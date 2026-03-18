Nhiều người chọn rau củ chỉ vì vẻ ngoài, nhưng có những loại nên mua ít lại vì rủi ro sức khỏe cực cao

Ở các chợ truyền thống hay siêu thị, nhiều người thường có thói quen chọn rau củ dựa vào vẻ ngoài: càng to, càng xanh đậm hoặc càng căng mọng thì càng nghĩ là tươi ngon. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, cách lựa chọn này đôi khi lại khiến chúng ta mua phải những loại rau không còn chất lượng tốt.

Thực tế, nhiều loại rau củ nếu quá già, để lâu ngày hoặc bảo quản không đúng cách sẽ mất dần hương vị, giảm giá trị dinh dưỡng và thậm chí tiềm ẩn nguy cơ không tốt cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều người có thói quen đánh giá chất lượng rau củ chỉ dựa vào vẻ ngoài, nhưng điều này không phải lúc nào cũng chính xác.

Rau củ quá to, màu sắc quá đậm hoặc quá bóng đôi khi lại là dấu hiệu của việc thu hoạch quá già hoặc được bảo quản lâu. Người tiêu dùng nên chú ý đến độ tươi, mùi tự nhiên và tình trạng của cuống, lá để đánh giá chất lượng thực phẩm - ông chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Chuyên gia cũng khuyến nghị người nội trợ nên ưu tiên rau củ theo mùa, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và mua lượng vừa đủ sử dụng trong vài ngày để đảm bảo độ tươi cũng như giá trị dinh dưỡng.

Dưới đây là một số loại rau phổ biến mà người nội trợ nên chú ý khi chọn mua.

Rau cúc (tần ô): Lá quá to chưa chắc đã ngon

Rau cúc, còn gọi là tần ô, là loại rau quen thuộc trong các bữa ăn gia đình Việt, thường được dùng để nấu canh, nhúng lẩu hoặc xào. Tuy nhiên, khi chọn mua, nhiều người lại có xu hướng chọn những bó rau có lá to và thân dày vì nghĩ rằng “nhiều rau hơn”.

Trên thực tế, rau cúc lá quá to và thân dày thường đã già. Khi nấu lên, loại rau này dễ có vị đắng, thân cứng và nhiều xơ, ăn không mềm như rau non.Ngược lại, rau cúc tươi ngon thường có thân nhỏ, lá vừa phải, màu xanh tươi và có mùi thơm nhẹ đặc trưng. Khi chế biến, rau non sẽ mềm, ngọt và dễ ăn hơn.

Đậu Hà Lan hoặc đậu tuyết: Quả phồng to chưa chắc là tốt

Các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu tuyết hay đậu que cũng là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, nhiều người lại chọn những quả đậu có hạt nổi rõ vì nghĩ rằng “nhiều hạt hơn”.

Thực tế, đó thường là dấu hiệu của đậu đã quá già. Khi chín quá mức, lớp vỏ đậu trở nên cứng, xơ và mất đi vị ngọt tự nhiên. Sau khi chế biến, chúng thường có cảm giác dai và khó ăn.

Đậu tươi ngon thường có vỏ màu xanh sáng, bề mặt căng và khi bẻ có tiếng “tách” giòn. Hạt bên trong chỉ hơi nổi nhẹ chứ không lồi rõ.

Nấm đùi gà: Bề mặt dính hoặc có mùi lạ nên tránh

Nấm đùi gà là loại nấm phổ biến trong nhiều món ăn như xào, nấu canh hay lẩu. Tuy nhiên, vì nấm rất dễ hỏng nên người mua cần quan sát kỹ trước khi lựa chọn.

Nếu thấy mũ nấm bị nứt, bề mặt dính nhớt hoặc có mùi lạ, đó có thể là dấu hiệu nấm đã được bảo quản quá lâu. Loại nấm này không chỉ mất đi hương vị mà còn có thể không đảm bảo an toàn thực phẩm. Nấm đùi gà tươi thường có mũ nấm nguyên vẹn, màu sáng, bề mặt khô ráo và cầm chắc tay.

Rau muống quá xanh hoặc thân quá to

Rau muống là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, nếu rau có thân quá to hoặc màu xanh đậm bất thường, người tiêu dùng cũng nên cân nhắc.

Rau muống già thường nhiều xơ, khi luộc hoặc xào sẽ dai và kém ngon. Ngoài ra, trong một số trường hợp, màu xanh đậm bất thường có thể khiến nhiều người lo ngại về việc sử dụng phân bón hoặc chất kích thích tăng trưởng trong quá trình trồng trọt. Vì vậy, nên chọn rau muống có thân vừa phải, màu xanh tự nhiên và lá không quá to.

Cà chua quá đỏ và quá mềm

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa lycopene. Tuy nhiên, cà chua quá đỏ và mềm có thể đã chín quá mức hoặc để lâu.

Cà chua tươi ngon thường có vỏ căng, màu đỏ tươi tự nhiên và cầm chắc tay. Nếu quả quá mềm hoặc có dấu hiệu dập nát, khả năng cao là chúng đã bị bảo quản lâu ngày.Ngoài ra, những quả cà chua có màu đỏ đều bất thường nhưng phần cuống vẫn xanh cũng có thể là dấu hiệu chín ép.

Để đảm bảo bữa ăn gia đình vừa ngon vừa lành mạnh, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên người nội trợ nên lưu ý một số nguyên tắc đơn giản:

- Ưu tiên rau củ theo mùa vì chúng thường tươi và ít sử dụng chất bảo quản.

- Không chọn rau củ quá to hoặc quá bóng bẩy bất thường.

- Quan sát kỹ mùi và độ tươi thay vì chỉ nhìn màu sắc.

- Mua lượng vừa đủ dùng trong 1-2 ngày để tránh bảo quản quá lâu.