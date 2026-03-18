Đi làm ở thành phố, tôi chi 4 tỷ đồng xây biệt thự ở quê cho nở mày nở mặt, 2 năm sau đầy tiếc nuối: Tôi rất hối hận

Thời gian trước, lời tâm sự của 1 người đàn ông Trung Quốc về việc xây nhà ở quê đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng.

Theo lời chia sẻ của chính chủ, anh đã chi gần 4 tỷ đồng để xây 1 căn biệt thự ở quê, lí do chính chỉ đơn giản là không muốn thua kém người khác. Thấy hàng xóm láng giềng lần lượt xây nhà mới, nhà cửa khang trang, anh cũng muốn có 1 căn nhà để chứng tỏ với bà con họ hàng rằng, mình ở bên ngoài làm ăn cũng khấm khá.

Thế nhưng sau khi căn nhà hoàn thành, thực tế lại hoàn toàn khác với tưởng tượng. Vì lí do công việc, gia đình anh hầu như không ở được mấy hôm, quanh năm đi làm ở thành phố lại còn phải thuê nhà sinh sống.

Ngoài ra, chính chủ chia sẻ thêm, theo anh, cuộc sống ở nông thôn còn tồn tại nhiều bất tiện:

Thứ nhất, gia đình đã quen với nhịp sống tiện lợi ở thành phố: đói thì đặt đồ ăn giao tận nơi, ra ngoài là có thể mua sắm đầy đủ, ốm đau đi bệnh viện cũng thuận tiện. Trong khi ở nông thôn, đôi lúc phải chạy lên khu trung tâm mới mua được đồ mình cần.

Thứ hai, việc học hành của con cũng không thuận tiện. Mấy đứa nhỏ lại không muốn sống ở quê, đặc biệt vào mùa hè khi ruồi muỗi xuất hiện dày đặc, gây bất tiện trong sinh hoạt.

Vì vậy, người đàn ông này không giấu được sự tiếc nuối: “1,9 tỷ đồng năm đó nếu tôi dùng để mua 1 căn nhà ở thành phố thì có lẽ bây giờ giá nhà tăng lên, còn có thể kiếm được chút lời. Đổ tiền xây nhà ở quê như thế này chẳng phải lãng phí sao? Nói cho cùng cũng vì sĩ diện với lòng hư vinh thôi. Tôi thật sự rất hối hận.”

Chia sẻ góc nhìn từ nhiều người

Câu chuyện nhanh chóng dấy lên nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội.

Một số người cho rằng, không nên quy chụp việc xây nhà ở quê là vì sĩ diện. Theo họ, việc xây nhà còn xuất phát từ nhiều lý do thực tế: thứ nhất là để cha mẹ có nơi ở khang trang, thoải mái hơn; thứ hai, về sau dù cha mẹ qua đời, con cháu vẫn cần có nơi đi về, thờ cúng tổ tiên; thứ ba, đó còn là sự tiếp nối truyền thống gia đình qua nhiều thế hệ, nếu bị gián đoạn ở đời mình thì sẽ cảm thấy có lỗi với tổ tiên.

Ở chiều ngược lại, có ý kiến cho rằng căn nhà ở quê chính là đường lui cuối cùng. Không ít người tin rằng phần lớn đàn ông sau cùng vẫn sẽ quay về quê hương để xây dựng, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm mang tính chiêm nghiệm hơn: con người vốn bị chi phối bởi ham muốn. Khi chưa có thì khao khát, khi có được rồi lại thấy bình thường, thậm chí nhàm chán. Con người luôn dao động giữa 2 trạng thái đó. Trước khi xây nhà, người ta thường hình dung về cuộc sống gia đình đầm ấm, cùng với ánh nhìn ngưỡng mộ từ người khác; sau khi xây xong, thực tế lại là cuộc sống giản dị kèm theo nhiều bất tiện của nông thôn. Vì thế, vòng lặp “xây nhà – hối hận” có lẽ vẫn sẽ tiếp tục lặp lại ở không ít người.

Một ý kiến khác cho rằng với những gia đình đã kết hôn, có con nhưng làm công ăn lương ở thành phố, nếu con cái học ở quê thì ưu tiên xây nhà ở quê. Còn nếu định cho con theo học tại thành phố thì nên ưu tiên mua nhà ở thành phố. Tuy vậy, người này cũng nói thêm: nhà ở thành phố phần nhiều là để dành cho con cái, còn nhà ở quê mới thực sự là của mình. Khi về già, con người rồi cũng sẽ quay về quê hương, còn con cái thì ở lại thành phố làm ăn, ít ra mỗi dịp lễ Tết trở về cũng có chỗ ở ổn định.

Suy cho cùng, câu chuyện không chỉ là bài toán “nên xây nhà ở quê hay mua nhà ở phố”, mà còn là lựa chọn giữa nhu cầu thực tế và những kỳ vọng mang tính cảm xúc. Mỗi gia đình sẽ có hoàn cảnh và ưu tiên khác nhau, tránh để những phút bốc đồng hay áp lực giữ thể diện dẫn đến tiếc nuối. Bởi 1 mái nhà, dù ở đâu thì cũng chỉ có ý nghĩa khi phù hợp với cuộc sống và tương lai của chính mình.