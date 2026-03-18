Sỏi thận rất “sợ” loại nước quen thuộc này, người Việt uống nhiều mà không hay biết

Các loại trái cây thuộc họ cam quýt, trong đó có chanh, nổi bật với hàm lượng vitamin C dồi dào.

Trung bình, một cốc nước vắt từ khoảng 48 g chanh chỉ chứa khoảng 10,6 calo, đồng thời cung cấp khoảng 21% nhu cầu vitamin C hằng ngày, 2% folate, 1% kali, 1% vitamin B1, 1% vitamin B5 và khoảng 0,5% vitamin B2.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng, giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do – những tác nhân có thể gây viêm và liên quan đến nhiều bệnh lý. Bên cạnh đó, vitamin C còn tham gia vào nhiều quá trình thiết yếu của cơ thể như hỗ trợ tổng hợp collagen và L-carnitine, thúc đẩy chuyển hóa protein, tái tạo các chất chống oxy hóa khác, góp phần làm chậm tiến triển của một số bệnh tim mạch và ung thư, tăng cường hấp thu sắt, cũng như hỗ trợ quá trình sản xuất hormone.

Hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành sỏi thận

Axit citric có trong nước chanh được cho là giúp hạn chế nguy cơ sỏi thận nhờ làm tăng thể tích nước tiểu và nâng độ pH của nước tiểu, từ đó tạo môi trường kém thuận lợi cho quá trình kết tinh tạo sỏi.

Với những người từng bị sỏi thận, có thể pha khoảng 113 ml nước cốt chanh với nước lọc để sử dụng như một phần bổ sung trong chế độ ăn, kết hợp cùng các phương pháp điều trị khác nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Citrate – một dạng muối của axit citric – cũng đóng vai trò quan trọng khi giúp giảm độ axit của nước tiểu, thậm chí có thể hỗ trợ làm tan các viên sỏi nhỏ.

Người mắc bệnh thận có nên uống nước chanh?

Theo tiến sĩ Prashant Dheerendra, bác sĩ chuyên khoa thận nổi tiếng của Ấn Độ, từng làm việc tại hệ thống bệnh viện Narayana Hrudayalaya, câu trả lời là “có”.

Chanh giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và axit citric, nên việc sử dụng nước chanh ở mức hợp lý không gây hại cho người mắc bệnh thận mạn tính. Một số lợi ích đáng chú ý gồm:

Hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận: Axit citric trong chanh giúp hạn chế sự hình thành sỏi, đặc biệt là loại sỏi canxi oxalat – dạng phổ biến nhất.

Giảm nguy cơ tái phát: Một số nghiên cứu ghi nhận, những người có tiền sử sỏi thận nếu duy trì uống khoảng nửa cốc nước chanh mỗi ngày có thể giảm khả năng sỏi quay trở lại.

Không làm tăng creatinine: Thận có chức năng lọc và đào thải creatinine khỏi máu. Việc tiêu thụ chanh không làm gia tăng nồng độ chất này, nên nhìn chung không gây áp lực thêm cho thận.

Tóm lại, khi sử dụng với lượng phù hợp, nước chanh có thể mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe thận, đặc biệt trong việc hỗ trợ phòng ngừa sỏi.

Nên uống nước chanh vào thời điểm nào?

Nước chanh thường được khuyến nghị sử dụng vào buổi sáng, ngay sau khi thức dậy. Lý do là sau một đêm dài, cơ thể bước vào giai đoạn “khởi động” lại các hoạt động trao đổi chất. Việc bổ sung nước chanh lúc này được cho là giúp cơ thể cân bằng môi trường nội tại.

Ngoài ra, nước chanh có thể kết hợp với gừng hoặc mật ong để tăng hương vị. Những thành phần này chứa các chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể, bao gồm cả chức năng thận.

Nhìn chung, chanh có thể được đưa vào chế độ ăn như một lựa chọn có lợi cho sức khỏe. Uống nước chanh đúng cách có thể giúp: Bổ sung nước cho cơ thể; Hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận; Cung cấp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào.

Với người mắc bệnh thận, việc sử dụng chanh ở mức hợp lý thường không gây ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, nên duy trì liều lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang có bệnh lý nền hoặc điều trị chuyên khoa.

Lưu ý về tác dụng phụ của nước chanh

Nước chanh nhìn chung an toàn cho hầu hết mọi người, nhưng vẫn có một số tác dụng phụ tiềm ẩn cần lưu ý khi sử dụng thường xuyên.

Trước hết, axit citric trong chanh có thể làm mòn men răng nếu tiếp xúc kéo dài. Để hạn chế tình trạng này, nên uống nước chanh bằng ống hút và súc miệng lại bằng nước lọc sau khi uống.

Bên cạnh đó, các loại trái cây họ cam quýt, trong đó có chanh, có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn. Điều này có thể gây cảm giác ợ nóng hoặc khó chịu ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề về dạ dày.

Vì vậy, dù nước chanh mang lại nhiều lợi ích, người dùng vẫn nên sử dụng với lượng hợp lý và theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh cho phù hợp.

(Tổng hợp)