị một số bạn trong lớp cô lập, trêu chọc và gây áp lực tinh thần. Mâu thuẫn được cho là bắt đầu từ một tranh cãi với bạn học trên mạng xã hội. Gia đình cho hay, em H. bị nhiều bạn "quay lưng", bị đặt biệt danh mang tính xúc phạm, bị chụp ảnh chỉnh sửa theo hướng tiêu cực rồi lan truyền. Thậm chí, em H. còn nhận nhiều tin nhắn với nội dung xấu từ các tài khoản ẩn danh.

“Cháu đã nhiều lần phản ánh với giáo viên chủ nhiệm và từng báo với hiệu trưởng nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm. Áp lực kéo dài khiến cháu nghĩ quẩn”, chị Hiền trả lời trên tờ Công Luận.

Em H. nhận nhiều tin nhắn với nội dung xấu từ các tài khoản ẩn danh. (Nguồn: Tờ Công Luận)

Liên quan tới sự việc nghiêm trọng trên, sáng nay (18/3), ông Phạm Đồng Thụy, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên đã có những chia sẻ cụ thể trên Dân Việt. Ông cho hay đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc em P.T.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng, xã Quang Hưng) vì uất ức khi bạn bè mắng chửi, cô lập dẫn đến nghĩ quẩn uống thuốc trừ sâu.

"Ngay trong sáng nay, Sở đã có văn bản yêu cầu nhà trường và các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc, quan điểm của Sở là xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nếu có", ông Thuỵ nhấn mạnh trên Dân Việt.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND xã Quang Hưng cũng thông tin trên Dân Việt rằng chính quyền địa phương đã nắm được thông tin vụ việc và đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh.

Theo lãnh đạo UBND xã Quang Hưng, qua nắm bắt ban đầu, vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa các học sinh trong quá trình sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày. Vị này cho biết sự việc cần tiếp tục xác minh đầy đủ, khách quan các thông tin liên quan. Nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, địa phương và nhà trường sẽ xử lý theo quy định.

Em P.T.T.H. trong câu chuyện này có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Mẹ H. mất từ khi nữ sinh mới 2 tuổi, 2 năm sau bố H. cũng qua đời. H. hiện đang được ông bà nội đã ngoài 80 tuổi chăm sóc, nuôi dưỡng. Cuộc sống ở quê của gia đình rất khó khăn khi hai ông bà không có thêm khoản phụ cấp nào.