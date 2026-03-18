Lương hưu hơn 6 triệu/tháng: Sau một trận ốm, tôi mới hiểu giá trị tài chính thật sự của khoản tiền tưởng nhỏ

Ở tuổi 63, sau hơn 3 năm nghỉ hưu, tôi từng nghĩ khoản lương hưu của mình chẳng đáng kể. Trước khi nghỉ việc ở nhà máy, cuộc đời tôi khá bấp bênh: Làm đủ nghề, thu nhập không ổn định, mãi đến trung niên mới bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy khi nghỉ hưu, tôi chỉ nhận được khoảng 1.800 nhân dân tệ/tháng (hơn 6,3 triệu đồng) - một con số khiến tôi nhiều lần lo lắng.

Vợ tôi không có lương hưu, nên suốt 3 năm đầu nghỉ hưu, vợ chồng tôi sống dè dặt. Chúng tôi dựa vào khoản trợ cấp hàng tháng, cộng với chút tiết kiệm và sự hỗ trợ của con trai. Tôi từng nghĩ: Với mức tiền này, tuổi già chắc chắn sẽ chật vật.

Nhưng sau một lần bị ngã dẫn đến xuất huyết não, phải nằm viện gần 2 tháng, tôi mới nhìn rõ một điều: Giá trị của lương hưu không nằm ở số tiền - mà nằm ở vai trò tài chính của nó trong cả hệ thống cuộc sống.

1. Lương hưu nhỏ nhưng là "dòng tiền nền" quan trọng nhất tuổi già

Trong thời gian nằm viện, chi phí điều trị không hề nhỏ. Nhưng điều khiến tôi bình tĩnh là: Dù có tiêu hết tiền tiết kiệm, mỗi tháng vẫn có khoản lương hưu đều đặn.

Ở tuổi trẻ, người ta thường coi trọng khoản thu lớn. Nhưng về già, điều quan trọng hơn lại là dòng tiền ổn định .

Khoản hơn 6 triệu/tháng không giúp giàu lên, nhưng đủ để:

- Trang trải tiền ăn uống cơ bản

- Mua thuốc men hằng tháng

- Chi phí điện nước và sinh hoạt thiết yếu

Chính sự đều đặn đó giúp chúng tôi không rơi vào trạng thái hoảng loạn tài chính khi gặp biến cố.

2. Thu nhập hạn chế buộc phải tối ưu chi tiêu và đó là lợi thế

Sau khi nghỉ hưu, vì thu nhập thấp nên chúng tôi hình thành lối sống rất tiết kiệm:

- Đi bộ ra chợ dân sinh mỗi sáng để mua thực phẩm rẻ hơn

- Hầu như không tiêu tiền cho giải trí tốn kém

- Sinh hoạt đơn giản, đúng giờ

Nhìn từ góc độ tài chính, điều này tạo ra hai lợi ích:

Thứ nhất: Giảm chi tiêu cố định mỗi tháng.

Thứ hai: Giảm chi phí y tế dài hạn nhờ sức khỏe tốt hơn.

Sau trận ốm, tôi mới hiểu: Chi tiêu thấp nhưng đều đặn giúp tuổi già bền vững hơn rất nhiều so với tiêu nhiều rồi phải cắt giảm.

3. Lương hưu giúp duy trì độc lập tài chính tối thiểu

Trước đây tôi sợ trở thành gánh nặng cho con cái. Nhưng thực tế, nhờ có lương hưu, tôi vẫn giữ được sự chủ động nhất định:

- Không phải xin tiền sinh hoạt

- Có thể hỗ trợ con cháu khi cần

- Không phụ thuộc hoàn toàn khi ốm đau

Trong đợt nằm viện, con trai và con dâu chăm sóc tôi chu đáo, chi trả phần lớn chi phí. Nhưng việc tôi vẫn có thu nhập riêng khiến tâm lý thoải mái hơn rất nhiều.

Về tài chính, đó gọi là "độc lập tối thiểu" - yếu tố quan trọng để giữ được lòng tự trọng ở tuổi già.

4. Lương hưu là "quỹ dự phòng dài hạn" tự nhiên

Nhiều người nghĩ quỹ dự phòng chỉ là tiền tiết kiệm. Nhưng ở tuổi già, lương hưu chính là một dạng quỹ dự phòng dài hạn .

Bởi vì:

- Không cần tích lũy thêm vẫn có

- Không sợ mất giá trị như tài sản khác

- Không cần quản lý phức tạp

Trong biến cố vừa rồi, tiền tiết kiệm giúp giải quyết chi phí lớn, còn lương hưu giúp chúng tôi yên tâm cho tương lai sau đó.

Đó là sự kết hợp tài chính mà nhiều người trẻ chưa hiểu hết.

5. Lương hưu thấp khiến vợ chồng tôi quản lý tiền tốt hơn

Vợ tôi không có lương hưu, từng làm đủ việc: chăm người già, trông trẻ, nấu ăn thuê. Những năm còn sức, bà tiết kiệm gần như toàn bộ thu nhập.

Trước đây tôi từng nghĩ mình "có bảo hiểm nên hơn vợ". Nhưng khi về già, tôi mới thấy: Tài chính gia đình là câu chuyện chung, không phải của riêng ai.

Chúng tôi không chia tiền rạch ròi. Toàn bộ tiền tiết kiệm đều dùng chung. Chính cách quản lý đơn giản ấy giúp chúng tôi vượt qua biến cố mà không xung đột.

Sau tất cả: Giá trị thật của lương hưu nằm ở sự ổn định

Sau trận ốm, tôi nhận ra một điều rất rõ:

Ở tuổi già, không cần nhiều tiền - chỉ cần có dòng tiền ổn định + chi tiêu hợp lý + khoản dự phòng vừa đủ .

Khoản lương hưu hơn 6 triệu/tháng của tôi không lớn, nhưng nó giúp:

- Giữ vững nền tài chính gia đình

- Giảm áp lực tâm lý khi gặp biến cố

- Giữ được sự độc lập và tự trọng

- Duy trì cuộc sống giản dị nhưng an toàn

Nếu được quay lại tuổi trẻ, điều duy nhất tôi muốn làm sớm hơn là: đóng bảo hiểm xã hội sớm và đều đặn hơn.

Vì đến cuối cùng, thứ giúp tuổi già an tâm không phải là tài sản lớn - mà là một khoản thu đều đặn đủ để sống tiếp mỗi tháng.