Phú bà Hà Thành tiếp tục gây sốt với cách dạy con cực khéo từ bữa cơm nhà, các mẹ thi nhau vào học hỏi

Trong mắt nhiều chị em, phú bà Hà Thành Ngô Thùy Linh từ lâu đã trở thành hình mẫu phụ nữ "hoàn hảo", không chỉ khéo léo trong việc vun vén gia đình, chiều chồng, chăm con mà còn đặc biệt tinh tế trong cách dạy con.

Không cần những phương pháp cao siêu, cô lựa chọn những điều giản dị nhất trong cuộc sống thường ngày để uốn nắn các con. Sau khi từng nghiêm khắc chấn chỉnh hai con ngay tại bàn ăn vì chê món mẹ nấu không hợp khẩu vị, "phú bà" lại tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ khi dùng một "chiêu" khác, nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả, dạy con thông qua chính những bữa cơm gia đình.

"Chiêu" dạy con cực khéo của phú bà Hà Thành

Như bao người phụ nữ khác, thường ngày vẫn vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Nhưng lần này, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn trở thành một "lớp học" đúng nghĩa. Cô gọi các con vào phụ giúp và hào hứng giới thiệu: Đây là "món ăn tuổi thơ của mẹ". Không đơn thuần là dạy nấu ăn, đó còn là cách cô kể lại ký ức, truyền lại cảm xúc và giá trị gia đình cho các con.

Điều khiến nhiều người thích thú chính là cách cô trò chuyện và tạo động lực cho các con. Không hề áp đặt hay quát mắng, cô sử dụng những lời khen ngọt ngào nhưng đầy khích lệ: "Gái xinh của mẹ vào đây gói bánh nào" , "mẹ thấy My rất khéo nhé, không phải đùa đâu, mẹ biết là con làm được".

Với con trai, cô cũng có "chiến thuật" riêng đầy tinh tế: "Mẹ nhờ này con, trai đẹp của mẹ đâu", "hôm nay có con cùng làm thấy món ăn ngon hơn hẳn luôn, có bàn tay của con vào là khác hẳn".

Những câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại đánh trúng tâm lý trẻ nhỏ: Được công nhận, được khen ngợi và cảm thấy mình có giá trị trong gia đình.

Gợi nhớ lại tuổi thơ của mẹ để các con biết trân trọng gia đình

Không dừng lại ở đó, cô cũng đặt ra những nguyên tắc rất rõ ràng: Khi đến giờ cơm, nếu các con còn mải chơi game, sẽ phải xuống bếp phụ mẹ. Với cô, việc nấu ăn không chỉ là kỹ năng mà còn là trách nhiệm đối với gia đình.

Cách nói này không chỉ giúp các con hiểu về sự chia sẻ trong gia đình, mà còn dạy chúng biết trân trọng công sức của từng thành viên.

Đặc biệt, câu chuyện cô kể lại về tuổi thơ của mình khiến nhiều người chạm đến cảm xúc: "Ngày xưa mẹ ước được có cảm giác bà vào bếp để nghe tiếng lèo xèo như thế này mà không được. Giờ các con có cảm giác này, các con không thấy thích à?".

Đó không chỉ là lời tâm sự, mà còn là cách cô gieo vào lòng con sự biết ơn và trân trọng những điều tưởng chừng rất bình thường.

Qua câu chuyện nhỏ trong căn bếp của gia đình phú bà Ngô Thùy Linh, có thể thấy rõ triết lý dạy con khéo léo của mẹ 2 con:

1. Dạy con qua trải nghiệm thực tế: Thay vì lý thuyết, cô để con trực tiếp tham gia vào công việc gia đình. Từ đó, các con hiểu được giá trị của lao động và sự vất vả phía sau mỗi bữa ăn.

2. Kỷ luật nhưng không áp đặt: Cô từng nghiêm khắc khi con chê đồ ăn, nhưng ngay sau đó lại dùng cách mềm mỏng hơn để dẫn dắt. Điều này cho thấy sự linh hoạt, khi cần nghiêm thì nghiêm, khi cần mềm thì rất tinh tế.

3. Tạo động lực bằng lời khen đúng lúc: Những lời khen của cô không sáo rỗng mà mang tính khích lệ, giúp trẻ tự tin và chủ động hơn.

4. Xây dựng sự gắn kết gia đình: Căn bếp trở thành trung tâm của sự kết nối. Không chỉ là nơi nấu ăn, đó là nơi chia sẻ, trò chuyện và tạo ra ký ức.

5. Dạy con biết trân trọng những điều giản dị: Thông qua việc kể về tuổi thơ, cô giúp các con hiểu rằng những điều bình thường hôm nay lại chính là điều mà nhiều người từng ao ước.