Vừa nhận thông báo chuyển khoản thành công 886 triệu đồng, người phụ nữ kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an

Ngày 14/3/2026, chị Ngưu sống tại thành phố Tín Dương, Trung Quốc, đã chia sẻ về sự cố chuyển nhầm tiền của mình lên mạng xã hội. Câu chuyện của chị nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin chị Ngưu cung cấp, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 9/3/2026, do nhân viên phụ trách tài chính của công ty đã tan ca, chị đã thay mặt người này thực hiện giao dịch chuyển khoản.

Cụ thể, chị đã chuyển 232.000 NDT (hơn 886 triệu đồng) từ tài khoản của mình sang tài khoản của một công ty thiết bị điện cơ khí mở tại Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện ở trên địa bàn.

Chỉ sau khi nhận thông báo chuyển khoản thành công, chị Ngưu kiểm tra lại giao dịch mới phát hiện mình đã chuyển nhầm người nhận. Điều khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn là qua tìm hiểu, chị biết được người đại diện pháp luật của công ty nhận tiền – ông Điền – là một con nợ mất khả năng thanh toán và đang bị cơ quan chức năng tạm giam vì liên quan đến hành vi vi phạm tín nhiệm. Tài sản của người này hiện đã nằm trong diện bị tòa án địa phương giám sát.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, vào khoảng giữa trưa cùng ngày, chị Ngưu đã trình báo vụ việc với công an địa phương. Biên bản làm việc của cơ quan công an xác nhận nội dung trình báo của chị là đúng sự thật. Tuy nhiên nhiều ngày trôi qua, người phụ nữ này vẫn chưa thể nhận lại tiền vì vấn đề tín dụng của phía người nhận tiền.

Liên quan vụ việc của chị Ngưu, các ngân hàng Trung Quốc cho biết các giao dịch chuyển tiền sẽ được xử lý ngay lập tức nên gần như không thể hoàn lại. Trong trường hợp chuyển nhầm, nếu không liên lạc được với người nhận, khách hàng cần liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản hoặc trình báo cơ quan công an.

Phân tích trường hợp của chị Ngưu, các chuyên gia Trung quốc nhận định sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, số tiền đó có nguy cơ bị hệ thống thi hành án khấu trừ để thanh toán các khoản nợ khác, khiến khả năng thu hồi càng trở nên mong manh.

Trước tình huống này, các chuyên gia cho biết dù người nhận đang là con nợ và gặp vấn đề pháp lý, người chuyển tiền vẫn có cơ sở pháp luật để yêu cầu hoàn trả nếu chứng minh được giao dịch phát sinh từ nhầm lẫn.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, người nhận lợi ích mà không có căn cứ pháp lý phải hoàn trả khoản lợi ích đó cho người bị thiệt hại. Các chuyên gia nhấn mạnh, tình trạng tài chính hay mức độ tín nhiệm của người nhận không làm thay đổi nghĩa vụ hoàn trả. Chỉ cần bên chuyển tiền cung cấp đủ chứng cứ chứng minh việc chuyển khoản là ngoài ý muốn, tòa án thông thường sẽ ra phán quyết buộc hoàn trả.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, yếu tố thời gian được xem là đặc biệt quan trọng. Các luật sư cho rằng việc cấp bách nhất đối với chị Ngưu là nhanh chóng nộp đơn lên tòa án địa phương để yêu cầu áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản. Thông qua thủ tục phong tỏa khẩn cấp, số tiền có thể được giữ lại trước khi bị sử dụng để thanh toán các khoản nợ khác của người nhận theo quy trình thi hành án.

Hiện chị Ngưu đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Dù quá trình xử lý dự kiến kéo dài và phức tạp, quy định pháp luật Trung Quốc về việc hoàn trả khoản thu lợi bất chính vẫn được xem là cơ sở quan trọng, mang lại hy vọng cuối cùng để người phụ nữ này có thể thu hồi lại số tiền đã chuyển nhầm.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người dùng khi thực hiện các giao dịch tài chính, đặc biệt là các khoản chuyển tiền giá trị lớn. Trước khi xác nhận giao dịch, mọi người cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận nhằm tránh những rủi ro không đáng có.

(Theo News.17173.com)