Nhà tuyển dụng hỏi: "Lãnh đạo gọi bạn đến nhà vào nửa đêm, bạn có đi không?", cô gái trúng tuyển nhờ câu trả lời đầy bản lĩnh

Trong các buổi phỏng vấn xin việc, thông thường nhà tuyển dụng (HR) sẽ tập trung khai thác kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của ứng viên. Tuy nhiên, đôi khi họ lại đưa ra những tình huống giả định hiếm khi xảy ra trong đời thường để thử thách phản xạ. Những câu hỏi có vẻ "oái oăm" hay thậm chí là gây đỏ mặt thực chất là một bài kiểm tra tâm lý, nhằm đánh giá khả năng ứng biến, tư duy ưu tiên công việc và lòng trung thành của nhân viên tương lai.

Cách đây vài ngày, một cô gái tên Thu Cúc đã chia sẻ về trải nghiệm đi phỏng vấn vị trí thư ký giám đốc cho một doanh nghiệp lớn. Tại đây, cô đã gặp một vị giám khảo có phong cách đặt vấn đề cực kỳ táo bạo, khiến không khí phòng phỏng vấn trở nên vô cùng gượng gạo.

Sau khi vượt qua các bài kiểm tra về kỹ năng văn phòng và kiến thức nghiệp vụ, vị giám khảo bất ngờ đưa ra câu hỏi "chốt hạ": "Lãnh đạo gọi bạn đến nhà vào nửa đêm, bạn có đi không?". Điều kiện đưa ra là các ứng viên chỉ có đúng 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Ba ứng viên có mặt lúc đó đều sững sờ, thầm đoán định về dụng ý nhạy cảm đằng sau câu hỏi này.

Ứng viên đầu tiên ngập ngừng trả lời với vẻ mặt khá e dè: "Tôi nghĩ việc đến nhà lãnh đạo vào nửa đêm là không nên lắm. Nếu đó là lãnh đạo nữ thì còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu là lãnh đạo nam thì tôi xin phép từ chối để tránh những hiểu lầm không đáng có". Vị giám khảo nghe xong chỉ khẽ gật đầu, không bày tỏ thái độ rõ rệt.

Ứng viên thứ hai tỏ ra lý trí hơn khi phân tích: "Việc này tùy thuộc vào tình hình thực tế. Nếu thực sự có công việc khẩn cấp cần xử lý ngay thì tôi có thể đi. Tuy nhiên, tôi quan niệm đời sống cá nhân và công việc cần có ranh giới rõ ràng. Thời gian nghỉ ngơi không nên bị xâm phạm bởi các cuộc họp tại gia, điều này theo tôi là không phù hợp với quy trình làm việc chuyên nghiệp". Nhà tuyển dụng vẫn giữ thái độ trung lập, tiếp tục mời ứng viên cuối cùng.

Đến lượt Thu Cúc, cô đứng dậy và dõng dạc khẳng định: "Nếu lãnh đạo có tình huống khẩn cấp cần đến sự hỗ trợ của tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà lên đường ngay lập tức. Tôi tin rằng khi một người đứng đầu phải gọi nhân sự vào khung giờ đó, chắc chắn họ đang đối mặt với một vấn đề rất quan trọng hoặc cấp bách mà họ tin tưởng giao cho tôi xử lý. Đây là sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cơ bản của một cấp dưới. Việc hy sinh một chút thời gian cá nhân để đảm bảo lợi ích chung của công ty hoàn toàn là điều xứng đáng".

Kết quả vào ngày hôm sau không nằm ngoài dự đoán, Thu Cúc là người duy nhất nhận được thông báo trúng tuyển.

Lời khuyên cho ứng viên khi gặp tình huống tương tự

Thực chất, vị trí thư ký hay trợ lý cấp cao đòi hỏi sự sẵn sàng và khả năng chịu áp lực cực lớn. Nhà tuyển dụng không tìm kiếm một người dễ dãi về mặt đạo đức, mà họ cần một "cánh tay phải" đắc lực, người luôn đặt mục tiêu công việc lên hàng đầu và có tư duy xử lý khủng hoảng thay vì chỉ nhìn thấy những rào cản cá nhân.

Câu trả lời của Thu Cúc ghi điểm tuyệt đối vì nó thể hiện được ba yếu tố: Sự tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của cấp trên, tinh thần sẵn sàng cống hiến và quan trọng nhất là thái độ chuyên nghiệp, không để những suy nghĩ lệch lạc làm ảnh hưởng đến quyết định hành động.

Khi đối mặt với những câu hỏi mang tính chất "bẫy" hoặc nhạy cảm, bạn cần thực hiện theo các bước sau để giữ vững vị thế của mình:

1. Gạt bỏ cảm xúc cá nhân: Đừng vội đỏ mặt hay tức giận. Hãy hiểu rằng đây là một bài kiểm tra về thái độ làm việc. Việc bạn quá nhạy cảm với các yếu tố giới tính hay đời tư có thể khiến nhà tuyển dụng đánh giá bạn là người thiếu bản lĩnh hoặc quá soi xét.

2. Khẳng định sự chuyên nghiệp: Hãy trả lời dựa trên tiêu chuẩn công việc. Hãy nhấn mạnh vào cụm từ "tính khẩn cấp" và "trách nhiệm của vị trí". Điều này giúp bạn vừa bảo vệ được giá trị bản thân, vừa cho thấy bạn là người luôn vì cái chung.

3. Tư duy linh hoạt: Thay vì trả lời "Có" hoặc "Không" một cách khô khan, hãy đưa ra lý do vì sao bạn chọn hành động đó. Một nhân viên biết thấu hiểu nỗi lo của lãnh đạo và sẵn sàng đồng hành trong nghịch cảnh luôn là "báu vật" của mọi doanh nghiệp.